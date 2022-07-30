Три ракети випустили війська РФ по училищу в Харкові, виникла пожежа, - Терехов. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вдарили по будівлі училища у Харкові.
Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"По училищу випустили аж три ракети. Імовірно, С-300. Центральний корпус знищено, пожежа була велика, але наші рятувальники впоралися, за що їм велике спасибі.
Другий приліт у районі Холодної гори припав на землю. Ніхто не постраждав, нічого не зруйновано, тільки шибки у прилеглих будинках повилітали", - розповів очільник міста.
Топ коментарі
+8 Ярослав Рябченко
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+5 Ким Чен Ир
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+4 Post-AV
показати весь коментар30.07.2022 10:10
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Но вот наша с тобой страна (если конечно у тебя не прокси) не особо, и вроде давно уже без рашки живём.
Это типо не надо путать теплое с мягким.
Развитые страны ушли от практики военной экспансии. Если экспансия и имеет место, то она носит экономический характер. Рэфия продолжает ордынскую идеологию военной экспансии. Молдова в данном случае при чем, или о чем ты вообще?