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Новини Фото Війна
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Три ракети випустили війська РФ по училищу в Харкові, виникла пожежа, - Терехов. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили по будівлі училища у Харкові.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"По училищу випустили аж три ракети. Імовірно, С-300. Центральний корпус знищено, пожежа була велика, але наші рятувальники впоралися, за що їм велике спасибі.

Другий приліт у районі Холодної гори припав на землю. Ніхто не постраждав, нічого не зруйновано, тільки шибки у прилеглих будинках повилітали", - розповів очільник міста.

Також читайте: Росіяни вночі двічі обстрілювали Харків, - Терехов

Три ракети випустили війська РФ по училищу в Харкові, виникла пожежа, - Терехов 01
Три ракети випустили війська РФ по училищу в Харкові, виникла пожежа, - Терехов 02
Три ракети випустили війська РФ по училищу в Харкові, виникла пожежа, - Терехов 03

Автор: 

обстріл (28657) Харків (5631) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+8
там наші партнери по торгівлі зерном
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30.07.2022 10:03
+5
Це брехня, американці неодноразово підтверджували, що Крим це Україна і застосування там американської зброї можливо за рішенням українського командування
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30.07.2022 10:24
+4
Орда проклятая. Уничтожает все, к чему приближается. Весь мир развивается, а орда как будто законсервировалась ментально со времён чингизхана
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30.07.2022 10:10
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А чего не одна казарма и воен. Часть в Криму не хлопнула и задимилась
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30.07.2022 09:55 Відповісти
там наші партнери по торгівлі зерном
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30.07.2022 10:03 Відповісти
Несмотря на то что Запад не признает *рехверендум в крыму* стрелять по крыму нам запрещают как по территории Рашки. Чтобы небыла есккаллациииии ***
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30.07.2022 10:10 Відповісти
Це брехня, американці неодноразово підтверджували, що Крим це Україна і застосування там американської зброї можливо за рішенням українського командування
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30.07.2022 10:24 Відповісти
Орда проклятая. Уничтожает все, к чему приближается. Весь мир развивается, а орда как будто законсервировалась ментально со времён чингизхана
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30.07.2022 10:10 Відповісти
Весь мир может и развивается.
Но вот наша с тобой страна (если конечно у тебя не прокси) не особо, и вроде давно уже без рашки живём.
Это типо не надо путать теплое с мягким.
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30.07.2022 11:54 Відповісти
Молдова уничтожает и захватывает? Странные у тебя аналогии...
Развитые страны ушли от практики военной экспансии. Если экспансия и имеет место, то она носит экономический характер. Рэфия продолжает ордынскую идеологию военной экспансии. Молдова в данном случае при чем, или о чем ты вообще?
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30.07.2022 14:37 Відповісти
Mai diferentiaza sensurile dezvoltării politice de cele ideologice
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30.07.2022 14:39 Відповісти
Якщо довгий час не вирішується питання захисту Харкова та обл. від обстрілів з бєлгорода та окуповоної території, то це робиться свідомо. Я повірю у протилежне тоді, коли хоч одна пускова установка у бєлгороді буде знищина.
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30.07.2022 11:16 Відповісти
Тем более, что два дня назад Зеленский грозился давать ответы.
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30.07.2022 11:41 Відповісти
У нашого Володимира Віссаріоновича давалка ще не виросла тупiну вiдповiдь давати, хіба що тільки для піаніно
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30.07.2022 12:22 Відповісти
гитлер в на том свете переворачивается от того, что вытворяют его идеологические сыновья - кремлёвские нацисты и их фашистская армия !
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30.07.2022 11:57 Відповісти
Все военные училища из Харькова, Чернигова, Сум должны быть релоцированны в Закарпатскую Область. Уже сейчас нужно выстраивать военную инфраструктуру в Мукачево, Берегово, Хусте, Виноградово. История ХУВЛ им Кожедуба уже все.
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30.07.2022 11:58 Відповісти
точные координаты кто то дает
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30.07.2022 11:59 Відповісти
ититть-колотить дает.... Они эти ВУЗы кончали, в этих казармах жили, на плацу сапоги сбивали...
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30.07.2022 12:00 Відповісти
то что они ищут в том районе, давно эвакуировались
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30.07.2022 12:06 Відповісти
это как тебя бьют каждый день, а ты вытираешься зализываешь раны, а на следующий день снова. Разрешают или нет стрелять их оружием, нужно давать ответ разрушительный.
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30.07.2022 12:02 Відповісти
 
 