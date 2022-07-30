Три ракети випустили війська РФ по училищу в Харкові, виникла пожежа, - Терехов. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили по будівлі училища у Харкові.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"По училищу випустили аж три ракети. Імовірно, С-300. Центральний корпус знищено, пожежа була велика, але наші рятувальники впоралися, за що їм велике спасибі.

Другий приліт у районі Холодної гори припав на землю. Ніхто не постраждав, нічого не зруйновано, тільки шибки у прилеглих будинках повилітали", - розповів очільник міста.

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