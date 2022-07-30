УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6234 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
2 817 5

Війська РФ вдарили по автовокзалу Слов'янська, постраждалих немає, - ВЦА. ФОТОрепортаж

Окупаційні війська обстріляли автовокзал Слов'янська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВЦА

"Чергового ворожого обстрілу місто зазнало минулої ночі. Цього разу постраждали автовокзал та сусідні будівлі. На щастя, обійшлося без жертв та поранених", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ракетний удар по Слов'янську: пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та 3 розважальні центри, - ОВА. ФОТОрепортаж

Війська РФ вдарили по автовокзалу Словянська, постраждалих немає, - ВЦА 01
Війська РФ вдарили по автовокзалу Словянська, постраждалих немає, - ВЦА 02
Війська РФ вдарили по автовокзалу Словянська, постраждалих немає, - ВЦА 03
Війська РФ вдарили по автовокзалу Словянська, постраждалих немає, - ВЦА 04
Війська РФ вдарили по автовокзалу Словянська, постраждалих немає, - ВЦА 05

Автор: 

обстріл (28657) Слов’янськ (604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.07.2022 10:36 Відповісти
да он уже выцвел от старости
показати весь коментар
30.07.2022 10:55 Відповісти
Ну его снять всяко легче чем повалить памятник, однако ...
показати весь коментар
30.07.2022 11:08 Відповісти
Из Славянска ходит автобус на Москву ???
показати весь коментар
30.07.2022 10:42 Відповісти
Автобусы ходили и поезда были
показати весь коментар
30.07.2022 11:12 Відповісти
 
 