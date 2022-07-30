Війська РФ вдарили по автовокзалу Слов'янська, постраждалих немає, - ВЦА. ФОТОрепортаж
Окупаційні війська обстріляли автовокзал Слов'янська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВЦА
"Чергового ворожого обстрілу місто зазнало минулої ночі. Цього разу постраждали автовокзал та сусідні будівлі. На щастя, обійшлося без жертв та поранених", - йдеться в повідомленні.
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olele
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Anton Oliinyk
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Саша Го
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Дмитрий #517608
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