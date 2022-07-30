Встиг повоювати три дні та загинув у день народження: Історія оборонця Чернігова Івана Коваля. ФОТО

Танкіст-навідник Іван Коваль загинув у лютому під час оборони Чернігова від російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Чернігова.

Володимир Коваль ростив сина Івана сам. У 18-річному віці син підписав контракт на службу в Збройних Силах і став танкістом-навідником. Служив у Гончарівському, восени 2021 року підписав другий контракт.



Володимир Коваль

"А повоювати він встиг тільки три дні. В його танк, екіпаж якого стояв на обороні Чернігова на Масанах, 27 лютого влучила ворожа ракета. Весь екіпаж загинув. Тіло командира, схоже на шматок м’яса, казали очевидці, вибуховою хвилею викинуло через люк. А від мого Вані й від механіка Капліна самі головешки залишились. І в труну не було що покласти - мені привезли два мішки попелу через два місяці після того, як син загинув. ... Сім подяк і дві відзнаки мав – Козацький хрест першого ступеня і медаль "За особливу службу" третього ступеня. А загинув мій Івашка у свій день народження. Двадцять п’ять років йому отак виповнилося… Сам я тепер, як билина у полі. Тільки щоночі синок у сни мої приходить. Я кричу, кричу, а допомогти своєму дитяті вже нічим не можу", - розповідає батько.



Згорілий танк у лютому 2022-го, де перебував екіпаж Івана Коваля

Чернігівська журналістка Наталія Мачюліс розповіла що на Масанах тоді стояли декілька танків. Той танк, в якому загинув Іван Коваль базувався якраз під автоцентром. Вона розповіла, що 27-го лютого, коли росіяни влучили у танк, де були 25-річний навідник Іван Коваль, 24-річний старший лейтенант командир танку Максим Білоконь (Сумщина, м.Ромни) та 33-річний молодший сержант механік водій танкового екіпажу Дмитро Каплін (Полтавщина, с.Ковалівка) екіпаж загинув, а уламок від снаряду попав у квартиру на 8-му поверсі, яка через це повністю вигоріла. Власники квартири в цей момент у ній не перебували.



Іван Коваль

У своєму останньому бою Іван Коваль разом зі своїм екіпажем знищив ворожу диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. Очевидці казали, що, відчуваючи нерівність сил і перевагу ворога, хлопці встигли відвести свою машину з району багатоповерхівок - щоб не ставити під удар мирних жителів.



Екіпаж загиблих танкістів, зліва направо: Максим Білоконь, Іван Коваль, Дмитро Каплін

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