Водій вантажівки наїхав на 11 мін у Сумській області, в результаті вибуху він загинув, - ОВА. ФОТОрепортаж

Влада Сумщини закликає громадян бути обачними та не відвідувати місця, де можуть перебувати міни.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

"Великописарівська громада. Учора за день тут двічі підірвалися на мінах мирні мешканці. Детальні причини - з'ясовуються. Один чоловік загинув, ще четверо - поранені", - зазначив очільник області.

У першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Травмовані двоє людей: пасажирка і водій легкової автівки, що їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху.

У другому випадку - комбайн виїхав на поле збирати врожай. Двоє аграріїв травмовані. Техніка розбита.

Глава ОВА наголосив, що якщо ви бачите табличку "міни" - територія є забороненою для проїзду та проходу.

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