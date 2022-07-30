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Новини Фото Війна
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Водій вантажівки наїхав на 11 мін у Сумській області, в результаті вибуху він загинув, - ОВА. ФОТОрепортаж

Влада Сумщини закликає громадян бути обачними та не відвідувати місця, де можуть перебувати міни.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

"Великописарівська громада. Учора за день тут двічі підірвалися на мінах мирні мешканці. Детальні причини - з'ясовуються. Один чоловік загинув, ще четверо - поранені", - зазначив очільник області.

У першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Травмовані двоє людей: пасажирка і водій легкової автівки, що їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху.

У другому випадку - комбайн виїхав на поле збирати врожай. Двоє аграріїв травмовані. Техніка розбита.

Глава ОВА наголосив, що якщо ви бачите табличку "міни" - територія є забороненою для проїзду та проходу.

Також читайте: Росіяни обстріляли з мінометів Хотінську громаду на Сумщині, - Живицький

Водій вантажівки наїхав на 11 мін у Сумській області, в результаті вибуху він загинув, - ОВА 01
Водій вантажівки наїхав на 11 мін у Сумській області, в результаті вибуху він загинув, - ОВА 02
Водій вантажівки наїхав на 11 мін у Сумській області, в результаті вибуху він загинув, - ОВА 03
Водій вантажівки наїхав на 11 мін у Сумській області, в результаті вибуху він загинув, - ОВА 04
Водій вантажівки наїхав на 11 мін у Сумській області, в результаті вибуху він загинув, - ОВА 05
Водій вантажівки наїхав на 11 мін у Сумській області, в результаті вибуху він загинув, - ОВА 06
Водій вантажівки наїхав на 11 мін у Сумській області, в результаті вибуху він загинув, - ОВА 07
Водій вантажівки наїхав на 11 мін у Сумській області, в результаті вибуху він загинув, - ОВА 08
Водій вантажівки наїхав на 11 мін у Сумській області, в результаті вибуху він загинув, - ОВА 09

Автор: 

Сумська область (3714) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+18
Пшениці мінних полів. Краще залишити зерно в полі і використовувати прошлого року чим хоронити людей. Африка завжди голодна і ледача
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30.07.2022 11:58
+10
особливо гарно розповідати коли в це поле ні чого не вклав ! фермери брали кредити під цей врожай , а зараз банк забере техніку майно і хату ! фермер не депутат він заплату собі не з держбюджету бере...
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30.07.2022 12:08
+8
кровавый урожай...смертельные дороги...руцкиймир во всей красе...
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30.07.2022 11:55
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кровавый урожай...смертельные дороги...руцкиймир во всей красе...
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30.07.2022 11:55 Відповісти
Пшениці мінних полів. Краще залишити зерно в полі і використовувати прошлого року чим хоронити людей. Африка завжди голодна і ледача
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30.07.2022 11:58 Відповісти
особливо гарно розповідати коли в це поле ні чого не вклав ! фермери брали кредити під цей врожай , а зараз банк забере техніку майно і хату ! фермер не депутат він заплату собі не з держбюджету бере...
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30.07.2022 12:08 Відповісти
А такі ж дурепи лайкають... Це коли ніфіга не відстрілюєш про роботу на землі.
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30.07.2022 12:18 Відповісти
Грабують лише в твоєму путлеростані.
Це форс-мажор. Крім того техніка та врожай - застраховані - інакше банк кредиту не дає.
У фермера ВСЕ буде добре.
Особливо, коли здохнуть всі рускі.
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30.07.2022 12:20 Відповісти
Ну-ка, ну-ка расскажите, какого числа подписал хоть что-то, чтобы дать отсрочку для фермеров по кредитам ?
И какая страховая в Украине собирается делать выплаты за урон нанесенный в результате боевых действий?

Либо я что-то пропустил, либо в лично Вашей яме нет дна
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30.07.2022 13:30 Відповісти
я бачу ти синку за блазня голосував ! це Бені можуть пробачити 4,3 мільярда боргу , а фермерам дулю .
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30.07.2022 14:13 Відповісти
закінчуйте тут ліпити з себе супер знаючих в аграрні сфері. ніхріна воно не варто життів селян і техніки. А в африці - нехай самі вирощують. он була родезія і заїр, то були нормальні врожаї. білі пішли, залишились чорні, то тільки з москальськими калашами голі бігають.

А хочете предметну розмову про аграрний бізнес і його проблеми, а також хитрощі - я готовий поговорити, бо,на відміну, від вас, добре все це знаю. і давно знаю...
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30.07.2022 14:59 Відповісти
справа в тому що я 25 років працюю агрономом , тож можливо хто щось і ліпє , тільки тут твій комент не за адресою .
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30.07.2022 16:03 Відповісти
краще би путін був за кермом
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30.07.2022 11:57 Відповісти
Дурня, ніколи він за кермом не буде.
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30.07.2022 12:33 Відповісти
дорогой урожай получается...а ***** в это время хихикает сидя в кремле
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30.07.2022 12:14 Відповісти
Зерно на крові, так Зечмо?
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30.07.2022 12:31 Відповісти
Я надеюсь чтоб эти мины были на кацапских полях , дорогах , парашах , жалости к этим тварям ноль полный , где -бы не был кацапо керза -сапог, там **** и мина .. Дай бог чтоб рвало кацапам очко на Британский флаг...
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30.07.2022 12:52 Відповісти
"Я надеюсь чтоб эти мины были на кацапских полях , дорогах , парашах ,..." АМІНЬ!
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30.07.2022 14:59 Відповісти
Зелена шобла довб@*****!!!!
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30.07.2022 13:00 Відповісти
мои соболезнования семье
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30.07.2022 14:27 Відповісти
 
 