УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6185 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
5 278 30

$3,5 тис. за підробні документи: СБУ затримала киянина, який допоміг втекти за кордон близько 20 призовникам. ФОТОрепортаж

Киянин організував схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації у військовий час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Встановлено, що зловмисник забезпечував своїх "клієнтів" повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тис. з особи.

За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували факт одержання завдатку - $1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.

У ході обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності. Зловмиснику повідомлено про підозру.

Також читайте: Колаборанту, що очолив окупаційне "управління охорони здоров‘я" в Куп'янську, оголошено про підозру

$3,5 тис. за підробні документи: СБУ затримала киянина, який допоміг втекти за кордон близько 20 призовникам 01
$3,5 тис. за підробні документи: СБУ затримала киянина, який допоміг втекти за кордон близько 20 призовникам 02
$3,5 тис. за підробні документи: СБУ затримала киянина, який допоміг втекти за кордон близько 20 призовникам 03

Автор: 

СБУ (12847)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Заголовок маніпулятивний. Які вони призовники? Вони що прямо із воєнкомату втікли? Чи може просто журналістам соромно прямо писати, що чоловіки виїхали і що тепер це заборонено, як в Північній Кореї.
показати весь коментар
30.07.2022 12:58
+10
Кварталівці і інші спокійно їздять закордон, а з чоловіків зробили кріпаків. В Ізраїлі, який всі так за зразок беруть, під час віськового стану, можна виїхати закордон.
показати весь коментар
30.07.2022 12:43
+8
Державні чиновники не ******* конкуренції.
показати весь коментар
30.07.2022 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка користь від тих призовників,що тікають або хочуть втікти???
показати весь коментар
30.07.2022 12:39 Відповісти
Ну як яка?Їх можна наприклад напхати по сто чоловік в одній казармі на ніч,чи влаштувати їм евакуацію в наступну оленівку.Засобів геноциду є багато.
показати весь коментар
30.07.2022 13:22 Відповісти
Тобто, всі 20 втекли по підробним документам? Самім не смішно? По справжнім виїхати ще той квест. Якщо додавити і воєнкомат з енного разу видасть усі доки студенту чи інваліду, то погранці не випустять за 1001 причин. З їх слів існують якісь "чорні списки".
А що там з обдовбаним полканом, тим що у труселях і зі арсеналом зброї?
Знов, єта савсєм другоє(С)
показати весь коментар
30.07.2022 12:43 Відповісти
Ета наши люді
показати весь коментар
30.07.2022 13:42 Відповісти
Кварталівці і інші спокійно їздять закордон, а з чоловіків зробили кріпаків. В Ізраїлі, який всі так за зразок беруть, під час віськового стану, можна виїхати закордон.
показати весь коментар
30.07.2022 12:43 Відповісти
Сложная ситуация в стране,которой рулит завхоз и дебил
показати весь коментар
30.07.2022 12:59 Відповісти
невдалий приклад- а хіба у Ізраїлю відтяпали вже чверть країни?і ведуться бойові дії так активно як в Україні?
показати весь коментар
30.07.2022 13:31 Відповісти
Приклад якраз вдалий. Держава воює вже 70 років. І територію її не відтяпали, бо там президенти **** на піаніно не грають.
показати весь коментар
30.07.2022 14:37 Відповісти
Вдалий в Ізраїлі постійно війна.Крім того,як не випуск чоловіків закордон,допоможе проти москальського ракетного і артилерійського терору? В нас планують гарматним чоловічим м'ясом воювати,як в совці?
показати весь коментар
30.07.2022 16:32 Відповісти
Можете зразу банить,но с вашим,выбраным дебилом ЗЕ и руководителем Ермаком я мечтаю побыстрее уехать с Украины
показати весь коментар
30.07.2022 12:45 Відповісти
Почему с вашим, а не нашим , ты что разве не имеешь гражданство Украины
показати весь коментар
30.07.2022 13:46 Відповісти
він мав на увазі - вашим, (73% мудрого нароту)
показати весь коментар
30.07.2022 13:53 Відповісти
Не всі хочуть воювати і помирати. Часто непідготовлених кидають, а потім ці непідготовлені попадають в полон, де їх будуть різати. Це жахливо, але це ж правда.
показати весь коментар
30.07.2022 12:47 Відповісти
одягай пліічко та їдь за кордон- впевнений в тебе вийде- не чоловік ти а гірше за бабу-
показати весь коментар
30.07.2022 13:34 Відповісти
Державні чиновники не ******* конкуренції.
показати весь коментар
30.07.2022 12:52 Відповісти
Заголовок маніпулятивний. Які вони призовники? Вони що прямо із воєнкомату втікли? Чи може просто журналістам соромно прямо писати, що чоловіки виїхали і що тепер це заборонено, як в Північній Кореї.
показати весь коментар
30.07.2022 12:58 Відповісти
Відкрийте кордони і питання корупції відпаде само собою
показати весь коментар
30.07.2022 13:01 Відповісти
Так его канонизировать и памятник поставить за спасение людей! Праздник сделать на кшталт святого Валентина и назвать его именем!Всех погранцов, таможенников и других вібравших силові структури як фах на фронт, а не с мирних професій!
показати весь коментар
30.07.2022 13:13 Відповісти
Подолякське гівно,яке у зешобли тут на підсосі з вафлями у рота виправдовує порушення Конституції України-відразу у спам це курво й.бане.
показати весь коментар
30.07.2022 13:30 Відповісти
Того хто допоміг втекти портону з його виводком, шуфричу, льовочкіну знайши, чи етодругоЄ?
показати весь коментар
30.07.2022 13:33 Відповісти
Дырявая таможня , была и будет , не куй тут удивляться.
показати весь коментар
30.07.2022 13:43 Відповісти
только что прочитал новость, что предательницу директоршу школы выпустили под залог. этому наверно просто скажут ай ай ай
показати весь коментар
30.07.2022 14:21 Відповісти
Отрезать руки и пускай дальше печатает...
показати весь коментар
30.07.2022 15:33 Відповісти
а для чого нам немотивовані бійці? Якщо воно не патріот і взагалі боягуз - що йому робити на фронті? Це ж перший зрадник і дезертир.
показати весь коментар
30.07.2022 17:18 Відповісти
 
 