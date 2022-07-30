$3,5 тис. за підробні документи: СБУ затримала киянина, який допоміг втекти за кордон близько 20 призовникам. ФОТОрепортаж
Киянин організував схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації у військовий час.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Встановлено, що зловмисник забезпечував своїх "клієнтів" повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тис. з особи.
За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці задокументували факт одержання завдатку - $1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.
У ході обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності. Зловмиснику повідомлено про підозру.
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А що там з обдовбаним полканом, тим що у труселях і зі арсеналом зброї?
Знов, єта савсєм другоє(С)