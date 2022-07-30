Внаслідок обстрілу Бахмута зруйновано будівлю ремонтної бази залізниці, з-під завалів вилучили тіло чоловіка, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Бахмут на Донеччині та поцілили у будівлю ремонтної бази залізниці.

Про це повідомляє ДСНС Донеччини, інформує Цензор.НЕТ.

Російські війська вночі обстріляли Бахмут, внаслідок чого було зруйновано 2-поверхову будівлю ремонтної бази залізниці.

На місці рятувальники вилучили з-під завалів тіло чоловіка. Водночас під завалами ще можуть бути 2 особи. Роботи тривають.

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