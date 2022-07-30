Внаслідок обстрілу Бахмута зруйновано будівлю ремонтної бази залізниці, з-під завалів вилучили тіло чоловіка, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вночі обстріляли Бахмут на Донеччині та поцілили у будівлю ремонтної бази залізниці.
Про це повідомляє ДСНС Донеччини, інформує Цензор.НЕТ.
Російські війська вночі обстріляли Бахмут, внаслідок чого було зруйновано 2-поверхову будівлю ремонтної бази залізниці.
На місці рятувальники вилучили з-під завалів тіло чоловіка. Водночас під завалами ще можуть бути 2 особи. Роботи тривають.
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Валентин Коваль
показати весь коментар30.07.2022 13:15 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар30.07.2022 13:30 Відповісти Мені подобається 2
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