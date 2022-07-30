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Внаслідок обстрілу Бахмута зруйновано будівлю ремонтної бази залізниці, з-під завалів вилучили тіло чоловіка, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Бахмут на Донеччині та поцілили у будівлю ремонтної бази залізниці.

Про це повідомляє ДСНС Донеччини, інформує Цензор.НЕТ.

Російські війська вночі обстріляли Бахмут, внаслідок чого було зруйновано 2-поверхову будівлю ремонтної бази залізниці.

На місці рятувальники вилучили з-під завалів тіло чоловіка. Водночас під завалами ще можуть бути 2 особи. Роботи тривають.

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Внаслідок обстрілу Бахмута зруйновано будівлю ремонтної бази залізниці, з-під завалів вилучили тіло чоловіка, - ДСНС 01
Внаслідок обстрілу Бахмута зруйновано будівлю ремонтної бази залізниці, з-під завалів вилучили тіло чоловіка, - ДСНС 02
Внаслідок обстрілу Бахмута зруйновано будівлю ремонтної бази залізниці, з-під завалів вилучили тіло чоловіка, - ДСНС 03
Внаслідок обстрілу Бахмута зруйновано будівлю ремонтної бази залізниці, з-під завалів вилучили тіло чоловіка, - ДСНС 04
Внаслідок обстрілу Бахмута зруйновано будівлю ремонтної бази залізниці, з-під завалів вилучили тіло чоловіка, - ДСНС 05
Внаслідок обстрілу Бахмута зруйновано будівлю ремонтної бази залізниці, з-під завалів вилучили тіло чоловіка, - ДСНС 06

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обстріл (28657) Бахмут (1560) ДСНС (5121)


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30.07.2022 13:15 Відповісти
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30.07.2022 13:30 Відповісти
 
 