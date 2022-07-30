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Коригувальника вогню російських окупантів затримано на Миколаївщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині СБУ затримала ворожого агента, який передавав інформацію російським спецслужбам, яку окупанти планували використати для завдання ракетних ударів.

Про це повідомляє ГУ СБУ Миколаївщини, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Служби безпеки агентом виявився житель Миколаєва, причетний до діяльності агентурної мережі, зловмисник збирав інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, а також координати об’єктів міської інфраструктури та регулярно передавав інформацію представнику РФ.

Під час обшуку у фігуранта було вилучено мобільний телефон, з якого він здійснював передачу інформації, що підтверджує докази його протиправної діяльності.

Наразі фігуранта провадження затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 114-2 (за фактом поширення інформації щодо розташування підрозділів Збройних Сил України на території м. Миколаєва, з метою передачі вказаної інформації державі, що здійснює збройну агресію стосовно України) КК України.

Тривають невідкладні оперативні, слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.

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Коригувальника вогню російських окупантів затримано на Миколаївщині, - СБУ 01
Коригувальника вогню російських окупантів затримано на Миколаївщині, - СБУ 02
Коригувальника вогню російських окупантів затримано на Миколаївщині, - СБУ 03

Автор: 

Миколаївська область (2280) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+19
Коригувальники, це масові вбивці, і покарання має бути відповідним. Щоб ця погань знала, що отримає, як мінімум, пожиттєве. Скільки їм дадуть прожити на зоні, то вже діло десяте.
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30.07.2022 14:27
+17
Слідчі дії,розстріл на місці,бо загиблих не поверниш, тай навіщо таке нікчемне живе
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30.07.2022 14:22
+11
Невже не буде його розстрілу. Нєчаяно.
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30.07.2022 14:22
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Слідчі дії,розстріл на місці,бо загиблих не поверниш, тай навіщо таке нікчемне живе
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30.07.2022 14:22 Відповісти
Почему мразь не расстреляна при попытке к бегству⁉️По закону военного времени
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30.07.2022 15:06 Відповісти
Невже не буде його розстрілу. Нєчаяно.
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30.07.2022 14:22 Відповісти
При спробі втечі
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30.07.2022 16:26 Відповісти
Отрежте ему яйца и заройте чтобы никто не нашел
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30.07.2022 14:23 Відповісти
какой расстрел??? пожизненное на петушатню!
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30.07.2022 14:26 Відповісти
На рашке продолжается борьба с украинской символикой
https://youtube.com/shorts/***********
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30.07.2022 14:27 Відповісти
Коригувальники, це масові вбивці, і покарання має бути відповідним. Щоб ця погань знала, що отримає, як мінімум, пожиттєве. Скільки їм дадуть прожити на зоні, то вже діло десяте.
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30.07.2022 14:27 Відповісти
Засуджені на довічне відбувають покарання не на зоні, а у тюрмі, в ОДИНОЧНІЙ КАМЕРІ.
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30.07.2022 14:48 Відповісти
5 місяців війни , а ще не всіх гнид подушили . скільки їх ще тут ?
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30.07.2022 14:29 Відповісти
для чого заблюрувати йому фейс і номер машини якщо вина доведена а не показуха з лівим персонажем покажіть "героя" всій спільноті і по законам військового часу до кобзона на концерт
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30.07.2022 14:38 Відповісти
І що він досі живий?
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30.07.2022 14:38 Відповісти
Понятно что вот эти предатели не бомжи какие-нибудь телефоны и пользоваться умеют.Значит имущество есть.Статью надо усиливать-полная конфискация имущества что бы и на родных отражалось.может хоть это останавливать будет.Или это ******** идейные за русский мир?Пожизненное с конфискацией многих остановит.*****.
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30.07.2022 14:44 Відповісти
У некоторых бомжей чести и патриотизма больше чем у таких ватников.
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30.07.2022 14:54 Відповісти
Где это ссукно пряталось полгода?
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30.07.2022 14:46 Відповісти
оце піймали курочку. будуть жарить, на сідалі .
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30.07.2022 14:47 Відповісти
Повесить ватного ******** немедленно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.07.2022 15:08 Відповісти
Чому ця гнида стоїть, мов мажор, а не на колінах?!
ГуманізЬму через край?!
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30.07.2022 15:12 Відповісти
ждет, когда строки из стихотворения заставят читать
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30.07.2022 17:12 Відповісти
теж це замітив фраєрок стоіть-а мав би ****** ледь на колінах стояти та просити про легку смерть
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30.07.2022 20:46 Відповісти
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30.07.2022 15:12 Відповісти
четвертовать сук!
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30.07.2022 15:14 Відповісти
Дорогие Украинцы! Надо По всем каналам показывать судебные процессы над изменниками, корректировщиками огня, каллобарантами. Жестко и строго судить. Чтобы все гниды знали что их ждет в случае помощи агрессору. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.07.2022 15:22 Відповісти
Повесить вместе с семьей.
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30.07.2022 15:30 Відповісти
Ждем когда вычислит и изловит СБУ корректировщиков в Кропивницком...100%наводка была на НЛА и самолетные ангары
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30.07.2022 15:45 Відповісти
Затриманi не робили спробу до втечі? Точно?
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30.07.2022 15:48 Відповісти
курва оцим коригувальникам треба відтинати яя, вуха, носи -- загалом усе, що відтинається

єрмаку - теж
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30.07.2022 16:01 Відповісти
С какого *** замазывают ***** этим ************ сыновьям дырявых проституток и не убивают на месте
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30.07.2022 16:48 Відповісти
Відразу на шибеницю. Прямо на місці затримання. Інакше діла не буде.
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30.07.2022 17:30 Відповісти
Я так думаю что в николаевском кичмане будут рады очередному моковитскому петуху.
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01.08.2022 02:24 Відповісти
 
 