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Новини Фото Війна
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Спроби просунутися вглиб окупанти підтримують авіаударами. Наступ ворога відбито на декількох напрямках на межі Луганщини та Донеччини, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Спроби просунутися вглиб російська армія підтримує авіаційними ударами.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Такими діями окупанти намагаються створити додатковий тиск на оборону українців, – упевнений очільник регіону.

"Ворог не полишає спроб покращити тактичне положення задля наступу на Бахмут та прилеглі населені пункти на межі Луганщини та Донеччини. Піхоту росіян підтримують штурмова та армійська авіація. Так, поблизу семи міст та сіл протягом 30 липня зафіксовані авіаудари", - зазначив Гайдай.

Він додав, що противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, залишає населені пункти без газу і світла.

Позиції українських військ обстріляні вздовж усієї лінії зіткнення.

Завдано чотири ракетні удари, проведено 15 артилерійських обстрілів, ще три - із застосуванням мінометів, п’ять разів ворогом використані системи залпового вогню, проведені три танкові атаки.

Спроби просунутися вглиб окупанти підтримують авіаударами. Наступ ворога відбито на декількох напрямках на межі Луганщини та Донеччини, - Гайдай 01
Спроби просунутися вглиб окупанти підтримують авіаударами. Наступ ворога відбито на декількох напрямках на межі Луганщини та Донеччини, - Гайдай 02
Спроби просунутися вглиб окупанти підтримують авіаударами. Наступ ворога відбито на декількох напрямках на межі Луганщини та Донеччини, - Гайдай 03
Спроби просунутися вглиб окупанти підтримують авіаударами. Наступ ворога відбито на декількох напрямках на межі Луганщини та Донеччини, - Гайдай 04
Спроби просунутися вглиб окупанти підтримують авіаударами. Наступ ворога відбито на декількох напрямках на межі Луганщини та Донеччини, - Гайдай 05
Спроби просунутися вглиб окупанти підтримують авіаударами. Наступ ворога відбито на декількох напрямках на межі Луганщини та Донеччини, - Гайдай 06

"Росіяни хочуть скувати дії оборони, аби в нас не було змоги проводити ротацію чи підсилювати інші напрямки", - вважає очільник Луганщини.

Також учора наші бійці виявили та знешкодили одну із розвідувальних груп росіян.

Водночас авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії для підтримки дій наземних угруповань.

Втім, наступ ворога відбито одразу по декількох напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На залізниці Луганщини попрацювали партизани, - Гайдай

Тим часом, у Сєверодонецьку, де вже півтора місяця обіцяють відремонтувати електропостачання, нарешті запрацював перший телевізор.

Щоправда, розташований він на борту автомобіля, який пересувається по місцях скупчення населення, транслює лише один канал, який забажає окупаційна влада, і працює нерегулярно.

Автор: 

армія рф (17516) обстріл (28672) бойові дії (3880) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Цей керівник області без області тільки констатує факти.Хіба це щось нове?Авіація ,артилерія ,піхота.Як протидіяти розумно?Де та протидія?Люди в окопах з автоматами та гранатометами і тільки?Можливо це такий задум ЗСУ,але не думаю.
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31.07.2022 08:47 Відповісти
А где ПВО , Киев охраняет
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31.07.2022 09:36 Відповісти
Росіянам

В Інет ви ткнули сцени катування

Із усміхом, властивим лиш чортам,

Щоб породить дикунськеє «змагання»:

- А чо тєпєрь ви сдєлаєте нам?

Ми знаєм гріх і міру знаєм скверні,

Вдягнув не нам Щур Бункерний ярмо.

Тому в бою берем ми полонених,

Та гріх катів на карб не беремо.

Вас тьма лягла, а стяги наші мають.

Тому ви бранців нищите в злобі,

Регочучи… Отак сміявся Каїн,

Бо ще не мав Печатки на собі.

Вангують вам величчя лже-месії

Під гук гармат, що тнуть ординську рать…

Уважно гляньте: на чолі Росії

Стоїть незмивна Каїна Печать!
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31.07.2022 09:43 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.07.2022 10:52 Відповісти
Where's the air defense? Without controlled airspace, the chances of breaking enemy's advancements are very slim. What happened to all the stingers and other portable systems? Do they protect the night life of the Ukrainian capital? Remember, it's all about priorities. And everyone in the military command must know that.
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31.07.2022 15:35 Відповісти
 
 