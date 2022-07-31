Спроби просунутися вглиб окупанти підтримують авіаударами. Наступ ворога відбито на декількох напрямках на межі Луганщини та Донеччини, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Спроби просунутися вглиб російська армія підтримує авіаційними ударами.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
Такими діями окупанти намагаються створити додатковий тиск на оборону українців, – упевнений очільник регіону.
"Ворог не полишає спроб покращити тактичне положення задля наступу на Бахмут та прилеглі населені пункти на межі Луганщини та Донеччини. Піхоту росіян підтримують штурмова та армійська авіація. Так, поблизу семи міст та сіл протягом 30 липня зафіксовані авіаудари", - зазначив Гайдай.
Він додав, що противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, залишає населені пункти без газу і світла.
Позиції українських військ обстріляні вздовж усієї лінії зіткнення.
Завдано чотири ракетні удари, проведено 15 артилерійських обстрілів, ще три - із застосуванням мінометів, п’ять разів ворогом використані системи залпового вогню, проведені три танкові атаки.
"Росіяни хочуть скувати дії оборони, аби в нас не було змоги проводити ротацію чи підсилювати інші напрямки", - вважає очільник Луганщини.
Також учора наші бійці виявили та знешкодили одну із розвідувальних груп росіян.
Водночас авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії для підтримки дій наземних угруповань.
Втім, наступ ворога відбито одразу по декількох напрямках.
Тим часом, у Сєверодонецьку, де вже півтора місяця обіцяють відремонтувати електропостачання, нарешті запрацював перший телевізор.
Щоправда, розташований він на борту автомобіля, який пересувається по місцях скупчення населення, транслює лише один канал, який забажає окупаційна влада, і працює нерегулярно.
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Щоб породить дикунськеє «змагання»:
- А чо тєпєрь ви сдєлаєте нам?
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Вдягнув не нам Щур Бункерний ярмо.
Тому в бою берем ми полонених,
Та гріх катів на карб не беремо.
Вас тьма лягла, а стяги наші мають.
Тому ви бранців нищите в злобі,
Регочучи… Отак сміявся Каїн,
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Вангують вам величчя лже-месії
Під гук гармат, що тнуть ординську рать…
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