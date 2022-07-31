Протягом минулої доби унаслідок обстрілів на Харківщині сталося 8 пожеж, - ДСНС. ФОТОрепортаж
За добу з 30 по 31 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж - 16, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями - 8, 2 для проведення аварійно-рятувальних робіт; 4 інші виїзди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію від ДСНС станом на 08:00 31 липня 2022 року у Харківській області.
"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (2), Чугуївському (1), Богодухівському (1), Ізюмському (2) районах області, а також у Київському (1) та Немишлянському (1) районах Харкова. Горіли природні екосистеми, надвірні забудови, виробничо-складська будівля, поле з пшеницею", - йдеться в повідомленні.
Вранці 31 липня ворог завдав ракетного удару по місту Харкову. Була частково зруйнована виробничо-складська будівля, дах, четвертий та третій поверхи. Також у цій будівлі виникла пожежа, для ліквідації якої задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників особового складу ДСНС.
Піротехніки ДСНС ліквідували 20 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
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обстрілів ближче до зими, треба дуплитись вже зараз з далекобійними ракетами,
бо кацапи восени скоріше за все будуть розтрілювати ТЕЦ і електростанції України
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