Окупанти вдарили із мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді на Сумщині. Вирує пожежа на фермі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 31 липня, близько 5.30 ранку росіяни відкрили вогонь із мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано понад 50 прильотів.

Ворожі снаряди влучили у місцеву ферму, вирує пожежа.

"Дані щодо постраждалих та інших руйнувань уточнюються", - йдеться у повідомленні.







