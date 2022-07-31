Окупанти вдарили із мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді на Сумщині. Вирує пожежа на фермі. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 31 липня, близько 5.30 ранку росіяни відкрили вогонь із мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді на Сумщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зафіксовано понад 50 прильотів.
Ворожі снаряди влучили у місцеву ферму, вирує пожежа.
"Дані щодо постраждалих та інших руйнувань уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Так что теперь или терпеть, рискуя быть убитым прилетевшей миной, либо эвакуироваться вглубь страны, потому что время для реализации программы по ОТРК "Гром-2" уже безвозвратно утеряно, как и нормальная мирная жизнь населения в приграничных районах.
Ждите еще 610 дней, когда миропольская громада сможет собрать денег и купить для своей ТрО пару AN\TPQ-49 и М119, оплатить обучение расчётов. А пока слушайте арестовича и зелемарафон. Это успокаивает после обстрела.