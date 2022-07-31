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Новини Фото Війна
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Окупанти вдарили із мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді на Сумщині. Вирує пожежа на фермі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 31 липня, близько 5.30 ранку росіяни відкрили вогонь із мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано понад 50 прильотів.

Ворожі снаряди влучили у місцеву ферму, вирує пожежа.

"Дані щодо постраждалих та інших руйнувань уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили із мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді на Сумщині. Вирує пожежа на фермі 01
Окупанти вдарили із мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді на Сумщині. Вирує пожежа на фермі 02
Окупанти вдарили із мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді на Сумщині. Вирує пожежа на фермі 03
Окупанти вдарили із мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді на Сумщині. Вирує пожежа на фермі 04

Автор: 

армія рф (17516) обстріл (28672) пожежа (4341) Сумська область (3718) Живицький Дмитро (466)


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Не доходить мені.Ствольна артилерія,міномети...Це ж поряд!Чому не накрити цю«ствольну артилерію і міномети?»
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31.07.2022 10:09 Відповісти
все радары и стволка на "внезапно" образовавшихся фронтах. От работы на фронтах они начнут освобождаться по мере освобождения территории Украины. Все вопросы население Сумщины должно задавать себе: "зачем такой ценой воспитывать украинский патриотизм у советского мальчика еврейского происхождения". Допускаю, что в 19-ом 82,1% населения Сумщины захотело и дальше ржать над ********* шутками дешевого кавэнщика и его росийского дружка жидкова.
Так что теперь или терпеть, рискуя быть убитым прилетевшей миной, либо эвакуироваться вглубь страны, потому что время для реализации программы по ОТРК "Гром-2" уже безвозвратно утеряно, как и нормальная мирная жизнь населения в приграничных районах.
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31.07.2022 11:00 Відповісти
Бийте у відповідь.Стирайте кацапські поселення.Око за око, зуб за зуб.
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31.07.2022 10:41 Відповісти
Для відповіді треба мати в кожній прикордонній громаді батарею гаубиць і контрбатарейний радар. Цих речей, наскільки я розумію, в нас ще обмаль і вони потрібні на фронті. Цей обстріл орки вели абсолютно хаотично, по площі, як кажуть артилеристи. Ферма взагалі знаходилася від їхніх позицій на прямій видимості і вони бачили, що там тільки худоба і працівники. Били навіть по кладовищу. Ціль, очевидно, в них одна - залякати мирних жителів, але хєр вони вгадали.
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31.07.2022 11:00 Відповісти
чем бить? и куда бить? по сельмагу в кацапском *****? или по гуевской церкве Рождества Христова? Так мы ж не они.
Ждите еще 610 дней, когда миропольская громада сможет собрать денег и купить для своей ТрО пару AN\TPQ-49 и М119, оплатить обучение расчётов. А пока слушайте арестовича и зелемарафон. Это успокаивает после обстрела.
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31.07.2022 11:13 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 12:06 Відповісти
 
 