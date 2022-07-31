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За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних об'єктів, - Нацполіція. ФОТО

Окупаційні війська завдали по Донецькій області 34 удари. Є жертви та поранені мирні мешканці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних обєктів, - Нацполіція 01

"Російська армія накрила вогнем 23 населені пункти - міста Авдіївка, Бахмут, Соледар, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, Миколаївка, Красногорівка, Мар’їнка, Новогродівка, смт Гостре, села Біла Гора, Вовче, Герогіївка, Катеринівка, Красногорівка, Максимільянівка, Миколаївка, Новожеланне, Олександропіль, Різниківка, Сокіл, Старомиколаївка, Щербинівка", - йдеться у повідомленні.

Ворог застосував ракети, авіацію, артилерію, РСЗВ "Град" і "Ураган". Зруйновано та пошкоджено 76 цивільних об’єктів - 42 житлових будинки, чотири поля з пшеницею та сільгосптехніку, ринок, їдальню, виробничий цех, трансформатор, гаражі, лінії електропередач.

Поліцейські задокументували кожен злочин РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА


За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних обєктів, - Нацполіція 02
За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних обєктів, - Нацполіція 03
За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних обєктів, - Нацполіція 04
За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних обєктів, - Нацполіція 05
За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних обєктів, - Нацполіція 06
За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних обєктів, - Нацполіція 07
За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних обєктів, - Нацполіція 08
За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних обєктів, - Нацполіція 09
За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних обєктів, - Нацполіція 10
За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних обєктів, - Нацполіція 11
За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних обєктів, - Нацполіція 12
За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних обєктів, - Нацполіція 13

армія рф (17516) обстріл (28672) Нацполіція (15202) Донецька область (8568)


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Що думаю. Можете лаятися. Але я вважаю, що того донбасу, який орки захопили у 2014, повертати не варто. Там вже НІЧОГО і НІКОГО шукати. Там руїна. То зробіть такий подарунок "восставшему народу", нехай там сидять. І не пускайте тих тарганів, коли побіжать, в Україну.
Бо це завдяки І їи також вбито наших азовців.
Подаруймо донбассюрам руїну, зроблену рашкованами на їхнє бажання. Вони того варті. Все інше варто повернути, коли доля.
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31.07.2022 10:33 Відповісти
За великим рахунком це дамбасяни принесли війну в Україну в 14 році.
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31.07.2022 10:54 Відповісти
там уголь. но, да. там пустыня уже. никто и ничего не восстановит это понятно.
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31.07.2022 11:07 Відповісти
Вообще так и было сделано - 8 лет ЛДНР держалась. Но этого им мало. Поэтому на уступки им идти уже никак нельзя.
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31.07.2022 11:32 Відповісти
Нечесть с Раши полные ********. Ничего иного не могу сказать
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31.07.2022 11:28 Відповісти
 
 