За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних об'єктів, - Нацполіція. ФОТО

Окупаційні війська завдали по Донецькій області 34 удари. Є жертви та поранені мирні мешканці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Російська армія накрила вогнем 23 населені пункти - міста Авдіївка, Бахмут, Соледар, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, Миколаївка, Красногорівка, Мар’їнка, Новогродівка, смт Гостре, села Біла Гора, Вовче, Герогіївка, Катеринівка, Красногорівка, Максимільянівка, Миколаївка, Новожеланне, Олександропіль, Різниківка, Сокіл, Старомиколаївка, Щербинівка", - йдеться у повідомленні.

Ворог застосував ракети, авіацію, артилерію, РСЗВ "Град" і "Ураган". Зруйновано та пошкоджено 76 цивільних об’єктів - 42 житлових будинки, чотири поля з пшеницею та сільгосптехніку, ринок, їдальню, виробничий цех, трансформатор, гаражі, лінії електропередач.

Поліцейські задокументували кожен злочин РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

























