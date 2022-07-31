За добу росіяни завдали ударів по 23 населених пунктах Донеччини. Зруйновано 76 цивільних об'єктів, - Нацполіція. ФОТО
Окупаційні війська завдали по Донецькій області 34 удари. Є жертви та поранені мирні мешканці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
"Російська армія накрила вогнем 23 населені пункти - міста Авдіївка, Бахмут, Соледар, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, Миколаївка, Красногорівка, Мар’їнка, Новогродівка, смт Гостре, села Біла Гора, Вовче, Герогіївка, Катеринівка, Красногорівка, Максимільянівка, Миколаївка, Новожеланне, Олександропіль, Різниківка, Сокіл, Старомиколаївка, Щербинівка", - йдеться у повідомленні.
Ворог застосував ракети, авіацію, артилерію, РСЗВ "Град" і "Ураган". Зруйновано та пошкоджено 76 цивільних об’єктів - 42 житлових будинки, чотири поля з пшеницею та сільгосптехніку, ринок, їдальню, виробничий цех, трансформатор, гаражі, лінії електропередач.
Поліцейські задокументували кожен злочин РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Бо це завдяки І їи також вбито наших азовців.
Подаруймо донбассюрам руїну, зроблену рашкованами на їхнє бажання. Вони того варті. Все інше варто повернути, коли доля.