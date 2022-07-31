Стінг зупинив виступ у Варшаві, щоб підтримати Україну: "Війна в Україні - абсурд. Ми не можемо програти цю битву". ФОТО
Всесвітньовідомий співак Стінг під час концерту у Варшаві зупинив виступ, щоб висловитися на підтримку України.
Про це повідомив у фейсбуці журналіст Василь Рябчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора Стінг мав концерт у Варшаві. В один момент він зупинив виступ. Зупинив, щоб сказати: "Війна в Україні - це абсурд, побудований на брехні. Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона нас з’їсть. Але брехня страшенно боїться правди. Правда має бути почута. Ми не можемо програти цю битву". Україна переможе!", - зауважив він.
Топ коментарі
+42 Віктор #468469
показати весь коментар31.07.2022 10:36
+37 HartmannEri
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+9 Anatoliy Panchenko #420291
показати весь коментар31.07.2022 11:04
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Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1553641833984655362 57 мин
Який же треш.
Китайські комуністи відкривають пленум виступами комуністичних косплеєрів.
Бо планують впроваджувати комунізм через китайські аніме та мангу.
Настав час селебріті шукати якісь інші шляхи впливу на міжнародну спільноту, щоб зупинити терорашу. Особисто мене вже бісять антивоєнні заклики на концертах, які вже стали мейнстрімом і не мають жодного сенсу. Ще трохи і війна в Україні вже почне дратувати тих, хто не чує вибухів та не ховається по підвалах під час сирен.
Ореста Бартка
Не знаю, хто ти дівчинка чи хлопчик, але курва ще та.
А по друге , мости відремонтувати - за години , не можливо , звідки ти взяв сію маячню ?? Секції мостів , в які влучили ЗСУ, розтрощені і потребують заміни повністю . Одне їх виготовлення займе хто зна скільки часу .
А от чи є честь у зеленського, який в 2014 році разом зі своїм кварталом давав концерт у захопленій Горлівці?
Дякуємо, звичайно.
Але це "гумові фрази" ні про що і про все разом.
З талантом Стінга і маючи таку велику аудиторію, треба чітко називати агресора і терориста - московію, яка стирає з землі цілу українську націю, треба говорити про азовців, про Бучу, про катування полонених ...
Всі інші вигуки подібні на піар ... (хоч він йому і не потрібен).