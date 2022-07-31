Стінг зупинив виступ у Варшаві, щоб підтримати Україну: "Війна в Україні - абсурд. Ми не можемо програти цю битву". ФОТО

Всесвітньовідомий співак Стінг під час концерту у Варшаві зупинив виступ, щоб висловитися на підтримку України.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Василь Рябчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Стінг мав концерт у Варшаві. В один момент він зупинив виступ. Зупинив, щоб сказати: "Війна в Україні - це абсурд, побудований на брехні. Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона нас з’їсть. Але брехня страшенно боїться правди. Правда має бути почута. Ми не можемо програти цю битву". Україна переможе!", - зауважив він.

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