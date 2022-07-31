У Британії тривають навчання українців на кораблях протимінної боротьби, - ВМС. ФОТОрепортаж

Українські моряки навчаються в Британії керувати суднами протимінної боротьби

Про це повідомляють на сторінці ВМС ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Заступник Міністра оборони України Володимир Гаврилов та Міністр Збройних Сил Сполученого Королівства, член парламенту Джеймс Гіппі зустрілися з українськими моряками, які навчаються Королівськими Військово-морськими силами.

Також відбулося спілкування з українськими військовослужбовцями – учасниками програми та обговорення курсової підготовки. Командир п’ятого полку Стрільців підполковник Джим Хедфілд, OBE, зробив презентацію про хід навчання за участю своїх інструкторів та поділився деякими своїми думками щодо поточної навчальної операції з точки зору п’ятого полку Стрільців.

"Інтенсивність, з якою тренуються українські солдати та моряки гідна захоплення. Вони працюють з упором на військо. Проводити навчання, яке відповідає цій інтенсивності та зосередженості, непросто. Королівський флот і британська армія працюють багато годин і використовують увесь свій оперативний досвід, щоб переконатися, що їхні нові українські друзі повернуться до битви з найкращими шансами на перемогу", - зазначив Гіппі.

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Королівські Військово-морські сили з травня цього року навчають повні екіпажі українських моряків, навчаючи їх керувати кораблями протимінної боротьби класу Сандаун.

Українські військовослужбовці пройшли початкові курси в навчальних закладах за низкою спеціалізацій, включно з експлуатацією гідроакустичної системи, інженерним забезпеченням, боротьбою з пошкодженнями та навігацією, обмінялися знаннями разом з екіпажами Королівського флоту та оперативною підготовкою на морі.

Сполучене Королівство запропонувало навчити до 10 000 українських військовослужбовців бойовим навичкам. Програма є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення Росії. Вона наразі включає понад 5000 одиниць легкого протитанкового засобу нового покоління NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) та реактивних системи залпового вогню M270.

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