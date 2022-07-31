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У Британії тривають навчання українців на кораблях протимінної боротьби, - ВМС. ФОТОрепортаж

вмс

Українські моряки навчаються в Британії керувати суднами протимінної боротьби

Про це повідомляють на сторінці ВМС ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Заступник Міністра оборони України Володимир Гаврилов та Міністр Збройних Сил Сполученого Королівства, член парламенту Джеймс Гіппі зустрілися з українськими моряками, які навчаються Королівськими Військово-морськими силами.

Також відбулося спілкування з українськими військовослужбовцями – учасниками програми та обговорення курсової підготовки. Командир п’ятого полку Стрільців підполковник Джим Хедфілд, OBE, зробив презентацію про хід навчання за участю своїх інструкторів та поділився деякими своїми думками щодо поточної навчальної операції з точки зору п’ятого полку Стрільців.

"Інтенсивність, з якою тренуються українські солдати та моряки гідна захоплення. Вони працюють з упором на військо. Проводити навчання, яке відповідає цій інтенсивності та зосередженості, непросто. Королівський флот і британська армія працюють багато годин і використовують увесь свій оперативний досвід, щоб переконатися, що їхні нові українські друзі повернуться до битви з найкращими шансами на перемогу", - зазначив Гіппі.

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Королівські Військово-морські сили з травня цього року навчають повні екіпажі українських моряків, навчаючи їх керувати кораблями протимінної боротьби класу Сандаун.

Українські військовослужбовці пройшли початкові курси в навчальних закладах за низкою спеціалізацій, включно з експлуатацією гідроакустичної системи, інженерним забезпеченням, боротьбою з пошкодженнями та навігацією, обмінялися знаннями разом з екіпажами Королівського флоту та оперативною підготовкою на морі.

Сполучене Королівство запропонувало навчити до 10 000 українських військовослужбовців бойовим навичкам. Програма є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення Росії. Вона наразі включає понад 5000 одиниць легкого протитанкового засобу нового покоління NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) та реактивних системи залпового вогню M270.

Також читайте: Нідерланди не припинять військову допомогу Україні, - Рютте

У Британії тривають навчання українців на кораблях протимінної боротьби, - ВМС 01
У Британії тривають навчання українців на кораблях протимінної боротьби, - ВМС 02
У Британії тривають навчання українців на кораблях протимінної боротьби, - ВМС 03
У Британії тривають навчання українців на кораблях протимінної боротьби, - ВМС 04

Велика Британія (5609) ВМС (1389) військові навчання (2777) ЗСУ (7580)


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Топ коментарі
+10
Вал Мишель



Пришла пора получить ATACMS. И ******* ими, как обещано американцам, по украинской территории - ржавым корытам в Севастопольской бухте и уродливой бетонной кишке, тянущейся из украинской Керчи в фашистский Мордор.

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31.07.2022 11:03
+7
Таки да, 73% геть здуріли.
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31.07.2022 10:50
+5
Люди! Чи ви подуріли! Чи осліпли? Чи жити набридло? Батько Ермака співробітник ГУР ФСБ у відставці.
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31.07.2022 10:45
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Люди! Чи ви подуріли! Чи осліпли? Чи жити набридло? Батько Ермака співробітник ГУР ФСБ у відставці.
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31.07.2022 10:45 Відповісти
Таки да, 73% геть здуріли.
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31.07.2022 10:50 Відповісти
А в восточних рускоязичних регіонах їх було більше 90% і зараз для них вещае телемаровонь коломойского і вони становяться все дурніши і дурніші
AкaдeмикИ.П.Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского
человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен восприниматьдействительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами". 1932 год.
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31.07.2022 12:46 Відповісти
Кацапня накидала мін в море і тральщики будуть дуже потрібні.
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31.07.2022 10:47 Відповісти
Зараз для початку потрібні єсмінці з ракетами щоби знищити ординців на морі
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31.07.2022 12:49 Відповісти
Хм, а зачем украинцев готовят на противоминных кораблях НАТО?
Ситуация на фронте тяжелая, но за последний месяц все больше и больше признаков, что никаких до 24 уже не будет. Украинские воины прямо сейчас проходят переобучение на современную технику, перевооружаются. Процесс медленный, идет со скрежетом, но идет.
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31.07.2022 10:54 Відповісти
Вал Мишель



Пришла пора получить ATACMS. И ******* ими, как обещано американцам, по украинской территории - ржавым корытам в Севастопольской бухте и уродливой бетонной кишке, тянущейся из украинской Керчи в фашистский Мордор.

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31.07.2022 11:03 Відповісти
Тем временем на остров Сахалин пришла Первая партия дохляков из спецназа 12...хряков путлера отправились на свидание к капздону и жиринжопскому...
Земля Стекловатой быдлу мавзолейному...
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31.07.2022 11:12 Відповісти
ХАЙМЕРС - ЧУДОВИЙ ПРИЛАД ! УСУВАЄ БАР"ЄРИ У СПІЛКУВАННІ ......
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31.07.2022 14:43 Відповісти
Польові заняття для екіпажів тральщиків обов`язкові? Чи з них вже піхоту готують?
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31.07.2022 16:45 Відповісти
 
 