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Рашисти крадуть автівки у Лисичанську та Сєверодонецьку, мародерять з квартир місцевих, - Нацполіція. ФОТО

Минулої доби поліція Луганщини відкрила 7 кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнних злочинів російськими військовими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Рашисти крадуть автівки у Лисичанську та Сєверодонецьку, мародерять з квартир місцевих, - Нацполіція 01

"Протягом минулої доби до поліції надійшло 31 повідомлення громадян. Поліцейські відкрили кримінальні провадження за фактами пошкодження квартир місцевих мешканців внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ території міст Сєверодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Зафіксовано 3 повідомлення щодо незаконного заволодіння 5 автомобілями, які знаходилися в гаражах у містах Сєверодонецьк та Лисичанськ, 2 повідомлення щодо фактів мародерства з 4 квартир на тимчасово окупованій території області. У громадян було вкрадене особисте майно, грошові кошти та побутову техніку", - йдеться у повідомленнні.

Поліцейські викрили колаборантку - мешканку м. Сватове, яка перейшла на бік окупаційної влади та зайняла посаду директора одного із закладів освіти. Правоохоронці вживають заходи щодо встановлення місцезнаходження двох громадян, які зникли безвісти.

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Рашисти крадуть автівки у Лисичанську та Сєверодонецьку, мародерять з квартир місцевих, - Нацполіція 02
Рашисти крадуть автівки у Лисичанську та Сєверодонецьку, мародерять з квартир місцевих, - Нацполіція 03

армія рф (17516) Нацполіція (15202) воєнні злочини (1862) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+23
Яка несподіванка. Рашисти крадуть і мародерять.
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31.07.2022 12:44
+7
Видели бы вы это воровство!Я в Рубежном месяц наблюдал.Дикое стадо,от машин за три дня остается груда лома.Это именно то , когда эта дикая орда поперескакивала с ишаков на мерседессы.
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31.07.2022 12:46
+5
«Он пятнадцать лет не мылся,
И не стригся, и не брился,
И одежды не стирал,
Даже нос не вытирал.
Как зайдет к Яге,
Та ахнет:
Фу-Ты!...
Русским духом пахнет!»

А.Усачев
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31.07.2022 13:39
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Яка несподіванка. Рашисти крадуть і мародерять.
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31.07.2022 12:44 Відповісти
Що це було
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31.07.2022 12:46 Відповісти
Видели бы вы это воровство!Я в Рубежном месяц наблюдал.Дикое стадо,от машин за три дня остается груда лома.Это именно то , когда эта дикая орда поперескакивала с ишаков на мерседессы.
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31.07.2022 12:46 Відповісти
Он, ленка, снялась в плейбое, или в чём там, - пусть покупает беженцам квартиры.
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31.07.2022 12:50 Відповісти
Для Плейбоя поки ще недозрiла-там ще лосiни потрiбно щбуло зняти...Але "талант" маЭ...
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31.07.2022 14:10 Відповісти
ну отакі вони і шо з цим зробиш -- бити іх треба
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31.07.2022 13:02 Відповісти
«Он пятнадцать лет не мылся,
И не стригся, и не брился,
И одежды не стирал,
Даже нос не вытирал.
Как зайдет к Яге,
Та ахнет:
Фу-Ты!...
Русским духом пахнет!»

А.Усачев
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31.07.2022 13:39 Відповісти
Это называется - ********** !
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31.07.2022 13:02 Відповісти
по лисичанску и северодонецку жахнуть
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31.07.2022 13:04 Відповісти
Все це вже було у 2014-15 роках...авто та вантажівки гнали з Донецька И

Макіівки Горлівки Мариуполя та інших міст тисячами на Ростов Белгород...
А далі па всей рабZZee...перепродравали...
Більше детальніше про це казав Денис Казанский у Ютьюбі...
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31.07.2022 13:06 Відповісти
ані просто пріучают дамбасян цєніть духовность і скрєпанутость, а нє автамабілі
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31.07.2022 13:07 Відповісти
Що це за стаття і фото? Як кажуть - ни о чём! Все це наслідки війни, та виховання. Наші "Великі" можновладці не готувались до війни, бо не вихованні патріотично.
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31.07.2022 13:13 Відповісти
"..автомобілі , грошові кошти .... " ще треба було написати "дабро пажалавать!" і "ключ під ковриком"...
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31.07.2022 13:19 Відповісти
Мародёрят потому, что позволяют... Ходят слухи, шо воровство лечится. Чем? А секретным лекарством. Каким? А не скажу, сами догадайтесь.
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31.07.2022 14:08 Відповісти
А гранатометом лікується!
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31.07.2022 14:54 Відповісти
+
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31.07.2022 18:18 Відповісти
"Воровство", тобто українською "злодійство" або "крадіж" - це злочинна дія. А хвороба, що може лежати в основі цієї злочинної дії - клептоманія. Не лікується.
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31.07.2022 21:05 Відповісти
Вчіться.

Саме так треба буде в росіян забирати репарації. Ці гобліни повинні будуть заплатити за все, а потім стати трупами.
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31.07.2022 15:27 Відповісти
не дуже зрозуміло,
якщо в них менше солдатів як це вони встигають ще й мародерити
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31.07.2022 19:18 Відповісти
Після солдатів приходять фсб-шники, потім - представники різноманітних поліцейських сил. І про місцевих колаборантів, що приєднуються до мародерів-окупантів, не забуваєм.
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31.07.2022 21:10 Відповісти
 
 