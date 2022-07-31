Рашисти крадуть автівки у Лисичанську та Сєверодонецьку, мародерять з квартир місцевих, - Нацполіція. ФОТО

Минулої доби поліція Луганщини відкрила 7 кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнних злочинів російськими військовими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Протягом минулої доби до поліції надійшло 31 повідомлення громадян. Поліцейські відкрили кримінальні провадження за фактами пошкодження квартир місцевих мешканців внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ території міст Сєверодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Зафіксовано 3 повідомлення щодо незаконного заволодіння 5 автомобілями, які знаходилися в гаражах у містах Сєверодонецьк та Лисичанськ, 2 повідомлення щодо фактів мародерства з 4 квартир на тимчасово окупованій території області. У громадян було вкрадене особисте майно, грошові кошти та побутову техніку", - йдеться у повідомленнні.

Поліцейські викрили колаборантку - мешканку м. Сватове, яка перейшла на бік окупаційної влади та зайняла посаду директора одного із закладів освіти. Правоохоронці вживають заходи щодо встановлення місцезнаходження двох громадян, які зникли безвісти.

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