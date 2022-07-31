Тіло ще одного закатованого росіянами українця виявлено на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці виявили на Київщині тіло ще одного мирного жителя, закатованого росіянами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Телеграмі.
"Окупанти жорстоко закатували мирного жителя в Новому Заліссі. Тіло ми виявили поряд із колишніми позиціями росіян", - поінформував Нєбитов.
За його словами, руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса.
"Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили", - уточнив правоохоронець.
Нєбитов зауважив, що "це вже друге захоронення, яке ми тут знаходимо".
"Кілька місяців тому через дорогу виявили тіло вбитого переселенця з Донецька. Чергове страшне свідчення воєнних злочинів агресорів", - додав начальник поліції Київщини.
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