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Тіло ще одного закатованого росіянами українця виявлено на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили на Київщині тіло ще одного мирного жителя, закатованого росіянами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Телеграмі.

"Окупанти жорстоко закатували мирного жителя в Новому Заліссі. Тіло ми виявили поряд із колишніми позиціями росіян", - поінформував Нєбитов.

За його словами, руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса.

"Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили", - уточнив правоохоронець.

Нєбитов зауважив, що "це вже друге захоронення, яке ми тут знаходимо".

"Кілька місяців тому через дорогу виявили тіло вбитого переселенця з Донецька. Чергове страшне свідчення воєнних злочинів агресорів", - додав начальник поліції Київщини.

Також читайте: На сьогодні на Київщині знайдено тіла 1333 українців, - Нєбитов

Тіло ще одного закатованого росіянами українця виявлено на Київщині 01

Тіло ще одного закатованого росіянами українця виявлено на Київщині 02

Тіло ще одного закатованого росіянами українця виявлено на Київщині 03

Автор: 

армія рф (17516) Київська область (4043) смерть (6757) Нєбитов Андрій (190) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+19
Сейчас у нашей власти и ООН главное накормить нашим окровавленным зерном голодающих детей африки. Ато они так голодают что аж автоматы с рук выпадают когда воюют друг с другом вместо сеять и садить
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31.07.2022 13:33
+8
Й**аний Х**лостан !
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31.07.2022 13:32
+8
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31.07.2022 14:01
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Й**аний Х**лостан !
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31.07.2022 13:32 Відповісти
Сейчас у нашей власти и ООН главное накормить нашим окровавленным зерном голодающих детей африки. Ато они так голодают что аж автоматы с рук выпадают когда воюют друг с другом вместо сеять и садить
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31.07.2022 13:33 Відповісти
Цивілізований світ боїться що голодні дикуни кинуться мігрувати в Європу тому й хоче їх нагодувати.
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31.07.2022 14:03 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 13:51 Відповісти
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31.07.2022 14:01 Відповісти
Кому повигоняти?
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31.07.2022 14:05 Відповісти
"Миколці-котлеті"
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31.07.2022 14:33 Відповісти
Звірів випустили із клітки, що від них можна будо і зараз можна очікувати?наглядач за тими звірами сидить в кремлі і сам такий же звір і даже набагато гірше.
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31.07.2022 14:03 Відповісти
тупін їх випустив, зелений їх впустив.
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31.07.2022 14:07 Відповісти
Кацапську мразь треба стерти з Землі...
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31.07.2022 14:13 Відповісти
Царство Небесне...
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31.07.2022 18:43 Відповісти
Нагадаю що більщість вбитих у Бучі - Ірпені були занесені у Розтрільні списки самим
Портновим починаючи з 2019 року
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01.08.2022 12:29 Відповісти
 
 