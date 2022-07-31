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Обстріл ремонтної бази залізниці у Бахмуті: під завалами можуть бути ще 2 людини, - ДСНС. ФОТО

ДСНС продовжують аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій внаслідок обстрілу будівлі ремонтної бази залізниці у Бахмуті.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

Обстріл ремонтної бази залізниці у Бахмуті: під завалами можуть бути ще 2 людини, - ДСНС 01

"Внаслідок обстрілу загинула 1 людина, під завалами можливе перебування ще 2 людей. Розчищено та розібрано близько 170 т зруйнованих елементів конструкцій", - йдеться у повідомленні.

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Від ДСНС у Донецькій області залучено 17 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

обстріл (28672) Донецька область (8568) Бахмут (1561) ДСНС (5122)


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за Бахмут взялись сериозно -- хочут зрівняти -- треба достоину ответку
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31.07.2022 14:21 Відповісти
 
 