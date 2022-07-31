Наслідки масованого обстрілу Миколаєва. Є загиблі та поранені. Зруйновані 2 заклади освіти, СТО, готель, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, вночі 31 липня 2022 року військові країни-агресора здійснили масований обстріл Миколаєва. На даний час відомо про загибель двох мирних жителів - Героя України Олексія Вадатурського та його дружини, ще двоє отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Зазнали пошкоджень десятки будівель приватного сектору та багатоповерхівки, господарські споруди. Зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти, СТО.

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На місці подій працюють прокурори окружної прокуратури міста Миколаєва, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники. Тривають першочергові слідчі дії. Будь-які військові об‘єкти на цих територіях відсутні.





