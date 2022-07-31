Наслідки масованого обстрілу Миколаєва. Є загиблі та поранені. Зруйновані 2 заклади освіти, СТО, готель, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.
"За даними слідства, вночі 31 липня 2022 року військові країни-агресора здійснили масований обстріл Миколаєва. На даний час відомо про загибель двох мирних жителів - Героя України Олексія Вадатурського та його дружини, ще двоє отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Зазнали пошкоджень десятки будівель приватного сектору та багатоповерхівки, господарські споруди. Зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти, СТО.
На місці подій працюють прокурори окружної прокуратури міста Миколаєва, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники. Тривають першочергові слідчі дії. Будь-які військові об‘єкти на цих територіях відсутні.
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна після розпаду СРСР Україна отримала у спадок 19 літаків Ту-160. У https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1999 1999 р. 8 літаків віддали росіянам «за газ». Ще 9 літаків було утилізовано, один літак «Ту-160» залишився в місті https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Полтаві в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 музеї Дальньої авіації .
Ту-160 (за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E кодифікацією НАТО : Blackjack) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C надзвуковий https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила. Зараз є найпотужнішим надзвуковим бойовим https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літаком у світі.
Факт в тому що Україна рашці за максимум мільярд доларів віддала власності на сотню мільярдів доларів.
Эти люди больны и неисправимы
Мені дивно звучить формулювання "порушення законів і звичаїв війни". Військова агресія рашки нічим не спровокована, бойові дії рашистів спричиняють загибель і катування цивільних, знищення і пошкодження інфраструктури населених пунктів. Це не війна, а геноцид українців на території суверенної держави. Те, що "звичаї" як закон знищувати все і всіх червоної, а тепер рашистської армії не мав до цього часу і сумнівно чи отримає в майбутньому відповідну міжнародну юридичну оцінку, то в українців заради виживання залишається єдиний вибір "убий або будеш вбитий".