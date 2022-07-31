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Новини Фото Війна
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Наслідки масованого обстрілу Миколаєва. Є загиблі та поранені. Зруйновані 2 заклади освіти, СТО, готель, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

Наслідки масованого обстрілу Миколаєва. Є загиблі та поранені. Зруйновані 2 заклади освіти, СТО, готель, - Офіс Генпрокурора 01

"За даними слідства, вночі 31 липня 2022 року військові країни-агресора здійснили масований обстріл Миколаєва. На даний час відомо про загибель двох мирних жителів - Героя України Олексія Вадатурського та його дружини, ще двоє отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Зазнали пошкоджень десятки будівель приватного сектору та багатоповерхівки, господарські споруди. Зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти, СТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Миколаєва загинув відомий бізнесмен, власник "Нібулону" Вадатурський

На місці подій працюють прокурори окружної прокуратури міста Миколаєва, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники. Тривають першочергові слідчі дії. Будь-які військові об‘єкти на цих територіях відсутні.


Наслідки масованого обстрілу Миколаєва. Є загиблі та поранені. Зруйновані 2 заклади освіти, СТО, готель, - Офіс Генпрокурора 02
Наслідки масованого обстрілу Миколаєва. Є загиблі та поранені. Зруйновані 2 заклади освіти, СТО, готель, - Офіс Генпрокурора 03

Миколаїв (1810) обстріл (28700) смерть (6759) Офіс Генпрокурора (3261)


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Топ коментарі
+6
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 14:42
+5
У Миколаєві було багато ватників, мріяли про "руцькій мір" , сподіваюсь вони задоволені.
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31.07.2022 14:49
+5
Ну про "найпотужнійший" то пи#дьож з серії "2га армія вміє аналоГовнет".
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31.07.2022 14:51
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 14:42 Відповісти
У 1999 Україна передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна після розпаду СРСР Україна отримала у спадок 19 літаків Ту-160. У https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1999 1999 р. 8 літаків віддали росіянам «за газ». Ще 9 літаків було утилізовано, один літак «Ту-160» залишився в місті https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Полтаві в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 музеї Дальньої авіації .
Ту-160 (за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E кодифікацією НАТО : Blackjack) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C надзвуковий https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила. Зараз є найпотужнішим надзвуковим бойовим https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літаком у світі.
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31.07.2022 14:48 Відповісти
Ну про "найпотужнійший" то пи#дьож з серії "2га армія вміє аналоГовнет".
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31.07.2022 14:51 Відповісти
По технічним характеристиками дуже можливо, створювався для подолання протиповітряної оборони США. Не є експертом але скопійовано з української версії вікіпедії.
Факт в тому що Україна рашці за максимум мільярд доларів віддала власності на сотню мільярдів доларів.
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31.07.2022 14:53 Відповісти
У Миколаєві було багато ватників, мріяли про "руцькій мір" , сподіваюсь вони задоволені.
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31.07.2022 14:49 Відповісти
Все кого знаю кто были за русский мир ещё сильнее стали его поддерживать, типа русские ещё ближе стали к ним, а то что стреляют, временные трудности для них.
Эти люди больны и неисправимы
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31.07.2022 15:02 Відповісти
так сооюбщите в сбу, а лучше правому сектору, пусть этих падлюк покрают без суда и следствия!
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31.07.2022 15:13 Відповісти
Є такий Володя Боневтік і його оточення ОП, яке все складається з бувшіх ригів. Так от, Володя вичистив СБУ ще у 2020 році і напічкав його своїми "какая разніца". Особисто я не маю бажання йти і щось говорити такому СБУ.
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31.07.2022 16:11 Відповісти
Не больше чем у нас в Днепре! Мой двоюродный брат с Николаева сейчас в армии со своим старшим сыном.
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31.07.2022 15:19 Відповісти
якраз ці ватники і наводять російські ракети на місто. Я в 2014 році спілкувався з офіцерами поліції, які постійно спілкуються з такими самими зрадниками з Криму і кожного дня рахувалои свої оклади, коли прийде Засрашка і їх там не один десяток і вони нікуди не ділися, вони залишилися в Миколаєві. А скільки тут залишилосяч "беркутівців", які ненавидять Україну. Така ж сама ситуація в прокуратурі в серед депутатів. Місто завжди було "ватне", завжди люди вибирали партію регіонів, ОПЗЖ, "наш край", "відродження" чи інше лайно. Колаборантів слід шукати якраз серед дупутатів діючих і тих, що були, а також серед такої самлї категоріх правоохоронців.
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31.07.2022 16:08 Відповісти
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Джерело:

Мені дивно звучить формулювання "порушення законів і звичаїв війни". Військова агресія рашки нічим не спровокована, бойові дії рашистів спричиняють загибель і катування цивільних, знищення і пошкодження інфраструктури населених пунктів. Це не війна, а геноцид українців на території суверенної держави. Те, що "звичаї" як закон знищувати все і всіх червоної, а тепер рашистської армії не мав до цього часу і сумнівно чи отримає в майбутньому відповідну міжнародну юридичну оцінку, то в українців заради виживання залишається єдиний вибір "убий або будеш вбитий".
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31.07.2022 15:09 Відповісти
 
 