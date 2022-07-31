Через ворожі обстріли в селі Федорівка на Донеччині горіло сільгосппідприємство, - ДСНС. ФОТО

Вогнеборці ліквідували пожежу на сільгосппідприємстві, що сталася внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сьогодні вранці до ДСНС надійшла інформація про пожежу у с. Федорівка Волноваського району.

"Через обстріли ворога сталося часткове руйнування будівлі сільськогосподарського підприємства, загорілося сіно в тюках. Загиблих та постраждалих немає. Ближче до обіду пожежу у складській будівлі було ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

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