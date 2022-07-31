УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10938 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 516 3

Через ворожі обстріли в селі Федорівка на Донеччині горіло сільгосппідприємство, - ДСНС. ФОТО

Вогнеборці ліквідували пожежу на сільгосппідприємстві, що сталася внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сьогодні вранці до ДСНС надійшла інформація про пожежу у с. Федорівка Волноваського району.

"Через обстріли ворога сталося часткове руйнування будівлі сільськогосподарського підприємства, загорілося сіно в тюках. Загиблих та постраждалих немає. Ближче до обіду пожежу у складській будівлі було ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Унаслідок обстрілів на Донеччині зайнялася пшениця, згоріло 150 га поля, - ДСНС. ФОТО

Через ворожі обстріли в селі Федорівка на Донеччині горіло сільгосппідприємство, - ДСНС 01
Через ворожі обстріли в селі Федорівка на Донеччині горіло сільгосппідприємство, - ДСНС 02
Через ворожі обстріли в селі Федорівка на Донеччині горіло сільгосппідприємство, - ДСНС 03

Автор: 

армія рф (17538) обстріл (28700) пожежа (4342) Донецька область (8586) ДСНС (5127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
згоріло всьо -- покращили нам життя
показати весь коментар
31.07.2022 14:56 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
31.07.2022 15:04 Відповісти
Нажаль цьому ***** все сходить з рук
показати весь коментар
31.07.2022 15:06 Відповісти
 
 