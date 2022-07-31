Супутникові знімки демонструють, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини. ФОТОрепортаж
Супутникові знімки компанії Maxar Technologies демонструють, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер американського журналіста Крістофера Міллера.
"Нові фото Оленівської в'язниці в окупованій Росією Донецької області України, де щонайменше 50 українських військовополонених було вбито під час нападу, який, за словами Києва - і попередні дані свідчать - здійснили російські війська", - написав він.
Як помітно на доданих знімках супутника Maxar від 27 та 30 липня, дах барака, де були українські військові, підірвано зсередини, на будівлі та довкола немає жодних пошкоджень, притаманних ракетній атаці.
27 липня
30 липня
27 липня
30 липня
Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".
Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.
Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.
Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".
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ты у психитра давно было ?
Сходи
Койки ровно стоят но все выгорело Термобарический заряд изнутри
Ты лучше ответь на вопрос, зачем украинским военным убивать украинских военных ?
Нашли журналиста, этот же черт годами скиглил, что Азов - это нацисты, тризуб - нацистский символ и т.д. В этот его твиттере пол-Украины перебанено, и у меня он заблокирован
Ну що, президенте? Приемно бути в шкірі Порошенка, коли його цькували маніпулятивними питаннями про Іловайськ? Так це тільки початок.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
До того, що "нарік" корефан Філарета, на жаль, був і продовжує залишатися? І до того, що розтягування цього лайна по ефірам та сайтам, як і кацапські лайновкиди про "свинарчуків", привели Україну до дерьмака-татарова-бабломойського- Боневтіка при владі та повномаштабного вторгнення з сотнями тисяч вбитих та скалічених життів і додотковою втратою нашої землі?
Усілякі Зелінські, халамідії й падляки!
Валерій Прозапас: ￼
Ми не коментували. Тепер їх просто вбивають Для чого було закривати нам рота? Бо це комусь не вигідно? Чи щоби щось приховати? Що саме? Брехня і маніпуляції завжди призводять до трагедій. ЗАВЖДИ. Це не ми маємо мовчати - заткнутися треба тим, хто все "пр@****".
Кидали на довірі і лохи, у яких не вистачає чи то розуму, чи сміливості визнати, що вас кидонули. Знаєте до чого це призводить? До розвалу всього в країні та 24 лютого.
Героям Слава!