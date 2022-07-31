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Супутникові знімки демонструють, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини. ФОТОрепортаж

Супутникові знімки компанії Maxar Technologies демонструють, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер американського журналіста Крістофера Міллера.

"Нові фото Оленівської в'язниці в окупованій Росією Донецької області України, де щонайменше 50 українських військовополонених було вбито під час нападу, який, за словами Києва - і попередні дані свідчать - здійснили російські війська", - написав він.

Як помітно на доданих знімках супутника Maxar від 27 та 30 липня, дах барака, де були українські військові, підірвано зсередини, на будівлі та довкола немає жодних пошкоджень, притаманних ракетній атаці.

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Супутникові знімки демонструють, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини 01
27 липня
Супутникові знімки демонструють, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини 02
30 липня
Супутникові знімки демонструють, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини 03
27 липня
Супутникові знімки демонструють, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини 04
30 липня

Також читайте: Полк "Азов" звернувся до Путіна: "Ви самі будете страчені. Разом зі своїми шакалами і посольствами"

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також читайте: Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму, - Держдеп

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

Автор: 

військовополонені (944) супутник (295) Донецька область (8586)


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Топ коментарі
+41
" Мені здається iм невигідно катувати полонених з "Азовсталі", бо це полонені публічні. За їх станом стежить вся світова спільнота ", - Володимир Зеленський



Ну що, президенте? Приемно бути в шкірі Порошенка, коли його цькували маніпулятивними питаннями про Іловайськ? Так це тільки початок.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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31.07.2022 15:14
+37
Я на цю пику шмаркляву без огиди дивитись не можу....
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31.07.2022 15:22
+33
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31.07.2022 15:24
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Я же вам говорил в самом начале что рашисты настолько обнаглели от безнаказанности что не будут заморачиваться с обстрелом а взорвали заряд внутри помещения.
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31.07.2022 15:08 Відповісти
Бо як кажуть експерти , це були тіла уже закатованих . Тобто в момент пожару невідома частина полонених вже були страчені
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31.07.2022 15:11 Відповісти
це поза сумнівом
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31.07.2022 15:27 Відповісти
..Если ракета, снаряд или бомба пробивает крышу здания, то она естесственно взрывается внутри..
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31.07.2022 15:33 Відповісти
Невже хтось може повірити що криворукі могли поцілити саме в той сарай де були полонені ? Да їхня арта зруйнувала б всі навколишні селища щоб поцілити хоч би на території тьюрьми
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31.07.2022 15:38 Відповісти
Ты что, намекаешь на то, что "криворукие" никак не могли попасть в здание, где были пленные, значит, это попали ВСУ? Странная логика..
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31.07.2022 16:35 Відповісти
Странная, даже дебильная кацапская логика - это предположение, что украинские военные специально стреляли дорогущими снарядами по украинским военным.

ты у психитра давно было ?

Сходи
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31.07.2022 21:08 Відповісти
Кацап?
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31.07.2022 15:39 Відповісти
Нет.
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31.07.2022 16:27 Відповісти
Таки кацап
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31.07.2022 17:38 Відповісти
Таки нет.
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31.07.2022 18:12 Відповісти
Так кацап це ж не національність. Це состояніє...
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31.07.2022 18:27 Відповісти
Там нет повреждений как от ракеты

Койки ровно стоят но все выгорело Термобарический заряд изнутри
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31.07.2022 16:24 Відповісти
Там остались выжившие, может, они они внесут ясность. Зачем использовать какой-то термобарический заряд если проще использовать взрычатку..
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31.07.2022 16:30 Відповісти
а взрывчатка не может быть термобарической ?

Ты лучше ответь на вопрос, зачем украинским военным убивать украинских военных ?
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31.07.2022 21:10 Відповісти
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31.07.2022 15:09 Відповісти
На терор рашофашистів треба відповісти терором патріотів України.Смерть рашофашиським окупантам !
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31.07.2022 15:09 Відповісти
з посиланням на https://twitter.com/ChristopherJM/status/1553475389472882689 твіттер американського журналіста Крістофера Міллера. Джерело:


Нашли журналиста, этот же черт годами скиглил, что Азов - это нацисты, тризуб - нацистский символ и т.д. В этот его твиттере пол-Украины перебанено, и у меня он заблокирован
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31.07.2022 15:11 Відповісти
Ага. Сначала толкаешь в яму, а потом возмущаешься "в яме же пираньи" и получаешь медаль.
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31.07.2022 15:23 Відповісти
" Мені здається iм невигідно катувати полонених з "Азовсталі", бо це полонені публічні. За їх станом стежить вся світова спільнота ", - Володимир Зеленський



Ну що, президенте? Приемно бути в шкірі Порошенка, коли його цькували маніпулятивними питаннями про Іловайськ? Так це тільки початок.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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31.07.2022 15:14 Відповісти
Я на цю пику шмаркляву без огиди дивитись не можу....
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31.07.2022 15:22 Відповісти
100%! ******* гнусаве!
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31.07.2022 15:34 Відповісти
Для нього Азовці як Торнадівці Порошенку - мішають працювати
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31.07.2022 15:23 Відповісти
Торнадовцы были бандитами. А азовцы нет.
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31.07.2022 15:25 Відповісти
Знайди інтерв'ю «бандитів» , багато цікавого дізнаєшся з пропущеного
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31.07.2022 15:27 Відповісти
Так Володя Боневтік випустив "Торнадівців"? Ні, а чому? Тодві навіщо тут муйню писати. "Торнадівці", звичайено не всі, а ті яких заарештували, скоїли військові злочини. А ще "Торнадовець" в Дніпрі вбив поліцейського і жінку-поліцейську.
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31.07.2022 15:55 Відповісти
Сподіваюсь представник "зеленськийнегірше всівониоднакові" дасть відповідь на ваше питання.
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31.07.2022 16:20 Відповісти
Роками на цензурі переважала критика роботі Порошенка . Горни збережені сторінки , може й себе найдеш . Переоділись ?
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31.07.2022 16:30 Відповісти
Боже збави. Як була патріоткою, так і залишилась. Кацапи нас назвали, а хотЬпаржом підтримали, порохоботами, я не проти.
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31.07.2022 17:49 Відповісти
Є у мене одна така рідна тьотя член свідків Пороха - , «кричить я патріотка ви всі проти мене -зрадники….», а до справ справжньої користі і саможертвування для України -ніхт
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31.07.2022 20:46 Відповісти
Суд оштрафував головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату ЛуценкаДжерело:
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31.07.2022 16:41 Відповісти
Ну і, Порох до чого?
До того, що "нарік" корефан Філарета, на жаль, був і продовжує залишатися? І до того, що розтягування цього лайна по ефірам та сайтам, як і кацапські лайновкиди про "свинарчуків", привели Україну до дерьмака-татарова-бабломойського- Боневтіка при владі та повномаштабного вторгнення з сотнями тисяч вбитих та скалічених життів і додотковою втратою нашої землі?
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31.07.2022 17:57 Відповісти
Почитай що писали про Петра форумчани і які коменти були в топі . Поміняли взуття тепер Петя Бог . Я дуже добре пам'ятаю весь алгоритм подій на цензурі починаючи з Юлі . Я мислю і ніхто не змінить моєї думки . Скажи чому Петро програв , але на цензурі після поразки тепер майже всі прихильники . Ще одне ви випадково не з Степового ?
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31.07.2022 20:33 Відповісти
Хто платить, той і замовляє музику.
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31.07.2022 22:02 Відповісти
А хто платить форумчанам щоб більшість так просто міняли свою думку на пів оберта . Я ніколи не був злим противником Петра , зате топи коментів були гостромовними по відношенню до президента Порошенка , а тепер за критику «гетьмана» банять - парадокс
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31.07.2022 22:30 Відповісти
ніхто їх не випустить , куратори одні і тіж . Ч
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31.07.2022 16:24 Відповісти
Конкретно, будь ласка. З фактами.
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31.07.2022 16:26 Відповісти
«Перестать стрелять» почалось від Петра після «руку яку помив» в Мінську
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31.07.2022 16:32 Відповісти
Навіщо так брехати і не червоніти? "Перестать стрелять", "Какая разница" Володі Боневтіка, це як "армія, мова, віра" у Порошенко. Що вже забулися по 10-20 тисяч учасників акції протесту "Ні капітуляції" в якій приймав участь Порошенко? Тоді вони зупинили ще багато хотєлок Володі Боневтіка не тільки перестати стріляти, відведення військ, а ще створення платформ України і простих "нарідишок" ДНР про мир, коли в Києві наваляли свині сівосі, забулися?
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31.07.2022 17:48 Відповісти
Перестать стрелять , не піддаватись провокаціями . Я не буду кумирити Петра . Згадай як Коломойського Бандерою називали , але вийшло що воно гниле тай щей Зелупу привів. Петро результат роботи своєї президентської здав так х-во що його клоун порвав на виборах . Люди геть за клоуна готові були голосувати , а цензур спамив прихильників «шоколаду»
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31.07.2022 20:41 Відповісти
Два брата-акробата!
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31.07.2022 16:23 Відповісти
Чим далі, тим більше неможливо дивитися на оте, за слухати я взагалі мовчу.
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31.07.2022 16:23 Відповісти
Moralnyj urod. Nikchema. Nedolugyj.
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31.07.2022 21:37 Відповісти
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31.07.2022 15:24 Відповісти
Тому що вони радіють смертям українських патріотів!
Усілякі Зелінські, халамідії й падляки!
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31.07.2022 15:36 Відповісти
Кожен день о 9:00.
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31.07.2022 18:32 Відповісти
Никогда ********** головы не скажут правду , это кацапье...
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31.07.2022 15:51 Відповісти
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

Валерій Прозапас: ￼
Ми не коментували. Тепер їх просто вбивають Для чого було закривати нам рота? Бо це комусь не вигідно? Чи щоби щось приховати? Що саме? Брехня і маніпуляції завжди призводять до трагедій. ЗАВЖДИ. Це не ми маємо мовчати - заткнутися треба тим, хто все "пр@****".
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31.07.2022 16:24 Відповісти
Не треба пересмикувати - тоді мова йшла про вивід живих людей.
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31.07.2022 17:21 Відповісти
ну а ти лиш би відлизнути зарплатний,коли тоді всі кричали що їх пустять в розхід.ви ********* неначасні щось там скавуліли,дававй підор виправдовуйся далі
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31.07.2022 17:56 Відповісти
Знаєте чим ви і ваша влада зайняті три роки? Ваша влада знищує країну, а ви шукаєте їй і собі виправдання.
Кидали на довірі і лохи, у яких не вистачає чи то розуму, чи сміливості визнати, що вас кидонули. Знаєте до чого це призводить? До розвалу всього в країні та 24 лютого.
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31.07.2022 20:05 Відповісти
И это правда , через 6-8 месяцев после избрания Зеленского стало понятно что он работает на ФСБ!
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31.07.2022 21:30 Відповісти
Не забуваємо, що саме Бідецькій і його організації привели Зеленського до влади.
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31.07.2022 22:21 Відповісти
Влада допустила оточення Маріуполя здачею півдня України. Організацією евакуації (полону) захисників намагалася пом'якшити ставлення до себе суспільства. Виснажені азовці вже не мали змоги нищити ворога. Рішення здатися в полон було вкрай важким: або загинути чи пораненими приховано від світу потрапити в полон убивць і садистів, або здатися в полон під контролем ЧХ. Була надія побачити рідних. Широкий розголос звірства в Оленівці дає сподівання зберегти живих.

Героям Слава!
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31.07.2022 21:44 Відповісти
 
 