Супутникові знімки демонструють, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини. ФОТОрепортаж

Супутникові знімки компанії Maxar Technologies демонструють, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер американського журналіста Крістофера Міллера.

"Нові фото Оленівської в'язниці в окупованій Росією Донецької області України, де щонайменше 50 українських військовополонених було вбито під час нападу, який, за словами Києва - і попередні дані свідчать - здійснили російські війська", - написав він.

Як помітно на доданих знімках супутника Maxar від 27 та 30 липня, дах барака, де були українські військові, підірвано зсередини, на будівлі та довкола немає жодних пошкоджень, притаманних ракетній атаці.

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27 липня



30 липня



27 липня



30 липня

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Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

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Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".