Важкопораненому воїну Олександру Клименку потрібна допомога у зборі коштів на лікування. ФОТО

Захиснику України Олександру Клименку, який отримав важке поранення внаслідок вибуху на передовій, потрібна допомога у зборі коштів на дороговартісне лікування.

Про це повідомив у фейсбуці український воїн Олександр Курбатов, інформує Цензор.НЕТ.

Хлопця на фото звати Олександр Клименко. Він зараз з важкими пораненнями лежить у лікарні. Саме я надавав йому першу допомогу. Ми якраз були на нулі, я за кулеметом, він і ще пара бійців, коли стався цей вибух, який перетворив двох з чотирьох на важко поранених", - зазначає він.

"На одній нозі Сані я затягнув турнікет. Та коли розрізав другу штанину, побачив що найгірша і найбільша рана у паховій зоні. Дивишся на неї і розумієш, що не можеш вдіяти абсолютно нічого. Щоб хоч щось зробити фіксую це Ізраїльським бинтом, але поранений стогне про біль у грудній частині. Розрізаю футболку, а там все тіло густо вкрите порізами від уламків, які вже сидять у тілі. Що робити, крім викликати допомогу і слухати "Боляче... Я вимикаюсь..." від людини, з якою познайомився 27 лютого на пункті прийому добровольців у Дніпрі", - згадує захисник України.





Далі він розповідає, що, на щастя, вдалося евакуювати поранених - кілометр тягнули по лісосмузі до машини медиків. Тепер Сашу рятують у Запоріжжі. У нього нема частини печінки, безліч поранень від уламків.

"Ви можете детально прочитати про це у медичній виписці. Мого бойового товариша чекає довге, складне і дороге лікування. Йому потрібна допомога. Зараз багато хто любить казати, що саме завдяки військовим у тилових містах можна спокійно випити філіжанку кави у затишній кав'ярні. Є шанс подякувати гарній людині за таку можливість хоча б внеском на ціну пари таких філіжанок кави. Якщо скинемося всі вийде велика допомога. Дякую всім, хто долучиться", - зауважує Курбатов.

Він також залишає реквізити, на які всі охочі можуть перерахувати кошти:

Номер картки пораненого Олександра Клименка - 4441114414109239.