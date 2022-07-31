Важкопораненому воїну Олександру Клименку потрібна допомога у зборі коштів на лікування. ФОТО
Захиснику України Олександру Клименку, який отримав важке поранення внаслідок вибуху на передовій, потрібна допомога у зборі коштів на дороговартісне лікування.
Про це повідомив у фейсбуці український воїн Олександр Курбатов, інформує Цензор.НЕТ.
Хлопця на фото звати Олександр Клименко. Він зараз з важкими пораненнями лежить у лікарні. Саме я надавав йому першу допомогу. Ми якраз були на нулі, я за кулеметом, він і ще пара бійців, коли стався цей вибух, який перетворив двох з чотирьох на важко поранених", - зазначає він.
"На одній нозі Сані я затягнув турнікет. Та коли розрізав другу штанину, побачив що найгірша і найбільша рана у паховій зоні. Дивишся на неї і розумієш, що не можеш вдіяти абсолютно нічого. Щоб хоч щось зробити фіксую це Ізраїльським бинтом, але поранений стогне про біль у грудній частині. Розрізаю футболку, а там все тіло густо вкрите порізами від уламків, які вже сидять у тілі. Що робити, крім викликати допомогу і слухати "Боляче... Я вимикаюсь..." від людини, з якою познайомився 27 лютого на пункті прийому добровольців у Дніпрі", - згадує захисник України.
Далі він розповідає, що, на щастя, вдалося евакуювати поранених - кілометр тягнули по лісосмузі до машини медиків. Тепер Сашу рятують у Запоріжжі. У нього нема частини печінки, безліч поранень від уламків.
"Ви можете детально прочитати про це у медичній виписці. Мого бойового товариша чекає довге, складне і дороге лікування. Йому потрібна допомога. Зараз багато хто любить казати, що саме завдяки військовим у тилових містах можна спокійно випити філіжанку кави у затишній кав'ярні. Є шанс подякувати гарній людині за таку можливість хоча б внеском на ціну пари таких філіжанок кави. Якщо скинемося всі вийде велика допомога. Дякую всім, хто долучиться", - зауважує Курбатов.
Він також залишає реквізити, на які всі охочі можуть перерахувати кошти:
Номер картки пораненого Олександра Клименка - 4441114414109239.
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На підвищення зарплати депутатам в держави кошти знаходяться.
А поранені захисники цієї держави кинуті на призволяще?
видужуй, Олександре
Всім же не вистачить!
Може, час взяти чиновника за барки та ******* об стіну?!
2) Це,що за ********!? Пораненим немає грошей на лікування!? Головний лікар, чому не вимагає від влади!?
Причина: ліміти картки Відправника або Одержувача.
...на інші картки переказує.мабудь да,прикрили