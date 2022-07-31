УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10939 відвідувачів онлайн
Новини Фото Допомога Україні Війна
11 422 42

Важкопораненому воїну Олександру Клименку потрібна допомога у зборі коштів на лікування. ФОТО

Захиснику України Олександру Клименку, який отримав важке поранення внаслідок вибуху на передовій, потрібна допомога у зборі коштів на дороговартісне лікування.

Про це повідомив у фейсбуці український воїн Олександр Курбатов, інформує Цензор.НЕТ.

Хлопця на фото звати Олександр Клименко. Він зараз з важкими пораненнями лежить у лікарні. Саме я надавав йому першу допомогу. Ми якраз були на нулі, я за кулеметом, він і ще пара бійців, коли стався цей вибух, який перетворив двох з чотирьох на важко поранених", - зазначає він.

"На одній нозі Сані я затягнув турнікет. Та коли розрізав другу штанину, побачив що найгірша і найбільша рана у паховій зоні. Дивишся на неї і розумієш, що не можеш вдіяти абсолютно нічого. Щоб хоч щось зробити фіксую це Ізраїльським бинтом, але поранений стогне про біль у грудній частині. Розрізаю футболку, а там все тіло густо вкрите порізами від уламків, які вже сидять у тілі. Що робити, крім викликати допомогу і слухати "Боляче... Я вимикаюсь..." від людини, з якою познайомився 27 лютого на пункті прийому добровольців у Дніпрі", - згадує захисник України.

Важкопораненому воїну Олександру Клименку потрібна допомога у зборі коштів на лікування 01
Важкопораненому воїну Олександру Клименку потрібна допомога у зборі коштів на лікування 02

Далі він розповідає, що, на щастя, вдалося евакуювати поранених - кілометр тягнули по лісосмузі до машини медиків. Тепер Сашу рятують у Запоріжжі. У нього нема частини печінки, безліч поранень від уламків.

"Ви можете детально прочитати про це у медичній виписці. Мого бойового товариша чекає довге, складне і дороге лікування. Йому потрібна допомога. Зараз багато хто любить казати, що саме завдяки військовим у тилових містах можна спокійно випити філіжанку кави у затишній кав'ярні. Є шанс подякувати гарній людині за таку можливість хоча б внеском на ціну пари таких філіжанок кави. Якщо скинемося всі вийде велика допомога. Дякую всім, хто долучиться", - зауважує Курбатов.

Він також залишає реквізити, на які всі охочі можуть перерахувати кошти:

Номер картки пораненого Олександра Клименка - 4441114414109239.

Автор: 

благодійність (571) допомога (8375) поранення (2807)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
Ні чорта собі!
На підвищення зарплати депутатам в держави кошти знаходяться.
А поранені захисники цієї держави кинуті на призволяще?
показати весь коментар
31.07.2022 16:19
+24
Допоможемо ,чим зможемо!
показати весь коментар
31.07.2022 16:09
+22
Що за фігня! Доки на лікування поранених будуть збирати кошти з людей?
показати весь коментар
31.07.2022 16:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Допоможемо ,чим зможемо!
показати весь коментар
31.07.2022 16:09 Відповісти
Допомагаємо, як можемо, скільки можемо, чим можемо. Най буде здрав хлопець.
показати весь коментар
31.07.2022 17:02 Відповісти
+
показати весь коментар
31.07.2022 16:12 Відповісти
+ Але прізвище отримувача відсутнє
показати весь коментар
31.07.2022 16:12 Відповісти
Гроші можна переказати без прізвища. Ми це не раз робили.
показати весь коментар
31.07.2022 16:32 Відповісти
Это карта монобанка - фамилия и имя там совпадает если тоже перекидывать с монобанка. (Это проблема когда перекидывать деньги нужно на карту другого банка, если пробовать отправить на карту приватбанка с моно - то тоже данные кому идет перевод не показываются)
показати весь коментар
31.07.2022 20:45 Відповісти
+
показати весь коментар
31.07.2022 16:16 Відповісти
Кошти на лікування перерахував. Лікуйся Олександре. Будь здоровим!!!! Моя повага.
показати весь коментар
31.07.2022 16:16 Відповісти
Де блд фонд,для таких випадків?не на часі курва???
показати весь коментар
31.07.2022 16:18 Відповісти
Для зекоманда на часі собі зарплати підвищити, як кажуть кому війна, а кому.....
показати весь коментар
31.07.2022 21:51 Відповісти
Ні чорта собі!
На підвищення зарплати депутатам в держави кошти знаходяться.
А поранені захисники цієї держави кинуті на призволяще?
показати весь коментар
31.07.2022 16:19 Відповісти
і ми пошлемо трохи
видужуй, Олександре
показати весь коментар
31.07.2022 16:20 Відповісти
Що за фігня! Доки на лікування поранених будуть збирати кошти з людей?
показати весь коментар
31.07.2022 16:24 Відповісти
До тебе звертається поранений наш військовий. Не хочеш допомагати, не допомагай. Він звертається до людей, бо від держави це довго очікувати, а йому потрібно зараз. Хіба не ясно?
показати весь коментар
31.07.2022 16:35 Відповісти
Може, краще заставити державу шевелитись, ніж просто давати свої гроші?
Всім же не вистачить!
Може, час взяти чиновника за барки та ******* об стіну?!
показати весь коментар
31.07.2022 19:25 Відповісти
а ***** за такую державу воевать, от которой не дождешься никакого лечения?
показати весь коментар
31.07.2022 21:39 Відповісти
Эта война не за государство, а за нас самих.
показати весь коментар
01.08.2022 07:31 Відповісти
Звісно, Україна - не твоя держава, якщо так базікаєш. Вже втомився ?
показати весь коментар
01.08.2022 14:00 Відповісти
Не перемудруй сама себе. Він правду пише.
показати весь коментар
06.08.2022 18:54 Відповісти
То частна ініціатіва. Збирає кошти друг пораненого, бо дуже переживає. Не маєш бажання - не переводь.
показати весь коментар
31.07.2022 17:18 Відповісти
+
показати весь коментар
31.07.2022 16:27 Відповісти
Ми теж.
показати весь коментар
31.07.2022 16:36 Відповісти
+
показати весь коментар
31.07.2022 16:36 Відповісти
+
показати весь коментар
31.07.2022 16:42 Відповісти
Что было на карте,перевел. Выздоровления воину.
показати весь коментар
31.07.2022 17:05 Відповісти
+
показати весь коментар
31.07.2022 17:07 Відповісти
Ви де зараз воюєте?
показати весь коментар
31.07.2022 17:37 Відповісти
Приватбанк чомусь повертає платіж назад при перерахунку на дану картку...
показати весь коментар
31.07.2022 18:10 Відповісти
ОТП банк не проводить цей рахунок переказ коштів
показати весь коментар
31.07.2022 18:56 Відповісти
1) Куди відправити гроші?
2) Це,що за ********!? Пораненим немає грошей на лікування!? Головний лікар, чому не вимагає від влади!?
показати весь коментар
31.07.2022 19:28 Відповісти
Також не змогла перерахувати - видно уже заблочило картку, дайте будь-ласка інші актуальні реквізити.
показати весь коментар
31.07.2022 19:52 Відповісти
На жаль, платіж відхилений банком
Причина: ліміти картки Відправника або Одержувача.
...на інші картки переказує.мабудь да,прикрили
показати весь коментар
31.07.2022 20:32 Відповісти
Порада, звернітся в посольство США, вони знають хто може допогти, я так думаю
показати весь коментар
31.07.2022 20:09 Відповісти
Перерахував трохи.Сашко,одужуй,ми тобі дуже вдячні,всі Ми !!!
показати весь коментар
03.08.2022 10:27 Відповісти
+
показати весь коментар
09.08.2022 22:06 Відповісти
 
 