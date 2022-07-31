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Українські воїни збили ворожий безпілотник типу "Птеро", - ПК "Центр". ФОТО
Повітряні сили України збили у небі ворожий безпілотник, що розвідував дані про українські позиції.
Про це повідомили на сторінці Повітряного командування "Центр", передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що 31 липня воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" Повітряних Сил збили БПЛА, ймовірно типу "Птеро", що пролітав над полем соняхів. Такий безпілотник візуально схожий на Орлан-10. Попередньо, БПЛА мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ.
Раніше повідомлялося, що в Ізюмському районі на Харківщині військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили ворожий безпілотник "Орлан-10".
Топ коментарі
+15 Voc Vox
показати весь коментар31.07.2022 16:20
+10 Μολών λαβέ
показати весь коментар31.07.2022 16:30
+9 Iscatel Iscatel #410601
показати весь коментар31.07.2022 16:29
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Ну то таке. Згоріла муйня аналогонєтна, в добре.