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Українські воїни збили ворожий безпілотник типу "Птеро", - ПК "Центр". ФОТО

ппо

Повітряні сили України збили у небі ворожий безпілотник, що розвідував дані про українські позиції.

Про це повідомили на сторінці Повітряного командування "Центр", передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що 31 липня воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" Повітряних Сил збили БПЛА, ймовірно типу "Птеро", що пролітав над полем соняхів. Такий безпілотник візуально схожий на Орлан-10. Попередньо, БПЛА мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ.

Раніше повідомлялося, що в Ізюмському районі на Харківщині військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили ворожий безпілотник "Орлан-10".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація ЗСУ знищила два склади боєприпасів і ротні опорні пункти ворога

Українські воїни збили ворожий безпілотник типу Птеро, - ПК Центр 01
Українські воїни збили ворожий безпілотник типу Птеро, - ПК Центр 02

безпілотник (4214) знищення (7342) втрати (4413) ЗСУ (7590) Повітряні сили (2678)


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Топ коментарі
+15
на этой гниде носатой кровь тысяч
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31.07.2022 16:20
+10
В стране одна надежда на ВСУ, только они наши Ангелы хранители и защитники,вся власть твари, Спасибо Вам родные, берегите себя и храни вас Бог.
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31.07.2022 16:30
+9
"Міні стерка" прозвучало епічно. Може стати мемом 😀
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31.07.2022 16:29
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дактиль
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31.07.2022 16:14 Відповісти
Дивна назва-птеро.Птеродактиль,мля.Технології з тих часів?
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31.07.2022 16:14 Відповісти
Так це ж рашка.
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31.07.2022 16:15 Відповісти
Опечатка то.
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31.07.2022 17:39 Відповісти
Знов лаптні тєхналогії-гавно і палкі...
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31.07.2022 16:16 Відповісти
Орлани з висотою польоту 5 км добряче дістали наших. Вони недосяжні для майже всіх ПЗРК. У нас через це багато втрат. Так що "гавно і палкі" далеко не прості іграшки. А простота у виготовленні дає змогу робити їх багато.
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31.07.2022 16:27 Відповісти
с пяти тысяч они уже нихера не видят. Контропы и флиры им уже давно не продают, поэтому кацапы приматывают на него бытовую японскую оптику, которую скупают в Японии обученные кацотуристы. Орланы прекрасно утилизируются старстриками и мартлетами, потому что этим комплексам похер на низкую тепловую сигнатуру, у них другой принцип наведения.
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31.07.2022 17:26 Відповісти
Щось мене передьорнуло... В мене позивний був "Птєрік".
Ну то таке. Згоріла муйня аналогонєтна, в добре.
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31.07.2022 16:18 Відповісти
на этой гниде носатой кровь тысяч
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31.07.2022 16:20 Відповісти
"Міні стерка" прозвучало епічно. Може стати мемом 😀
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31.07.2022 16:29 Відповісти
міні-мозг
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31.07.2022 16:41 Відповісти
дура, получившая пост через постель и свой боольшой рот
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31.07.2022 18:21 Відповісти
Най би те шляк наглий трафив, шльондра двірцева!
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31.07.2022 20:58 Відповісти
What an ancient structure. It should be simply embarrassing for Russia, but as we all know they have no shame at all.
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31.07.2022 16:22 Відповісти
В стране одна надежда на ВСУ, только они наши Ангелы хранители и защитники,вся власть твари, Спасибо Вам родные, берегите себя и храни вас Бог.
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31.07.2022 16:30 Відповісти
Та ні, вони не тварі, просто вони бездарі повні.
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31.07.2022 16:48 Відповісти
...але так хотів "мудрий нарід".
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31.07.2022 16:52 Відповісти
типу "Петро" ?
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31.07.2022 16:40 Відповісти
Дрон кацапи назвали в честь петра порошенка.Це подяка за солодощі від ліпєцких пацанів
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31.07.2022 16:51 Відповісти
Треба було на твою честь назвати: була б подяка всім дурням, що обрали клоуна президентом.
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31.07.2022 17:07 Відповісти
тєлєвізором контузило?
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31.07.2022 17:28 Відповісти
Хіба мати винувата, що дитина дурнувата......
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31.07.2022 18:50 Відповісти
Тепер, лише як вентилятор можна використовувати.
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31.07.2022 17:06 Відповісти
А не треба було вилітати зі свого гнізда!
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31.07.2022 17:48 Відповісти
 
 