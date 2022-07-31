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Українські генерали подивились, як бійці ЗСУ проходять вишкіл у Великій Британії. ФОТОрепортаж

Підготовлені у Великій Британії українські військовослужбовці показують результат на полі бою.

Про це Міністерство оборони України повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Відбувся робочий візит заступника головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та командувача об'єднаних сил Апарату головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Едуарда Москальова до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Вони ознайомилися із організацією та проведенням військових навчань українських захисників, яке відбувається в рамках програми підготовки українських воїнів під керівництвом Сполученого Королівства", - ідеться в повідомленні.

Мойсюк і Москальов зустрілися з начальником штабу польової армії збройних сил Великої Британії генерал-майором Коліном Вейром. Українські та британський військові командири обговорили проведення підготовки військовослужбовців ЗСУ, визначили пріоритети та досягнення, здобуті у рамках військових навчань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Британії тривають навчання українців на кораблях протимінної боротьби, - ВМС. ФОТОрепортаж

"Допомога від Великої Британії у підготовці українських воїнів є надзвичайно важливою для України. Ми цінуємо дружбу із Сполученим Королівством і дякуємо за те, що вони роблять для того щоби українці чинили опір російському агресору. Підготовлені у Великій Британії українські військовослужбовці показують результат на полі бою", - зазначив Мойсюк.

Також українські генерали відвідали заняття з бойового вишколу українських підрозділів. Вони, зокрема, ознайомилися із вогневою підготовкою, де військовослужбовці опановують ведення вогню стрілецькою зброєю та тактичною підготовкою, де відпрацьовуються навички стрільби у складі підрозділу і тактики пересування на полі бою.

Навчання українських військовослужбовців відбуваються за сценарієм, спеціально прописаним фахівцями Великої Британії. Уся увага зосереджена на стрільбі та оборонних діях, психологічній витримці, правильних діях з евакуації поранених.

Українські генерали подивились, як бійці ЗСУ проходять вишкіл у Великій Британії 01
Українські генерали подивились, як бійці ЗСУ проходять вишкіл у Великій Британії 02
Українські генерали подивились, як бійці ЗСУ проходять вишкіл у Великій Британії 03

Автор: 

Велика Британія (5610) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+25
Согласен полностью. Как весной мы 2 месяца на передке в окопах,в блиндажах,в грязюке ни одна падла не приехала,не спросила как нам тут. А потом на 20 дней приезжали на отдых в киевскую обл. Тут уж нас зае...Бали проверками да осмотрами.мы уже были рады опять на передок, лишь бы свалить с этого Пиз..деца.
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31.07.2022 18:39
+20
Посмотреть 7 Цирк что ли? Классно устроились господа генералы . В стране война, а они на учебу смотреть поехали. 100% еще с десяток адъютантов и спич-баб прихватили .
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31.07.2022 18:31
+19
Ще б цим генералам повчитися воювати...
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31.07.2022 18:31
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Ще б цим генералам повчитися воювати...
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31.07.2022 18:31 Відповісти
" ... командувач об'єднаних сил Апарату Головнокомандувача ЗС України ..." - такі навоюють
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31.07.2022 22:22 Відповісти
Вміють, воюють з 2014 року, нагороди мають за бойові операції.
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31.07.2022 22:35 Відповісти
Посмотреть 7 Цирк что ли? Классно устроились господа генералы . В стране война, а они на учебу смотреть поехали. 100% еще с десяток адъютантов и спич-баб прихватили .
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31.07.2022 18:31 Відповісти
Нехай смотрят, лишь бы ничего руками не трогали.
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31.07.2022 18:32 Відповісти
нормально так... а не хотелось бы генералам на передке полюбоваться своими солдатами ?
(в Англии оно канешна веселее)))
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31.07.2022 18:33 Відповісти
Согласен полностью. Как весной мы 2 месяца на передке в окопах,в блиндажах,в грязюке ни одна падла не приехала,не спросила как нам тут. А потом на 20 дней приезжали на отдых в киевскую обл. Тут уж нас зае...Бали проверками да осмотрами.мы уже были рады опять на передок, лишь бы свалить с этого Пиз..деца.
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31.07.2022 18:39 Відповісти
И как вам сейчас в Англии живется?
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31.07.2022 20:09 Відповісти
Where in the States are you from?
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31.07.2022 20:28 Відповісти
Тут уж нас зае...Бали проверками да осмотрами.мы уже были рады опять на передок, лишь бы свалить с этого Пиз..деца.
***********
Бо украінські хєнєрали вчилися на совковій "армєйській мудрості", - "Празднік для солдата, шо свадьба для лошаді, - голова в цвєтах, а жопа в милє".
Треба цих паркетників нафіг на пенсію відправити, а керувати армією повинні бойові офіцери, які пройшли фронт., які знають не тільки теорію, а й практику.
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31.07.2022 21:02 Відповісти
Мойсюк воював на Савур-могилі,тоді ще комбатом. Пройшов у ЗСУ з лейтенанта до генерал-лейтенанта за 22 роки. Він для тебе не бойовий генерал? Можи трохи розповісиш де ти воювало?
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31.07.2022 22:33 Відповісти
Ще раз повторю комент, на який я відповідав -
Тут уж нас зае...Бали проверками да осмотрами

Ви вважаєте, що це Мойсюк таке робив? На яких підставах ви це стверджуєте?
Читати не вміють, а коментувати беруться. Ну, шо за люди?
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31.07.2022 23:06 Відповісти
А він строкову служив у "підводних військах" Возив на підводі харчові відходи з солдатської їдальні на свинарник Саме тому він тут так старається обкидать лайном тих, хто вище нього за інтелектом!
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01.08.2022 17:48 Відповісти
братам британцям повага
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31.07.2022 18:37 Відповісти
видео: момент уничтожения мусоров-колаборантов в Херсоне 26.07....
https://twitter.com/i/status/1553742696870731779
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31.07.2022 18:39 Відповісти
Че вы все набросились, возможно они тоже чему-то научиться приехали у британских коллег
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31.07.2022 18:39 Відповісти
You can't teach an old dog new tricks.
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31.07.2022 19:08 Відповісти
Це американське прислів'я.
Але я з ним згоден.
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31.07.2022 21:05 Відповісти
Х₴ра собі, як це єрмако-бубочка, такий "рейтинговий" захід про...пустили?
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31.07.2022 18:40 Відповісти
Що, захотілось за гроші платників податків України з'їзди у СК "розвіятись"? Ви, МУДАКИ, там і без вас англійці ЗНАЮТЬ, як потрібно готувати особовий склад до боїв! ВИ ДІСТАЛИ, КОЗЛИ "з булавами"! Чому? Тому як в час, коли десятки мільйонів громадян зараз економлять навіть на їжі задля ПЕРЕМОГИ над ВОРОГОМ, ви, тварини, їздите "по заграніцах" за рахунок цих само громадян з ДЕБІЛЬНИМИ "відмазками", - "перевірити стан..."! ТВАРИНИ!
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31.07.2022 18:44 Відповісти
На базі НАТО в германском городке Рамштайн проходят учебу 10 000 солдат и офицеровУкраины..на военно-морской базе в Британии столько же...
Все оплачено за бюджета Британского Королевства...
Это давно открытая информация ещё с месяц назад Юрием Швецом...
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31.07.2022 18:48 Відповісти
наразі в Збройних силах України служить всього 112 діючих генералів. 👉Окремо є ще 54 посади генерала у Міністерстві оборони.Нафіга їх стільки?
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31.07.2022 18:55 Відповісти
Тому що забагато полковників, які ковбасу цим генералам нарізають і водяру наливають.
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31.07.2022 19:10 Відповісти
Їздили від нас хлопці.Були вони там з місяць.На питання чому вас там навчили?була відповідь-КОПАТИ
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31.07.2022 19:17 Відповісти
Кацапчику (свіжозареєстрований) наші хлопці недавно з Франції повернулись , а от чого там навчились ти вже скоро побачиш
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31.07.2022 19:30 Відповісти
Мій дід - ветеран ІІ Світової казав що 90% часу на фронті вони копали землю - окопи траншеї та бліндажі Казав - хто вмів правильно "закопуваться" - той живим і залишався Служив у розвідбаті - радистом розвідгрупи
А твої хлопці що їздили туди проходить "базову підготовку піхотинця" - тобто "нульовий цикл", думали, що їх відразу почнуть готувать як "морських котиків" і "Рембо" одночасно? Їх учили ВИЖИВАТЬ НА ПОЛІ БОЮ!!!
Зразу видно, що ти - з "диванних стратигів" От скажи мені:
1) Що таке МПЛ-50?
2) З яких (і скількох) складових частин складається і як вони застосовуються?
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31.07.2022 19:42 Відповісти
Классная штука. Я на и дачу, и в походы всегда брал с собой. Штука необходимая, как и мультитул.
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31.07.2022 20:46 Відповісти
У меня таких м48 штук 6, в каждой машине по одному, к тревожным рюказкам по одному принайтовлено. Отличная вещь.
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31.07.2022 20:50 Відповісти
Я питався не тебе а "диванного стратига" І не про м48 а про МПЛ-50 А це - інша річ І складові частини у неї інші!
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31.07.2022 21:11 Відповісти
Товаріщ прапорщік, опять ви хамствуєтє в отношенії гражданскіх ліц?
Ви забилі, шо у воєнних должен бить мозг, - как мінімум костний!
І запомнітє, чьто старший по чіну нє всегда может бить такім же умним по званію.
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31.07.2022 21:41 Відповісти
Судячи по твоїх "замашках", ти у нас, як мінімум - "фельдмаршал"
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31.07.2022 22:07 Відповісти
Чєм отлічається прапорщік от ширіньки? Тєм, чьто прапорщік всєгда застьогнут на всє пуговіци!
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31.07.2022 22:19 Відповісти
От-от! Вище "шіріньки" ти так підняться і нездатен! Саме з-за рівня свого інтелекту А ще ображаєшся, коли тебе "їздовим з колгоспної ферми" величають
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01.08.2022 08:51 Відповісти
А товаріщь прапорщік знає, як копати, - "от забора до обєда". (с)

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31.07.2022 21:20 Відповісти
Дебіл! На карикатурі - лейтенант, а не прапорщик, зображений! А ще з себе "інтелектуала" корчиш!
"И сам идиот и шутки у тебя идиотские!"
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31.07.2022 21:41 Відповісти
Умнічать будєтє в своєй часті, товаріщь прапорщік!
А то нє нада мнє здєсь валіть с больной голови на здоровую задніцу!
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31.07.2022 21:46 Відповісти
Щодо "задніци", то вона у тебе точно "здорова" Часом, бачу, навіть голову заміняє!
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31.07.2022 22:06 Відповісти
Чиряк у нормальних прапорщіков вилазієт на шиї, ну в області голови, а чьтоби на задніце - ето навєрняка мозоль!
А в мозгу у прапорщіков мозолєй не наблюдається, ібо у ніх прі шевелєнії ізвілін проісходіт нєкій шум, свідєтєльствующій о напряжонной работє мозга.
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31.07.2022 22:24 Відповісти
Ну куди ж мені до тебе! У тебе, наприклад, "чиряк" на язиці виліз І тобі від нього постійно в роті "мулько" Тому і "тіпає" тебе постійно - все вишукуєш - в кого б ще лайном плюнуть?!
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01.08.2022 08:47 Відповісти
Ну так я отримаю відповіді на запитання? Чи "заклинило"?
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31.07.2022 21:13 Відповісти
Да -да: українські генерали хєрові, от прийдуть цапорилі хєнєрали, то всі тупорилі коментатори будуть в захваті. Якщо виживуть...
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31.07.2022 19:21 Відповісти
Більшість з них,навчались разом,тому не ******** тут.
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31.07.2022 19:33 Відповісти
Мойсюк народився в 1979 році - в 1991 йому було 12 (!) років. З якими цапориливи і де він міг разом навчатись? Так що не ******** з пляжах, чи з пальми еспєрд хєрові...
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31.07.2022 19:57 Відповісти
На спільних навчаннях одкб,йди ***** чіпуха
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31.07.2022 20:01 Відповісти
Назви "спільні навчання" ОДКБ в той період коли Україна там числилася і в яких приймала участь Україна
"ОДКБ і Україна Тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Хандогій заявив у серпні 2009, що Україна не є членом ОДКБ і не має наміру вступати до неї"
Так про які "спільні навчання" ти мелеш?!
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31.07.2022 21:19 Відповісти
Товаріщь прапорщік, разбєрітєсь, і доложітє, чьто нікакіх нарушеній нєт!
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31.07.2022 22:13 Відповісти
Це все на що ти здатен? Сидіть і гавкать з-під тину?
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31.07.2022 22:21 Відповісти
Імєнно такім я вас сєбє і прєдставлял, - прапорщіком умєрєнной солідності с нєогранічєнним запасом словєсних ізвєрженій нєпрілічного содєржанія.
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31.07.2022 22:35 Відповісти
Ясно Щось розумне сказать - "клепки в голові не вистачає" Але покидать лайном з-за тину та ним поплюваться ти ще здатен! Не забудь тільки тільки після цього руки помить і рот прополоскать - бо жінка за стіл не пустить і їсти не дасть!
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01.08.2022 07:14 Відповісти
Навряд чи в того непорозуміння "женилка" виросла. А якщо й виросла, то все ще сумніше: від статево-зрілого яйцюна з мозком школяра не втече хіба що гумова жінка. Але і це неточно.
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01.08.2022 18:28 Відповісти
І уяви - оце "прибабахнуте" ще з себе корчить "суперчеркащанина"!!! І позиціонує себе як особа що представляє себе за усіх тамтешніх жителів! "Землячок" - мать його за ногу!!!
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01.08.2022 18:47 Відповісти

Можливо, я вже старію - на таких персонажів мені шкода навіть букви витрачати. Відряджаю таке у "спам" та й уся з ним "бесіда".
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01.08.2022 19:00 Відповісти
на волині волиняни... і вони мають свою думку...
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15.08.2022 03:36 Відповісти
скоріше би навчилися та навчили інших вже в нас! пора шось міняти в отій клятій війні!!!
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31.07.2022 20:35 Відповісти
Скільки ці оглядини коштували бюджету і який в ньому сенс - питання в зелену пустоту
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31.07.2022 20:56 Відповісти
Цим генералам цих людей скоро в бій посилать! Як ти думаєш - вони повинні знать, що можна від них вимагать і чого очікувать?
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31.07.2022 21:21 Відповісти
Генерали зі своєю свитою вирішили трохи розвіятися, подивитися на гарну країну та й трохи валюти отримати. Це зрозуміло.
Але виникає питання: коли вони останній раз були на наших полігонах та навчальних центрах? Чи то не так цікаво?
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31.07.2022 21:03 Відповісти
Вирішили подивитись, які дачі англійським генералам будують англійські солдати.
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31.07.2022 21:16 Відповісти
Поїхали в НАТО((. А може статути і ОШС під НАТО зробите?? а то 2016 (статути) прокурорчики за основу і закон пруть(( ЧИСТО СОВОК!!!
І нікому ніякого діла((
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31.07.2022 22:11 Відповісти
 
 