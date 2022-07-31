Українські генерали подивились, як бійці ЗСУ проходять вишкіл у Великій Британії. ФОТОрепортаж
Підготовлені у Великій Британії українські військовослужбовці показують результат на полі бою.
Про це Міністерство оборони України повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Відбувся робочий візит заступника головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та командувача об'єднаних сил Апарату головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Едуарда Москальова до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Вони ознайомилися із організацією та проведенням військових навчань українських захисників, яке відбувається в рамках програми підготовки українських воїнів під керівництвом Сполученого Королівства", - ідеться в повідомленні.
Мойсюк і Москальов зустрілися з начальником штабу польової армії збройних сил Великої Британії генерал-майором Коліном Вейром. Українські та британський військові командири обговорили проведення підготовки військовослужбовців ЗСУ, визначили пріоритети та досягнення, здобуті у рамках військових навчань.
"Допомога від Великої Британії у підготовці українських воїнів є надзвичайно важливою для України. Ми цінуємо дружбу із Сполученим Королівством і дякуємо за те, що вони роблять для того щоби українці чинили опір російському агресору. Підготовлені у Великій Британії українські військовослужбовці показують результат на полі бою", - зазначив Мойсюк.
Також українські генерали відвідали заняття з бойового вишколу українських підрозділів. Вони, зокрема, ознайомилися із вогневою підготовкою, де військовослужбовці опановують ведення вогню стрілецькою зброєю та тактичною підготовкою, де відпрацьовуються навички стрільби у складі підрозділу і тактики пересування на полі бою.
Навчання українських військовослужбовців відбуваються за сценарієм, спеціально прописаним фахівцями Великої Британії. Уся увага зосереджена на стрільбі та оборонних діях, психологічній витримці, правильних діях з евакуації поранених.
Будь ласка, зачекайте...
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(в Англии оно канешна веселее)))
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Бо украінські хєнєрали вчилися на совковій "армєйській мудрості", - "Празднік для солдата, шо свадьба для лошаді, - голова в цвєтах, а жопа в милє".
Треба цих паркетників нафіг на пенсію відправити, а керувати армією повинні бойові офіцери, які пройшли фронт., які знають не тільки теорію, а й практику.
Тут уж нас зае...Бали проверками да осмотрами
Ви вважаєте, що це Мойсюк таке робив? На яких підставах ви це стверджуєте?
Читати не вміють, а коментувати беруться. Ну, шо за люди?
https://twitter.com/i/status/1553742696870731779
Але я з ним згоден.
Все оплачено за бюджета Британского Королевства...
Это давно открытая информация ещё с месяц назад Юрием Швецом...
А твої хлопці що їздили туди проходить "базову підготовку піхотинця" - тобто "нульовий цикл", думали, що їх відразу почнуть готувать як "морських котиків" і "Рембо" одночасно? Їх учили ВИЖИВАТЬ НА ПОЛІ БОЮ!!!
Зразу видно, що ти - з "диванних стратигів" От скажи мені:
1) Що таке МПЛ-50?
2) З яких (і скількох) складових частин складається і як вони застосовуються?
Ви забилі, шо у воєнних должен бить мозг, - как мінімум костний!
І запомнітє, чьто старший по чіну нє всегда может бить такім же умним по званію.
"И сам идиот и шутки у тебя идиотские!"
А то нє нада мнє здєсь валіть с больной голови на здоровую задніцу!
А в мозгу у прапорщіков мозолєй не наблюдається, ібо у ніх прі шевелєнії ізвілін проісходіт нєкій шум, свідєтєльствующій о напряжонной работє мозга.
"ОДКБ і Україна Тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Хандогій заявив у серпні 2009, що Україна не є членом ОДКБ і не має наміру вступати до неї"
Так про які "спільні навчання" ти мелеш?!
Можливо, я вже старію - на таких персонажів мені шкода навіть букви витрачати. Відряджаю таке у "спам" та й уся з ним "бесіда".
Але виникає питання: коли вони останній раз були на наших полігонах та навчальних центрах? Чи то не так цікаво?
І нікому ніякого діла((