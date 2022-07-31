Українські генерали подивились, як бійці ЗСУ проходять вишкіл у Великій Британії. ФОТОрепортаж

Підготовлені у Великій Британії українські військовослужбовці показують результат на полі бою.

Про це Міністерство оборони України повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Відбувся робочий візит заступника головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та командувача об'єднаних сил Апарату головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Едуарда Москальова до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Вони ознайомилися із організацією та проведенням військових навчань українських захисників, яке відбувається в рамках програми підготовки українських воїнів під керівництвом Сполученого Королівства", - ідеться в повідомленні.

Мойсюк і Москальов зустрілися з начальником штабу польової армії збройних сил Великої Британії генерал-майором Коліном Вейром. Українські та британський військові командири обговорили проведення підготовки військовослужбовців ЗСУ, визначили пріоритети та досягнення, здобуті у рамках військових навчань.

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"Допомога від Великої Британії у підготовці українських воїнів є надзвичайно важливою для України. Ми цінуємо дружбу із Сполученим Королівством і дякуємо за те, що вони роблять для того щоби українці чинили опір російському агресору. Підготовлені у Великій Британії українські військовослужбовці показують результат на полі бою", - зазначив Мойсюк.

Також українські генерали відвідали заняття з бойового вишколу українських підрозділів. Вони, зокрема, ознайомилися із вогневою підготовкою, де військовослужбовці опановують ведення вогню стрілецькою зброєю та тактичною підготовкою, де відпрацьовуються навички стрільби у складі підрозділу і тактики пересування на полі бою.

Навчання українських військовослужбовців відбуваються за сценарієм, спеціально прописаним фахівцями Великої Британії. Уся увага зосереджена на стрільбі та оборонних діях, психологічній витримці, правильних діях з евакуації поранених.





