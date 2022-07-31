УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10939 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
14 033 26

Росіяни атакували Одещину 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з окупованого Криму: по території району розлетілися теплові ловушки, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь" повідомила, що війська РФ атакували Одещину двома ракетами типу "Іскандер" з окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму. Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові ловушки.

Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом.

Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни здійснили ракетний удар по Одеському району: влучили в кар’єр, - РДА

Кілька таких ловушок спричинили загоряння сухої трави. Рятувальні служби оперативно реагують, ліквідуючи пожежі.

У випадку виявлення підозрілих предметів, не намагайтеся їх підібрати, наблизитись до них.

Убезпечте оточуючих, проінформуйте компетентні служби і відійдіть на безпечну відстань.

Наразі інформації про постраждалих нема", - йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували Одещину 2 ракетами типу Іскандер, випущеними з окупованого Криму: по території району розлетілися теплові ловушки, - ОК Південь 01
Росіяни атакували Одещину 2 ракетами типу Іскандер, випущеними з окупованого Криму: по території району розлетілися теплові ловушки, - ОК Південь 02
Росіяни атакували Одещину 2 ракетами типу Іскандер, випущеними з окупованого Криму: по території району розлетілися теплові ловушки, - ОК Південь 03

Автор: 

армія рф (17538) обстріл (28700) Одеська область (3243)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Зернова спецоперація в дії.
показати весь коментар
31.07.2022 21:09
+14
"Только счас толковые люди пришли" - зачётный троллинг ********* "толковых людей" ОПы
показати весь коментар
31.07.2022 21:48
+13
Поки Моска не запалає, все так і буде. Поки не будуть москвічі боятися виходити на вулицю, сідати в транспорт.
показати весь коментар
31.07.2022 21:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зернова спецоперація в дії.
показати весь коментар
31.07.2022 21:09 Відповісти
Поки почнеться контрнаступ від миколаїва залишаться одні руїни, ракети у них не закінчаться, не треба на це надіятися.
показати весь коментар
31.07.2022 21:22 Відповісти
Думав, що тільки я розумію, що кацапи обстрілювати суть нас зі своєї території, допоки не будуть зруйновані ВСІ їх заводи, що випускають ракети!
Тепер в мене є однодумець
показати весь коментар
31.07.2022 23:27 Відповісти
Поки Моска не запалає, все так і буде. Поки не будуть москвічі боятися виходити на вулицю, сідати в транспорт.
показати весь коментар
31.07.2022 21:28 Відповісти
У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.
показати весь коментар
31.07.2022 21:39 Відповісти
а може краще вже почати наносити удари по чф і військовим базам звідки пускають ракети ,
от тільки одвічне питання -чим ?
показати весь коментар
31.07.2022 22:04 Відповісти
Отлично, берем вас руководителем ДРГ, присьілайте документьі
показати весь коментар
31.07.2022 22:06 Відповісти
Чеченцам взрывы в Москве не помогли (кто бы за ними не стоял).
показати весь коментар
31.07.2022 21:44 Відповісти
скорее, Кремль, кацапонаселение и так безмолвное стадо. на убой - пожалуйста, без проблем и вопросов. диктатура - она такая.
показати весь коментар
01.08.2022 00:23 Відповісти
Конечно ****** русские красиво развели наших казнокрадов.
Будапешский меморандум, забрали самолеты и ракеты, обезоружили армию за время Независимости.
Поставили везде своих людей.
Привели к власти Яныка и Ахметова.
Крым безоружный отжали по Харьковским соглашениям.
А наша контрозведка и СБУ за 30 лет ничего не поняла.
Только счас толковые люди пришли.
показати весь коментар
31.07.2022 21:36 Відповісти
"Только счас толковые люди пришли" - зачётный троллинг ********* "толковых людей" ОПы
показати весь коментар
31.07.2022 21:48 Відповісти
Як у Болгарії воюється?
показати весь коментар
31.07.2022 21:59 Відповісти
Только счас толковые люди пришли

Окрім звичайних помилок у Вашей російскій мові (счас - можно ще "щас", теж буде круто) Ви пропустили частку "бес" перед третім словом речення, наведеного вище.
показати весь коментар
01.08.2022 00:30 Відповісти
Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району ...
============================
Тобто ракети все-таки були збиті у повітрі?
показати весь коментар
31.07.2022 21:48 Відповісти
ніх не збиті , бахнуло так шо вся Одеса почула , а потім вже почалася "тривога"..
показати весь коментар
31.07.2022 21:58 Відповісти
Коли на відстані 3 км від мене в повітрі збили ракету, то було дуже добре чутно. Напевно навіть більше ніж коли у 800 м поблизу прилетіло. Так що це не аргумент
показати весь коментар
31.07.2022 22:04 Відповісти
вже є "аргумент" куди прилетіли , вже озвучили..
показати весь коментар
31.07.2022 22:06 Відповісти
До речі де це таке було шоб ви чули як збили ракету в небі... У мене на очах теж збили але вибух був тільки коли ракета впала , відстань не знаю але ракету що падала було видно чітко...
показати весь коментар
31.07.2022 22:12 Відповісти
КПI, коли Київ був в напівоточенні -- збили в повітрі. Львівський квартал 26 червня -- 800 м. І той і той вибухи були зранку
показати весь коментар
31.07.2022 22:26 Відповісти
Залежить від того, ракету поламають чи підірвуть у повітрі. Весною у мене на очах наш винищувач влучив у Калібр десь в кілометрах 8 біля 11 вечора. Ба-бах і світо-шоу були дуже яскравими і гучними. А на землю впали тільки невеликі уламки.
показати весь коментар
31.07.2022 23:15 Відповісти
А Кулеба говорил что всё на мази, как то странно...
показати весь коментар
31.07.2022 21:57 Відповісти
он "на мазі" знов сирена виє ,,, ******* по області знов млять..
показати весь коментар
31.07.2022 22:00 Відповісти
Ви постійно плутаєте. Політик каже дослівно то, що хоче сказати.
Коли він каже, що все на мазі, він не має на увазі, що все на мазі у ВАС. Коли обіцяє покращення життя вже сьогодні - він не обіцяє його ВАМ. Коли називає партію "блок за життя" - ця партія не опікуватиметься саме ВАШИМ життям. І так далі.
показати весь коментар
31.07.2022 22:19 Відповісти
Ти пасматрі какой важний куріца!

Тільки не треба підміняти поняття «войну можно закончить в один миг» та «розпочати Третю світову війну в одну мить».

Скажи своєму бригадіру, що тебе послали на Цензорі за рузкім корабльом нахій. Вам лаптям ядрьона війна вже спокою не дає, так хочеться перетворитись на ядерний попіл, дебіли зайвохромосомні, щоб ви всі повиздихали у страшних муках.
показати весь коментар
01.08.2022 02:58 Відповісти
Про рептілоїдів хочу!
Хочу-хочу-хочу!
показати весь коментар
01.08.2022 03:15 Відповісти
 
 