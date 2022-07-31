Росіяни атакували Одещину 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з окупованого Криму: по території району розлетілися теплові ловушки, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь" повідомила, що війська РФ атакували Одещину двома ракетами типу "Іскандер" з окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму. Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові ловушки.

Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом.

Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки.

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Кілька таких ловушок спричинили загоряння сухої трави. Рятувальні служби оперативно реагують, ліквідуючи пожежі.

У випадку виявлення підозрілих предметів, не намагайтеся їх підібрати, наблизитись до них.

Убезпечте оточуючих, проінформуйте компетентні служби і відійдіть на безпечну відстань.

Наразі інформації про постраждалих нема", - йдеться у повідомленні.





