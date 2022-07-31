Росіяни атакували Одещину 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з окупованого Криму: по території району розлетілися теплові ловушки, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь" повідомила, що війська РФ атакували Одещину двома ракетами типу "Іскандер" з окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму. Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові ловушки.
Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом.
Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки.
Кілька таких ловушок спричинили загоряння сухої трави. Рятувальні служби оперативно реагують, ліквідуючи пожежі.
У випадку виявлення підозрілих предметів, не намагайтеся їх підібрати, наблизитись до них.
Убезпечте оточуючих, проінформуйте компетентні служби і відійдіть на безпечну відстань.
Наразі інформації про постраждалих нема", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Тепер в мене є однодумець
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.
от тільки одвічне питання -чим ?
Будапешский меморандум, забрали самолеты и ракеты, обезоружили армию за время Независимости.
Поставили везде своих людей.
Привели к власти Яныка и Ахметова.
Крым безоружный отжали по Харьковским соглашениям.
А наша контрозведка и СБУ за 30 лет ничего не поняла.
Только счас толковые люди пришли.
Окрім звичайних помилок у Вашей російскій мові (счас - можно ще "щас", теж буде круто) Ви пропустили частку "бес" перед третім словом речення, наведеного вище.
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Тобто ракети все-таки були збиті у повітрі?
Коли він каже, що все на мазі, він не має на увазі, що все на мазі у ВАС. Коли обіцяє покращення життя вже сьогодні - він не обіцяє його ВАМ. Коли називає партію "блок за життя" - ця партія не опікуватиметься саме ВАШИМ життям. І так далі.
Тільки не треба підміняти поняття «войну можно закончить в один миг» та «розпочати Третю світову війну в одну мить».
Скажи своєму бригадіру, що тебе послали на Цензорі за рузкім корабльом нахій. Вам лаптям ядрьона війна вже спокою не дає, так хочеться перетворитись на ядерний попіл, дебіли зайвохромосомні, щоб ви всі повиздихали у страшних муках.
Хочу-хочу-хочу!