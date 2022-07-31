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Наші влупили, - мешканці тимчасово окупованого Скадовська повідомляють про вибухи у місті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Скадовську ввечері 31 липня почали лунати вибухи.

Повідомлення про це почали з'являтися в місцевих телеграм-каналах після 10 години вечора, передає Цензор.НЕТ

Місцеві мешканці опублікували відео, на яких видно масштабну пожежу.

Наразі офіційної інформації про ситуацію у місті не надходило.

Наші влупили, - мешканці тимчасово окупованого Скадовська повідомляють про вибухи у місті 01
Наші влупили, - мешканці тимчасово окупованого Скадовська повідомляють про вибухи у місті 02

Автор: 

вибух (4487) Скадовськ (68)


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Топ коментарі
+62
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31.07.2022 23:31
+44
Потерпіть трошки. Хлопці вже йдуть.
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31.07.2022 23:36
+36
У людей дух от радости перехватило
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31.07.2022 23:41
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31.07.2022 23:31 Відповісти
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01.08.2022 00:10 Відповісти
кот из теробороны ))))
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01.08.2022 09:32 Відповісти
цікаво, чим бьють ?
Брилівка та Скадовськ як мінімум в 80 км від лінії фронту, а може й далі
схоже, що не Хімери, а Вільха-М
та й точно бьють - горить скийсь склад ясним пламєнєм !
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01.08.2022 00:34 Відповісти
или вильха-м, или GMLRS-ER, что скорее всего, потому что вильху пришлось бы подгонять по М14 аж в Котлярово или Шевченково, что достаточно рискованно. А GMLRS-ER легко достаёт в Скадовск с той же М14, но уже с Кривой Балки или даже с Березанки.
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01.08.2022 01:29 Відповісти
GMLRS-ER - лише 70 км
https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/guided-mlrs-unitary-rocket.html
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01.08.2022 01:53 Відповісти
Подивись посилання - уже офіційне відео Локхід
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01.08.2022 11:44 Відповісти
Чуть больше. 50 миль это 80 км.
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01.08.2022 13:51 Відповісти
GMLRS-ER це загальна назва для XM403/404 збільшеної дальності до 150км.
ER GMLRS out to a maximum range of 150 km (****** of GMLRS capability)
The Guided MLRS Extended Range (GMLRS-ER) missile will extend the Army's reach from 84 to 150km.
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01.08.2022 16:22 Відповісти
Як ви думаєте: чи будуть наші військові ризикувати установками HIMARS, "Вільха-М" та їхніми екіпажами і підганяти їх на лінію фронту?Воєнторг.
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01.08.2022 09:52 Відповісти
Я уже давно заметил что дальность поражения некоторых объектов не вписывается в ТТХ. Скорее ударные дроны с дальностью до 150 км.
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01.08.2022 11:11 Відповісти
GMLRS-ER це загальна назва для XM403/404 збільшеної дальності до 150км.
ER GMLRS out to a maximum range of 150 km (****** of GMLRS capability)
The Guided MLRS Extended Range (GMLRS-ER) missile will extend the Army's reach from 84 to 150km.
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01.08.2022 16:23 Відповісти
палає бавовна!
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31.07.2022 23:31 Відповісти
Ні, це селітра!
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31.07.2022 23:32 Відповісти
як ви розрізняєте?
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31.07.2022 23:52 Відповісти
Взагалі-то людина жартує... Але якщо серйозно - то я знав одного піротехніка, який на відстані, за кольором полум"я та інтенсивністю горіння чи детонації, визначав тип вибухової речовини (особливо різних сортів порохів)
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01.08.2022 07:24 Відповісти
Потерпіть трошки. Хлопці вже йдуть.
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31.07.2022 23:36 Відповісти
Кацапи, бавовну завезли, розвантажуй!
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31.07.2022 23:40 Відповісти
Бавовна з селітрою- смертельна суміш!
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31.07.2022 23:41 Відповісти
красюки
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31.07.2022 23:41 Відповісти
У людей дух от радости перехватило
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31.07.2022 23:41 Відповісти
порівняйте з Донецьком - "по нашим ударили..."
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01.08.2022 00:35 Відповісти
Всі адекватні з бамбасу давно виїхали. Залишились лише відбірні гниди...
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01.08.2022 08:51 Відповісти
"ніхєрасибє".....
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31.07.2022 23:45 Відповісти
Ух,шикарно!
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31.07.2022 23:48 Відповісти
Гуманитарка
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31.07.2022 23:48 Відповісти
Я ж казала, що наші сьогодні *******. Інтуїція мене ніколи не підводить.
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31.07.2022 23:52 Відповісти
Головне що ''наши''!
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01.08.2022 00:16 Відповісти
порівняйте з Донецьком - "по нашим ударили..."
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01.08.2022 01:46 Відповісти
Та отож ...
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01.08.2022 03:02 Відповісти
Горить - земля дрижить (с).
Ай славно!
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01.08.2022 00:23 Відповісти
Красівоє ...
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01.08.2022 00:33 Відповісти
Чого не повідомляють чим смердить селітрою чи бавовною
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01.08.2022 00:36 Відповісти
Тю, ви як ото с дуба гронулся... Там разит пiдсмаженими лаптеунтами.
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01.08.2022 00:49 Відповісти
Паленими кізяками 😂
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01.08.2022 11:46 Відповісти
Нова якісна бавовна
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01.08.2022 01:18 Відповісти
Оно горіт 😁
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01.08.2022 01:44 Відповісти
Смерть кацапам!
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01.08.2022 02:49 Відповісти
👍👍👍
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01.08.2022 09:02 Відповісти
СМЕРТЬ ФАШИСТАМ! СМЕРТЬ КРИВАВОМУ КАРЛИКУ!
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01.08.2022 14:53 Відповісти
 
 