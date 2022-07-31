30 093 42
Наші влупили, - мешканці тимчасово окупованого Скадовська повідомляють про вибухи у місті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованому Скадовську ввечері 31 липня почали лунати вибухи.
Повідомлення про це почали з'являтися в місцевих телеграм-каналах після 10 години вечора, передає Цензор.НЕТ
Місцеві мешканці опублікували відео, на яких видно масштабну пожежу.
Наразі офіційної інформації про ситуацію у місті не надходило.
Топ коментарі
+62 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар31.07.2022 23:31
+44 Чайка Київ
показати весь коментар31.07.2022 23:36
+36 Виталий Калашников
показати весь коментар31.07.2022 23:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Брилівка та Скадовськ як мінімум в 80 км від лінії фронту, а може й далі
схоже, що не Хімери, а Вільха-М
та й точно бьють - горить скийсь склад ясним пламєнєм !
https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/guided-mlrs-unitary-rocket.html
ER GMLRS out to a maximum range of 150 km (****** of GMLRS capability)
The Guided MLRS Extended Range (GMLRS-ER) missile will extend the Army's reach from 84 to 150km.
ER GMLRS out to a maximum range of 150 km (****** of GMLRS capability)
The Guided MLRS Extended Range (GMLRS-ER) missile will extend the Army's reach from 84 to 150km.
Ай славно!