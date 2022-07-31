Наші влупили, - мешканці тимчасово окупованого Скадовська повідомляють про вибухи у місті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Скадовську ввечері 31 липня почали лунати вибухи.

Повідомлення про це почали з'являтися в місцевих телеграм-каналах після 10 години вечора, передає Цензор.НЕТ

Місцеві мешканці опублікували відео, на яких видно масштабну пожежу.

Наразі офіційної інформації про ситуацію у місті не надходило.



