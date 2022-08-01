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Вночі окупанти з РСЗВ обстріляли місто Марганець і селище Червоногригорівку, - голова Нікопольської РВА Євтушенко. ФОТОрепортаж (оновлено)

Повідомляється, що були обстріляні Марганецька і Червоногригорівська громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Обстріляно території Марганецької і Червоногригорівської ТГ", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше голова РВА розповів подробиці обстрілу.

"Сьогодні вночі ординці з РСЗВ обстріляли місто Марганець і селище Червоногригорівку.

Серед "стратегічних цілей" армії любителів унітазів: кафе "Шашличний двір", підприємство ритуальних послуг, приватні будинки (в тому числі з шістьма дітьми), гаражі, автомобілі, господарські будівлі, дитяче ліжечко. На боротьбу з цими "військовими" об'єктами витрачено близько 60 реактивних боєприпасів. Вражено комунікації. Відповідні служби вже усувають наслідки", - написав Євтушенко.

Також повідомляється, що загиблих немає. Дві жінки постраждали, одна з них госпіталізована.

Крім того, Євтушенко повідомив, що техніки та живої сили окупантів у межах району немає.

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Вночі окупанти з РСЗВ обстріляли місто Марганець і селище Червоногригорівку, - голова Нікопольської РВА Євтушенко 01

Вночі окупанти з РСЗВ обстріляли місто Марганець і селище Червоногригорівку, - голова Нікопольської РВА Євтушенко 02

Вночі окупанти з РСЗВ обстріляли місто Марганець і селище Червоногригорівку, - голова Нікопольської РВА Євтушенко 03

Вночі окупанти з РСЗВ обстріляли місто Марганець і селище Червоногригорівку, - голова Нікопольської РВА Євтушенко 04

Вночі окупанти з РСЗВ обстріляли місто Марганець і селище Червоногригорівку, - голова Нікопольської РВА Євтушенко 05

Вночі окупанти з РСЗВ обстріляли місто Марганець і селище Червоногригорівку, - голова Нікопольської РВА Євтушенко 06

Автор: 

обстріл (28700) Нікополь (1207) Дніпропетровська область (3775)


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