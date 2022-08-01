Вночі окупанти з РСЗВ обстріляли місто Марганець і селище Червоногригорівку, - голова Нікопольської РВА Євтушенко. ФОТОрепортаж (оновлено)
Повідомляється, що були обстріляні Марганецька і Червоногригорівська громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Обстріляно території Марганецької і Червоногригорівської ТГ", - йдеться в повідомленні.
Пізніше голова РВА розповів подробиці обстрілу.
"Сьогодні вночі ординці з РСЗВ обстріляли місто Марганець і селище Червоногригорівку.
Серед "стратегічних цілей" армії любителів унітазів: кафе "Шашличний двір", підприємство ритуальних послуг, приватні будинки (в тому числі з шістьма дітьми), гаражі, автомобілі, господарські будівлі, дитяче ліжечко. На боротьбу з цими "військовими" об'єктами витрачено близько 60 реактивних боєприпасів. Вражено комунікації. Відповідні служби вже усувають наслідки", - написав Євтушенко.
Також повідомляється, що загиблих немає. Дві жінки постраждали, одна з них госпіталізована.
Крім того, Євтушенко повідомив, що техніки та живої сили окупантів у межах району немає.
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