За добу окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини, 16 - зазнали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Через обстріли окупантів на Донеччині минулої доби загинуло троє мирних мешканців, ще 16 - зазнали поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 31 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 16 людей зазнали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - зазначив Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА