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За добу окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини, 16 - зазнали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Через обстріли окупантів на Донеччині минулої доби загинуло троє мирних мешканців, ще 16 - зазнали поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 31 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 16 людей зазнали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - зазначив Кириленко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За добу окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини, 16 - зазнали поранення, - ОВА 01

Автор: 

армія рф (17551) обстріл (28717) смерть (6759) Донецька область (8595) Кириленко Павло (907)


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Роздовбали той Домбас на ухналь, а домбасян стає все менше.
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01.08.2022 08:30 Відповісти
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01.08.2022 10:15 Відповісти
 
 