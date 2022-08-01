За добу окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини, 16 - зазнали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Через обстріли окупантів на Донеччині минулої доби загинуло троє мирних мешканців, ще 16 - зазнали поранення.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія вбиває цивільних! За 31 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 16 людей зазнали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - зазначив Кириленко.
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