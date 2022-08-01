Росіяни намагаються розвинути наступ на Бахмут, використовуючи танки та авіацію. ЗСУ тримають оборону. Знешкоджено 2 ворожі ДРГ, - Гайдай. ФОТО

РФ вже майже місяць не в змозі окупувати невеличку частину Луганщини. ЗСУ мііцно тримають оборону, за цей час практично не підпустивши ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про ситуацію на Луганщині повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти були впевнені в швидкій та легкій перемозі, змінювали дати звитяг, але вже 1 серпня, а звітувати їм нема про що. Наразі чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Тобто, тактика та ж сама, що й боях на Луганщині. Піхоту вони поповнюють з числа мобілізованих, як от із Алчевська, де роздають повістки в торговельних закладах та маршрутках. Більшість із них розуміє, що не повернеться, але вони не мають вибору, як і грошей теж не матимуть", - йдеться у повідомленні.

Гайдай додав: "31 липня росіяни сім разів обстрілювали населені пункти і позиції наших військ зі ствольної артилерії та з мінометів. Чотири рази долучали установки залпового вогню. Здійснили три спроби танкового тиску. Тричі використовували авіаційну підтримку власних штурмових дій та у всіх випадках змушені були відійти на попередньо зайняті позиції".

Зазначається, що за добу українські захисники знешкодили ще дві розвідувальні групи противника.

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"Окупаційною владою було зроблено багато гучних заяв щодо швидкої відбудови інфраструктури в захоплених містах, як от відновлення газопостачання упродовж тижня. Минуло вже набагато більше, однак ніхто не розпочав не те що будувати зруйновані газогони – вони навіть не обстежують внутрішньобудинкові мережі, де купа пошкоджень. Обіцяють повернути світло до міст. Втім, майже в кожній вцілілій багатоповерхівці пробито дах, яких ніхто, звісно, не лагодить. І при першій зливі електромережу замкне в кожній квартирі по стояку. Знову таки, цілісність мереж у під’їздах нікого не бентежить. Я вже не кажу про те, що восени, через відсутність централізованого опалення, людям просто не вистачить потужностей, запропонованих окупантом. Однак до осені ще потрібно хоча б подати це світло, а не тільки обіцяти", - пояснив очільник Луганської ОВА.





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