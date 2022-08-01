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Новини Фото Війна
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Росіяни намагаються розвинути наступ на Бахмут, використовуючи танки та авіацію. ЗСУ тримають оборону. Знешкоджено 2 ворожі ДРГ, - Гайдай. ФОТО

РФ вже майже місяць не в змозі окупувати невеличку частину Луганщини. ЗСУ мііцно тримають оборону, за цей час практично не підпустивши ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про ситуацію на Луганщині повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни намагаються розвинути наступ на Бахмут, використовуючи танки та авіацію. ЗСУ тримають оборону. Знешкоджено 2 ворожі ДРГ, - Гайдай 01

"Окупанти були впевнені в швидкій та легкій перемозі, змінювали дати звитяг, але вже 1 серпня, а звітувати їм нема про що. Наразі чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Тобто, тактика та ж сама, що й боях на Луганщині. Піхоту вони поповнюють з числа мобілізованих, як от із Алчевська, де роздають повістки в торговельних закладах та маршрутках. Більшість із них розуміє, що не повернеться, але вони не мають вибору, як і грошей теж не матимуть", - йдеться у повідомленні.

Гайдай додав: "31 липня росіяни сім разів обстрілювали населені пункти і позиції наших військ зі ствольної артилерії та з мінометів. Чотири рази долучали установки залпового вогню. Здійснили три спроби танкового тиску. Тричі використовували авіаційну підтримку власних штурмових дій та у всіх випадках змушені були відійти на попередньо зайняті позиції".

Зазначається, що за добу українські захисники знешкодили ще дві розвідувальні групи противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманітарна ситуація катастрофічна – тіла загиблих досі не прибрали: Гайдай про окуповану Луганщину

"Окупаційною владою було зроблено багато гучних заяв щодо швидкої відбудови інфраструктури в захоплених містах, як от відновлення газопостачання упродовж тижня. Минуло вже набагато більше, однак ніхто не розпочав не те що будувати зруйновані газогони – вони навіть не обстежують внутрішньобудинкові мережі, де купа пошкоджень. Обіцяють повернути світло до міст. Втім, майже в кожній вцілілій багатоповерхівці пробито дах, яких ніхто, звісно, не лагодить. І при першій зливі електромережу замкне в кожній квартирі по стояку. Знову таки, цілісність мереж у під’їздах нікого не бентежить. Я вже не кажу про те, що восени, через відсутність централізованого опалення, людям просто не вистачить потужностей, запропонованих окупантом. Однак до осені ще потрібно хоча б подати це світло, а не тільки обіцяти", - пояснив очільник Луганської ОВА.


Росіяни намагаються розвинути наступ на Бахмут, використовуючи танки та авіацію. ЗСУ тримають оборону. Знешкоджено 2 ворожі ДРГ, - Гайдай 02

Читайте також: Армія РФ веде наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають, - Генштаб ЗСУ


Росіяни намагаються розвинути наступ на Бахмут, використовуючи танки та авіацію. ЗСУ тримають оборону. Знешкоджено 2 ворожі ДРГ, - Гайдай 03
Росіяни намагаються розвинути наступ на Бахмут, використовуючи танки та авіацію. ЗСУ тримають оборону. Знешкоджено 2 ворожі ДРГ, - Гайдай 04

армія рф (17551) Бахмут (1561) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+7
Гайдай не керує бойовими діями, до чого тут твоя маячня? Там 20 русаків на 1 українця наступало - а ти де був у той момент?
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01.08.2022 09:01
+6
"Гайдай злив" - Безуглая, ты?
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01.08.2022 09:00
+4
Колись давно,30 років тому,знайомий казав,що служив в Алчєвську.На запитання а де це,відповів ,що це в Україні,де нема нічого українського.А до чого це я? Мобілізують неукраїнців проти українців,а совків.
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01.08.2022 08:55
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Колись давно,30 років тому,знайомий казав,що служив в Алчєвську.На запитання а де це,відповів ,що це в Україні,де нема нічого українського.А до чого це я? Мобілізують неукраїнців проти українців,а совків.
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01.08.2022 08:55 Відповісти
Це вина всіх президентів України за 30 років, які навіть в школах дозволяли не вивчати державну мову!
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01.08.2022 08:58 Відповісти
Про мову ти загнув, вона є обов'язковою для вивчення з 90-х.
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01.08.2022 09:20 Відповісти
Тільки чогось у нульових спілкуючись з донецькими вони зневажали українську мову, до української мови там у регіоні завжди ставились призирливо. Не всі, але більшість населення.
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01.08.2022 10:56 Відповісти
А шкільна освіта тут яким боком?
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01.08.2022 14:10 Відповісти
Головне не кого, а куди. Вступив в лави російської бандоти = російський військовий=законне м'ясо для знищення. Інші деталі несуттєві.
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01.08.2022 08:59 Відповісти
Гайдай злив майже всю Луганську область окупанту, село за селом, місто за містом "відходами на більш міцні позиції"! А зараз схоже вже Донецьку область зливає?! Українські воїни-герої відходять лише тоді, коли відводяться артилерія і танки!
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01.08.2022 08:57 Відповісти
"Гайдай злив" - Безуглая, ты?
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01.08.2022 09:00 Відповісти
Гайдай не керує бойовими діями, до чого тут твоя маячня? Там 20 русаків на 1 українця наступало - а ти де був у той момент?
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01.08.2022 09:01 Відповісти
Гайдай не міг нічого злити без згоди або ж команди боневтіка!
Доречі, ніхто не розказує чомусь, що Луганську область кацапи пройшли парадним маршем майже до кордону з Донеччиною. І таки по новому асфальту!
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01.08.2022 09:27 Відповісти
Зимою вимерзнуть ті території й навеснів все заросте бур'яном,навіть дороги .
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01.08.2022 09:08 Відповісти
А Гайдай отримує зарплату як хто?Як коментатор чи як голова області,котрої вже нема?
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01.08.2022 09:09 Відповісти
Важливо те що обстрілів поменшало як зазначив Гайдай 31 липня було 7 обстрілів якщо порівняти від почутку війни то це небо і земля адже тоді по 45 тисяч снарядів за день використовували. Тобто якщо буде ще більше хаймарсів і продовжать підривати їхні склади тоді війна піде нанівець
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01.08.2022 09:24 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.08.2022 10:17 Відповісти
 
 