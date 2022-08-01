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Російська ракета влучила в одну з лікарень Миколаєва, - ОВА. ФОТОрепортаж

миколаїв

Вночі 1 серпня російські війська здійснили чергову атаку на Миколаїв.

Про це розповів речник Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

За його словами, вночі росіяни обстріляли приватні будинки та знищили реконструйований травмпункт в лікарні швидкої допомоги в Миколаєві. Інформація щодо нічних обстрілів міста та області й кількості потерпілих уточнюється.

Під вогонь потрапили будинки в приватному секторі міста, є пошкодження будівель. Оперативні служби виїхали на місця обстрілів для огляду та надання допомоги населенню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі обстріляв Миколаїв, одна людина загинула, шестеро поранені, - Кім

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, будівля травмпункту частково зруйнована, а від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях. Персонал та пацієнти не постраждали в результаті обстрілу.

"Цей травмпункт ми відкрили наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. Фактично, це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років у Миколаєві. І це був один із найсучасніших травмпунктів України", - наголосив він.

Російська ракета влучила в одну з лікарень Миколаєва, - ОВА 01

Російська ракета влучила в одну з лікарень Миколаєва, - ОВА 02
Російська ракета влучила в одну з лікарень Миколаєва, - ОВА 03

Миколаїв (1810) Миколаївська область (2282) обстріл (28717)


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Топ коментарі
+13
Ракети виключно - "высокоточные".
Цілі виключно - "военные".
Влучення виключно - "эффективные".
Наміри виключно - "миролюбивые"
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01.08.2022 08:59
+8
Вже ранок, а дерьмак ще не сидить. Марченко хотів засудити, скотина. Прямо син бормана в генштабі Черврної армії.
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01.08.2022 09:21
+8
Скоріше за все через два роки, зразу після виборів, бо цей Президент вибраний для доріг, какая разница, перестать стрелять і відводити війська, а яекщо одним словом, то "какая разница". Тоді знову запрацюють ракетні програми, побудують десь в звхідній частині підземні цехи і пдуть "Грім 2", "Вільха м", "Нептун" та будуть проектувати нові, та навіть декілька зразу систем ППО і ракет середньої дальності.
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01.08.2022 09:23
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Ракети виключно - "высокоточные".
Цілі виключно - "военные".
Влучення виключно - "эффективные".
Наміри виключно - "миролюбивые"
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01.08.2022 08:59 Відповісти
Вже ранок, а дерьмак ще не сидить. Марченко хотів засудити, скотина. Прямо син бормана в генштабі Черврної армії.
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01.08.2022 09:21 Відповісти
Пріоритетні цілі рашистів: школи, дитячі садки і лікарні( це у них "центри прийняття рішень" і "бази націоналістів")
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01.08.2022 09:13 Відповісти
А що вони не можуть говорити? Брехати, брешуть й будуть брехати про военнi цiлi
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01.08.2022 09:18 Відповісти
Коли нарешті російські ракетні заводи знищувати будете?! Бо ці обстріли не припиняться ніколи!
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01.08.2022 09:17 Відповісти
Скоріше за все через два роки, зразу після виборів, бо цей Президент вибраний для доріг, какая разница, перестать стрелять і відводити війська, а яекщо одним словом, то "какая разница". Тоді знову запрацюють ракетні програми, побудують десь в звхідній частині підземні цехи і пдуть "Грім 2", "Вільха м", "Нептун" та будуть проектувати нові, та навіть декілька зразу систем ППО і ракет середньої дальності.
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01.08.2022 09:23 Відповісти
Під час військового стану проведення виборів заборонено. Заради виборів при таких обстрілах військовий стан скасовувати не будуть, ясна річ
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01.08.2022 10:24 Відповісти
Ви вже знаєте на два роки наперед? Будуть вибори, бо так записано в Конституції і цього будуть вимагати військові, наприклад "95 десантна бригада", а на воплі "какая разница" і "95 кварталу", що військовий стан і вибори проводити не можна на цей раз нарід не буде звертами уваги, бистренько знімуть військовий стан на період виборів і виберуть нарешті Президента.
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01.08.2022 10:39 Відповісти
Ага, щаз! Наш "мудрий" нарід знов проголосує за чергового притулу. І будуть Вам Вільхи з Нептунами. Чекайте.
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01.08.2022 10:51 Відповісти
Читала , що в них закритий цикл по виготовленню ракет, тобто ракети вони можуть робити на базi своiх запчастин- тобто нiколи, хiба б мали своi ракети й тодi б Росiя задумалась, коли б по них почало прилiтати, а так обрали "какая разнiца" й тепер маемо що маемо- заводи зруйнованi
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01.08.2022 09:34 Відповісти
Побудувати завод з нуля на новому місці - це справа не одного місяця
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01.08.2022 10:25 Відповісти
Мабуть за кожну зруйновану будівлю зелена жаба отримує грошові бонуси
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01.08.2022 09:33 Відповісти
Август месяц самый страшный для Дохлятины РабZeи...
СССР сдох...подлодка Курск утонула...а 30 августа 1918 на РабZZee был объявлен так называемый "красный террор"...белые начали мочить в сортире краснопузых..и наоборот...
Террор этот не закончился и сегодняшнего дня...
Труплер Капут. .🦍
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01.08.2022 09:44 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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01.08.2022 10:19 Відповісти
Ватный кацапский скот должен быть уничтожен с лица земли вместе с главным кремлевским *************.....................................................................................................
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01.08.2022 11:46 Відповісти
 
 