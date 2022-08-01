Російська ракета влучила в одну з лікарень Миколаєва, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі 1 серпня російські війська здійснили чергову атаку на Миколаїв.

Про це розповів речник Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

За його словами, вночі росіяни обстріляли приватні будинки та знищили реконструйований травмпункт в лікарні швидкої допомоги в Миколаєві. Інформація щодо нічних обстрілів міста та області й кількості потерпілих уточнюється.

Під вогонь потрапили будинки в приватному секторі міста, є пошкодження будівель. Оперативні служби виїхали на місця обстрілів для огляду та надання допомоги населенню.

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Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, будівля травмпункту частково зруйнована, а від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях. Персонал та пацієнти не постраждали в результаті обстрілу.

"Цей травмпункт ми відкрили наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. Фактично, це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років у Миколаєві. І це був один із найсучасніших травмпунктів України", - наголосив він.







