Росіяни завдали удару по Харкову. Є загиблий та поранені. Тривають обстріли області, - Синєгубов. ФОТО

Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Поранення отримали чоловіки – 30 та 72 років. Останній, на жаль, помер у лікарні. Один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я багатоквартирного будинку. Пошкоджені автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вночі росіяни завдали ударів по Мерефі. Поранення зазнав 42-річний охоронець, пошкоджено будівлю промислового об'єкту цивільної інфраструктури.

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"Також вночі ворог завдав удару по Чугуєву, пошкоджено виробничу будівлю. Протягом доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони. На жаль, в Богодухівському районі загинув 54-річний чоловік", - додав Синєгубов.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку противник продовжує обстрілювати позиції наших бійців. У районі Мосьпанового використовував авіацію. Наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ударів у відповідь, ворог зазнаЄ суттєвих втрат.











