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Росіяни завдали удару по Харкову. Є загиблий та поранені. Тривають обстріли області, - Синєгубов. ФОТО

Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни завдали удару по Харкову. Є загиблий та поранені. Тривають обстріли області, - Синєгубов 01

"Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Поранення отримали чоловіки – 30 та 72 років. Останній, на жаль, помер у лікарні. Один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я багатоквартирного будинку. Пошкоджені автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вночі росіяни завдали ударів по Мерефі. Поранення зазнав 42-річний охоронець, пошкоджено будівлю промислового об'єкту цивільної інфраструктури.

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"Також вночі ворог завдав удару по Чугуєву, пошкоджено виробничу будівлю. Протягом доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони. На жаль, в Богодухівському районі загинув 54-річний чоловік", - додав Синєгубов.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку противник продовжує обстрілювати позиції наших бійців. У районі Мосьпанового використовував авіацію. Наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ударів у відповідь, ворог зазнаЄ суттєвих втрат.


Росіяни завдали удару по Харкову. Є загиблий та поранені. Тривають обстріли області, - Синєгубов 02
Росіяни завдали удару по Харкову. Є загиблий та поранені. Тривають обстріли області, - Синєгубов 03
Росіяни завдали удару по Харкову. Є загиблий та поранені. Тривають обстріли області, - Синєгубов 04
Росіяни завдали удару по Харкову. Є загиблий та поранені. Тривають обстріли області, - Синєгубов 05
Росіяни завдали удару по Харкову. Є загиблий та поранені. Тривають обстріли області, - Синєгубов 06

обстріл (28717) Харків (5636) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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01.08.2022 09:36 Відповісти
Для них це як забавка. Війна десь там, а вони в домику.
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01.08.2022 09:40 Відповісти
Поки ЗСУ не почнуть знищувати кацапські населені пункти - Україна перебуватиме в нерівному та вразливому становищі. Всі ці байки "українського"(??) керівництва про заборону США стріляти по росії - стовідсоткова брехня путінських агентів у керівництві України.
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01.08.2022 09:55 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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01.08.2022 10:22 Відповісти
росіянє дурачки не розуміють що все це прийде до них додому багатократно.
Що посієш, те і пожнеш
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01.08.2022 10:45 Відповісти
Це ми дурачки, що віримо в цю маячню
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01.08.2022 11:21 Відповісти
 
 