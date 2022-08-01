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На Херсонщині окупанти планують провести понад 140 одночасних проросійських пікетів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України перехопила російські документи, які регламентують проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Окупантам потрібен "референдум", щоб легітимізувати входження частини південної України до складу Росії. Розроблено концепцію підготовки до фейкового референдуму та визначено основні напрями роботи з прив’язками до дат. При цьому фінальна дата самого голосування поки не встановлена.

За наявною інформацією, основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації "волонтери zа росію". Під кураторством спецслужб рф її учасники мають розосередитись в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення постановочних сюжетів для росТБ.

Для цього "активісти" планують організувати більше 140 одночасних проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутись в обласному центрі. Висвітлювати агітаційні зібрання мають підконтрольні кремлю медіа-ресурси та блогери, яких масово перекидають до регіону.

Крім того, представники окупаційної адміністрації отримали завдання від своїх московських кураторів щодо створення 20 "виборчих комісій" під керівництвом місцевих колаборантів. Склад "виборчкомів" мали затвердити вже до 1 серпня цього року.

За даними Служби безпеки, для посилення електоральної підтримки загарбники пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети російських операторів. Проте згідно з перехопленими ворожими матеріалами колаборанти "доповідають" своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї "приєднання", чинять активний спротив та очікують на звільнення регіону від агресорів.

Наразі СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників та їх "координаторів" з рф, причетних до організації псевдореферендуму. У межах кримінального провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності. Документування злочинної діяльності проводили співробітники Служби безпеки в Херсонській області.

На Херсонщині окупанти планують провести понад 140 одночасних проросійських пікетів, - СБУ 01
На Херсонщині окупанти планують провести понад 140 одночасних проросійських пікетів, - СБУ 02
На Херсонщині окупанти планують провести понад 140 одночасних проросійських пікетів, - СБУ 03
На Херсонщині окупанти планують провести понад 140 одночасних проросійських пікетів, - СБУ 04
На Херсонщині окупанти планують провести понад 140 одночасних проросійських пікетів, - СБУ 05

окупація (6719) СБУ (12860) Херсонська область (5798)


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Топ коментарі
+17
Завдяки великому вождю ЗЕ у нас забрали Херсон
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01.08.2022 09:59
+11
Спасибо клоуну за то что сдал весь юг Украины.
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01.08.2022 10:10
+7
Та ***** .. Ніякі рєхвєрєндуми і анексії , планам України - звільнити всі свої окуповані території , не завадять . .
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01.08.2022 10:11
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Завдяки великому вождю ЗЕ у нас забрали Херсон
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01.08.2022 09:59 Відповісти
А яка проблема скинути зеленого і назначити керівника більш патріота ітд? Хто курва влада? Зе чи народ? Отож то, вже війна прийшла і навіть у війну народ нічого не робить по ділу..
Що тут казати...Свої гниди самі ярі...
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01.08.2022 10:05 Відповісти
Ага, прям зараз на Майдан щоб на цей раз Пуйло не лише Крим відкусило а і всю Україну
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01.08.2022 12:06 Відповісти
У вас а не у нас і не забрали а тимчасово окупували,а Ірпінь Буча що дошли на другий день також зеленський винен чи рашисти?тобто зеленьский винен а не *****?по вашому якщо Херсонську не окупували,то і війни не було би мордор би не поліз,а війни в світі жертва також звинувачуе своїх а не нападника?
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01.08.2022 10:45 Відповісти
То дивні люди. Військові які зараз на фронті котрі ризикують своїм життям за Україну до Зеленського і ОП не мають таких претензій як люди коментарях до новин. Які сидять на дивані. І що саме цікаво вони то роблять протягом місяців вже майже пів року з однаковим натхненням одними й тими ж словами. Живі люди таким не займаються психіка людини так не працює.
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01.08.2022 11:04 Відповісти
власне, військові притензій не мають до зеленського, а зеленський має до військових притензії, постійно колупає, все боїться що хтось затьмарить його величність херазматичність.
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01.08.2022 11:07 Відповісти
То дивні люди, у яких нема питань. А військовим нема часу колупатися у політичних хитросплетіннх, вони на фронті ризикують своїм життям. А нам тут дивитися і думати треба, а не бути просто народною масою
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01.08.2022 12:51 Відповісти
за рік попереджали про напад, будував дороги, срав на оборону, за тиждень до війни всі його посіпалки і він сам висміювали тих, хто про початок війни кричав. Президент і ко створювали білий шум, щоб правди ніхто не почув. А правда була в тому що починається війна а ми до неї не готові і не готові завдяки Зеленському, бо він ні фіга не робив крім відосіків. Нам хто на Біблії присягав - путін може?
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01.08.2022 11:10 Відповісти
ЗЕленський здав Таврію ще в Омані👿

Не вірите?
Спитайте у Патрушева
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01.08.2022 11:30 Відповісти
А хто каже, що ***** не винен, тут і їжаку зрозуміло, що першопричина війни московитське *****, а от у середині нашої влади, мабуть "справжні патріоти, та справжні українці", питань взагалі нема, ні і кротів усіх усунули?... А якби послухали наших союзників, та зробили правильні висновки, не розмінували, та накрили вогнем підходи з Криму, Херсон був би вільний і Азовці збереженні
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01.08.2022 12:41 Відповісти
Якби забрали Херсон рашисти в боях в, то це одне, але Зеленський підготував і віддав рашці ("про*бали" за словами Арестовича) , а місцеві патріоти зі стрілковою зброєю не могли протистояти важкій техніці і регулярній армії.
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01.08.2022 11:29 Відповісти
Не ********, а продалі, ще в Омані
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01.08.2022 11:31 Відповісти
Спасибо клоуну за то что сдал весь юг Украины.
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01.08.2022 10:10 Відповісти
Та ***** .. Ніякі рєхвєрєндуми і анексії , планам України - звільнити всі свої окуповані території , не завадять . .
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01.08.2022 10:11 Відповісти
А что скажет нам "великий стратег" и награжденый "великий полководец" Боневтик?
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01.08.2022 10:16 Відповісти
Артиллеристы,
ЗЕленин дал приказ!

Освободить проданный в Омане Юг 🤔
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01.08.2022 11:33 Відповісти
Є така байка (?) , що коли розвалився совок - американці передбачаючи в майбутньому ситуацію з Кримом заклали десь біля Криму під водою ядерну бомбу (міну). Чорне море, як бочка з порохом тільки замість пороху - сірководень. Тож Крим - чи український, чи його взагалі не буде.
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01.08.2022 10:19 Відповісти
ну вийде на поверхню хмара сірководню з водяною парою не перемішана з повітрям, що далі?
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01.08.2022 19:21 Відповісти
Пікети вати будуть десь на міських площах?
Готуйте Хаймарси з осколковими боєголовками! (або білим фосфором - теж непогано...)
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01.08.2022 10:23 Відповісти
Україну ніхто не здавав і тим більше південь України. Комусь не подобається Зеленський але за його правління армія бде переозброєна на зброюНАТО отримає ленд-ліз. І зовсім не треба думати про референдуми. Оце Гітлер провів би референдум в Києві і все він захопив. Кримський сценарій для путіна не відбудеться. І ніколи не треба привязувати до дат визволення адже Україна не воює радянськими методами ( Ни шага назад) а береже кожного воїна. А що референдум це нічого не змінить і під час війни референдуми не проводять це зупинить війну? Ні не зупинить оскильки Україна буде отримвати зброю. А погроз путіна ядерними пугалками треба перестати боятися .
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01.08.2022 10:24 Відповісти
Армія була переозброєна завдяки тому, що наші хлопці вистояли стільки, що встигло НАТО підтягнутися. зеленський на всі застереження нашіх союзників казав "нагнітають", його посіпака порівнював їх з кремлівським пропагандонами, а скільки наїздів на НАТО було? а пропозиція якихось там гарантів від Італії, чи навіть Китаю? А зараз, це й недоторканий урод кремлівський єрмак, про якого навіть діти знають хто він? а скільки було пафосу що якщо росія вб"є Азовців то всі домовленності йдуть за русскім короблем? і що? зняв з рашкі санкції і тепер нам воювати ще довше, ще більше нашіх людей загине.
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01.08.2022 11:14 Відповісти
У вас там теж показують бенямарафон, бо в це може повірити тільки зебіл.6
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01.08.2022 11:31 Відповісти
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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01.08.2022 10:34 Відповісти
Приеднати вони можуть і аляску,зсу зброї не складуть,який може бути референдум без згоди Київа ви подумали головой
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01.08.2022 10:48 Відповісти
а хз що вони там з офіційним Києвом, який керується офіційним кремлівським агентом єрмаком, погодили.
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01.08.2022 11:15 Відповісти
В тому в річ, що на Алясці їх нема, тому референдумів там вони і не проводять
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01.08.2022 11:30 Відповісти
Без згоди Київа в 14-му році забрали Крим, хоча ні, просто Київ ніхто не питав
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01.08.2022 11:34 Відповісти
Без згоди Києва! Шануймо мову!
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01.08.2022 15:32 Відповісти
Фуфлогоны Мавзолейные ...донецк был захвачен крысами кремля в марте,-апреле 2014 года..Порошенко стал президентом 8 июня...
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01.08.2022 10:42 Відповісти
"Чонгар" та Керченський міст мають бути якнайтерміновіше обнулені, якщо дермако-бєнєвська влада таки вважає, що "Херсон - це Україна!"..
чи "неначасі"?
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01.08.2022 10:49 Відповісти
треба вже давно насрати на те що ця дерьмова влада вважає, в Україна народ - влада. Це Зеленський присягав нам на Біблії, а не ми йому.
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01.08.2022 11:17 Відповісти
Єврей чи безвірок присягнув на Біблії, та не смішіть мої галицькі пейси. Зелі, що Тора, що Біблія чи Коран, йому все по Конституції)
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01.08.2022 11:35 Відповісти
Дядя вы очень ,очень не умный Пан , бандит ***** нападает только на слабых . Если бы Украина три года и дальше продолжала укреплять Экономику и армию , ***** бы не напала , зассал бы . Почему он не напал на Норвегию и Финляндию
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01.08.2022 11:02 Відповісти
Пікети. Хай пакети собі привозять, грьобана нечисть. 🤬
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01.08.2022 13:00 Відповісти
 
 