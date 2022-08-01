Дитяче ліжко з уламком від снаряду з ворожого "Граду" у Марганці. ФОТОфакт
Снаряд від "Граду", який російські злочинці випустили по Марганцю Дніпропетровської області, влучив у дитяче ліжечко.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Марганець...Сьогодні... Дитяче ліжко з уламком від снаряду "Граду" - після нічних відвідин "руського міра". Нищити і убивати - все, на що здатен той "мір"...", - зазначив він.
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пдри, вас більше не існує для Цивілізації..
ви - вірус, якого треба позбутися аби Земля вижила