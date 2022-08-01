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Дитяче ліжко з уламком від снаряду з ворожого "Граду" у Марганці. ФОТОфакт

Снаряд від "Граду", який російські злочинці випустили по Марганцю Дніпропетровської області, влучив у дитяче ліжечко.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Марганець...Сьогодні... Дитяче ліжко з уламком від снаряду "Граду" - після нічних відвідин "руського міра". Нищити і убивати - все, на що здатен той "мір"...", - зазначив він.

Дитяче ліжко з уламком від снаряду з ворожого Граду у Марганці 01

Автор: 

армія рф (17551) Марганець (74) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3778)


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сдохніть кацапські потвори
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01.08.2022 10:13 Відповісти
Верещук,а в Марганце обяз.эвакуация не нужна?
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01.08.2022 10:24 Відповісти
Ще не черга здавати.
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01.08.2022 11:38 Відповісти
смерть руzzким окупантам..
пдри, вас більше не існує для Цивілізації..
ви - вірус, якого треба позбутися аби Земля вижила
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01.08.2022 10:41 Відповісти
Це зараз не головне і нецікаве. От пшеничка українська до чорножопих пішла - це свято.
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01.08.2022 11:00 Відповісти
 
 