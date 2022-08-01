Внаслідок ворожого обстрілу горіла п'ятиповерхівка у Бахмуті, - ДСНС. ФОТО

Сьогодні вранці внаслідок обстрілу Бахмута Донецької області сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, пожежу було оперативно локалізовано та ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає.

Від Головного управління залучено 7 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.





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