Внаслідок ворожого обстрілу горіла п'ятиповерхівка у Бахмуті, - ДСНС. ФОТО
Сьогодні вранці внаслідок обстрілу Бахмута Донецької області сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, пожежу було оперативно локалізовано та ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає.
Від Головного управління залучено 7 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
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