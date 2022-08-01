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Наслідки обстрілів Чернігівщини та Сумщини російськими окупантами: Били з мінометів та артилерії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

31 липня під ворожим вогнем опинилися 3 громади Сумщини і Семенівська громада Чернігівщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Так, із застосуванням 120-мм мінометів та 122-мм САУ окупанти здійснили обстріл території Білопільської громади, всього прилетіло 3 міни та 8 снарядів. Внаслідок обстрілу знищено понад 20 га пшениці.

Російські окупанти випустили 35 мінометних мін 120 мм калібру по території Середино-Будської громади. Краснопільську громаду рашисти накрили артилерійським вогнем: випущено понад два десятки боєприпасів з міномета та САУ. 6 артснарядів прилетіло з боку населеного пункту ломаківка на територію Семенівської громади.

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Наслідки обстрілів Чернігівщини та Сумщини російськими окупантами: Били з мінометів та артилерії 01
Наслідки обстрілів Чернігівщини та Сумщини російськими окупантами: Били з мінометів та артилерії 02
Наслідки обстрілів Чернігівщини та Сумщини російськими окупантами: Били з мінометів та артилерії 03

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) обстріл (28717) Сумська область (3728) Чернігівщина (1584)


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ноги і руки повідрізать за це
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01.08.2022 10:36 Відповісти
так як немає ударів у відповідь, такі удари будуть по олігархам і їх майну, рано чи пізно
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01.08.2022 11:48 Відповісти
 
 