Наслідки обстрілів Чернігівщини та Сумщини російськими окупантами: Били з мінометів та артилерії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

31 липня під ворожим вогнем опинилися 3 громади Сумщини і Семенівська громада Чернігівщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Так, із застосуванням 120-мм мінометів та 122-мм САУ окупанти здійснили обстріл території Білопільської громади, всього прилетіло 3 міни та 8 снарядів. Внаслідок обстрілу знищено понад 20 га пшениці.

Російські окупанти випустили 35 мінометних мін 120 мм калібру по території Середино-Будської громади. Краснопільську громаду рашисти накрили артилерійським вогнем: випущено понад два десятки боєприпасів з міномета та САУ. 6 артснарядів прилетіло з боку населеного пункту ломаківка на територію Семенівської громади.

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