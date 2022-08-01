Наслідки обстрілів Чернігівщини та Сумщини російськими окупантами: Били з мінометів та артилерії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
31 липня під ворожим вогнем опинилися 3 громади Сумщини і Семенівська громада Чернігівщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Так, із застосуванням 120-мм мінометів та 122-мм САУ окупанти здійснили обстріл території Білопільської громади, всього прилетіло 3 міни та 8 снарядів. Внаслідок обстрілу знищено понад 20 га пшениці.
Російські окупанти випустили 35 мінометних мін 120 мм калібру по території Середино-Будської громади. Краснопільську громаду рашисти накрили артилерійським вогнем: випущено понад два десятки боєприпасів з міномета та САУ. 6 артснарядів прилетіло з боку населеного пункту ломаківка на територію Семенівської громади.
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Вячеслав Ананьев
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Ігор Давидко
показати весь коментар01.08.2022 11:48 Відповісти Мені подобається 1
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