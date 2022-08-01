За минулу добу на Харківщині через обстріли сталося 9 пожеж, - ДСНС. ФОТОрепортаж

За добу харківські рятувальники здійснили 31 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж - 24, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями - 9, 3 - на допомогу комунальникам та населенню; 4 - інші виїзди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (2), Чугуївському (4), Ізюмському (2) районах області, а також у Київському (1) районі Харкова. Горіли природні екосистеми, житлові будинки, надвірні забудови, виробничо-складські будівлі, поля з пшеницею", - йдеться в повідомленні.

Вранці 31 липня внаслідок обстрілу по Чугуївському району області, с. Коробочкіно, на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі пожежі 100 кв.м. За дві години рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Вночі 1 серпня, ворог завдав ракетного удару по Харківському та Чугуївському районах області, внаслідок чого було частково пошкоджені та зруйновані виробничі будівлі та адміністративно-складська будівля, а також сталися пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Піротехніки ДСНС ліквідували 30 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

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