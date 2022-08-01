Окупанти вночі завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, пошкоджено цехи підприємства, поранено охоронця. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 1 серпня близько 2:00 ночі окупанти завдали ракетного удару по м. Мерефа Харківського району. Внаслідок цього пошкоджено цехи одного з підприємств, відбулася пожежа на площі 100 кв м. Отримав поранення охоронець підприємства, його госпіталізовано до лікарні.



Тривають слідчі дії, дані уточнюються.

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