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Окупанти вночі завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, пошкоджено цехи підприємства, поранено охоронця. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 1 серпня близько 2:00 ночі окупанти завдали ракетного удару по м. Мерефа Харківського району. Внаслідок цього пошкоджено цехи одного з підприємств, відбулася пожежа на площі 100 кв м. Отримав поранення охоронець підприємства, його госпіталізовано до лікарні.

Тривають слідчі дії, дані уточнюються.

Також читайте: За минулу добу на Харківщині через обстріли сталося 9 пожеж, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Окупанти вночі завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, пошкоджено цехи підприємства, поранено охоронця 01Окупанти вночі завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, пошкоджено цехи підприємства, поранено охоронця 02
Окупанти вночі завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, пошкоджено цехи підприємства, поранено охоронця 03
Окупанти вночі завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, пошкоджено цехи підприємства, поранено охоронця 04
Окупанти вночі завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, пошкоджено цехи підприємства, поранено охоронця 05
Окупанти вночі завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, пошкоджено цехи підприємства, поранено охоронця 06
Окупанти вночі завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, пошкоджено цехи підприємства, поранено охоронця 07
Окупанти вночі завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, пошкоджено цехи підприємства, поранено охоронця 08
Окупанти вночі завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, пошкоджено цехи підприємства, поранено охоронця 09
Окупанти вночі завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, пошкоджено цехи підприємства, поранено охоронця 10
Окупанти вночі завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, пошкоджено цехи підприємства, поранено охоронця 11

Автор: 

армія рф (17551) обстріл (28717) пожежа (4342) ракети (4032) Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3262)


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По информации американского https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-30/ Института исследования войны (ISW) , российские войска в течение нескольких месяцев удерживали позиции в районе Балаклеи и Большой Комышувахи и могут использовать эти два района как плацдарм для наступательной операции.
Российская армия, вероятно, создает условия для проведения наступления на запад в направлении Харьковской области или в сторону Харькова
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01.08.2022 10:48 Відповісти
Стратегічно ..Україні просто необхідна перемога на півдні ..звільнення Херсону -це надзвичайний удар по кремлю.. і ще вагомий аргумент для Західних партнерів,що Україна взмозі перемагати москальську орду.
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01.08.2022 10:53 Відповісти
но оружия дают ровно столько, что б и не просрали, и не сильно продвигались
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01.08.2022 11:05 Відповісти
Проте зерно вивозять і зароблять 10 мільярдів доларів.А ракетні удари,то таке.Ну знищать Харків,чи Миколаїв,це ж фігня.
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01.08.2022 10:50 Відповісти
На дураках завжди заробляли
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01.08.2022 11:08 Відповісти
По сравнению с тем что орки совершили в Николаева, это просто мелочь. Ночью рашисты атаковали, как написал Сенкевич "травмпупнкт". На самом деле под обстрел попала городская больница скорой медицинской помощи. И хотя жертв нет, здание не пригодно к дальнейшей эксплуатации. Более того уничтожено оборудование операционной. Последствия настолько сильны, что больных эвакуируют в другие больницы, а что будет с мед. работниками не ясно
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01.08.2022 10:51 Відповісти
Мой дом на Мерефянском шоссе крысы мавзолейные взорвали в марте...,нам с женой повезло...гостили у старшего сына...приехали посмотрели на развалины и уехали в Чехию...
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01.08.2022 10:55 Відповісти
І правильно зробили
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01.08.2022 11:10 Відповісти
 
 