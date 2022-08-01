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Рашисти завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини за добу. Найбільше - по Авдіївці. Є жертви. ФОТО

Внаслідок обстрілів окупанти вбили та поранили цивільних мешканців. Проти мирного населення Росія застосувала авіаційні ракети, "Урагани", "Гради" та артилерію. Задокументовано 34 удари по житловому сектору й інфраструктурі за добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Рашисти завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини за добу. Найбільше - по Авдіївці. Є жертви 01

"Найбільше влучень - 11 - перенесла Авдіївка. Ворог також бив по містах Соледар, Бахмут, Сіверськ, Миколаївка, Красногорівка, Мар’їнка, смт Нью-Йорк, Північне, селах Ягідне, Предтечине, Курдюмівка, Птиче, Карлівка, Георгіївка, Ласточкине", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 43 цивільні об’єкти - 34 житлові будинки, два поля з врожаєм, аптека, гаражі, автомобілі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.


Рашисти завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини за добу. Найбільше - по Авдіївці. Є жертви 02
Рашисти завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини за добу. Найбільше - по Авдіївці. Є жертви 03
Рашисти завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини за добу. Найбільше - по Авдіївці. Є жертви 04
Рашисти завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини за добу. Найбільше - по Авдіївці. Є жертви 05
Рашисти завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини за добу. Найбільше - по Авдіївці. Є жертви 06
Рашисти завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини за добу. Найбільше - по Авдіївці. Є жертви 07
Рашисти завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини за добу. Найбільше - по Авдіївці. Є жертви 08
Рашисти завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини за добу. Найбільше - по Авдіївці. Є жертви 09
Рашисти завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини за добу. Найбільше - по Авдіївці. Є жертви 10

обстріл (28717) Нацполіція (15208) Донецька область (8595)


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повикручувать руки і ноги їм
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01.08.2022 11:04 Відповісти
а чого їм боятися, всі пішли їм на уступкі, де розрив всіх домовленностей з русскіми якщ вб"ють Азовців?
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01.08.2022 11:04 Відповісти
В результате обстрелов серьезно пострадал кафедральный собор УПЦДонецка. Если долго звать руцкемир, то он обязательно придёт.
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01.08.2022 11:32 Відповісти
Держіця - одна надєжда на ВСУ
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01.08.2022 12:16 Відповісти
 
 