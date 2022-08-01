Рашисти завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини за добу. Найбільше - по Авдіївці. Є жертви. ФОТО

Внаслідок обстрілів окупанти вбили та поранили цивільних мешканців. Проти мирного населення Росія застосувала авіаційні ракети, "Урагани", "Гради" та артилерію. Задокументовано 34 удари по житловому сектору й інфраструктурі за добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Найбільше влучень - 11 - перенесла Авдіївка. Ворог також бив по містах Соледар, Бахмут, Сіверськ, Миколаївка, Красногорівка, Мар’їнка, смт Нью-Йорк, Північне, селах Ягідне, Предтечине, Курдюмівка, Птиче, Карлівка, Георгіївка, Ласточкине", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 43 цивільні об’єкти - 34 житлові будинки, два поля з врожаєм, аптека, гаражі, автомобілі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



















