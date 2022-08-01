Затримано двох осіб, які збирали дані про ЗСУ на Сумщині за завданням військового куратора з РФ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 2 чоловіків затримано за фактом держзради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловіки були залучені представником ЗС РФ до конфіденційного співробітництва. Вони збирали розвідувальні дані щодо місць дислокації військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, кількості їхнього особового складу, місць дислокації, а також кількості військової техніки та її переміщення на території м. Шостка та Шосткинського району Сумської області.

"Зібрані фото та відео чоловіки відправляли своєму куратору, використовуючи засоби конспірації та закриті канали електронного зв’язку. Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одинадцяти колишнім правоохоронцям, що співпрацюють з ворогом у Бердянську та Генічеську, повідомлено про підозру