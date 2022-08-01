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Новини Фото Війна
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Затримано двох осіб, які збирали дані про ЗСУ на Сумщині за завданням військового куратора з РФ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 2 чоловіків затримано за фактом держзради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловіки були залучені представником ЗС РФ до конфіденційного співробітництва. Вони збирали розвідувальні дані щодо місць дислокації військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, кількості їхнього особового складу, місць дислокації, а також кількості військової техніки та її переміщення на території м. Шостка та Шосткинського району Сумської області.

"Зібрані фото та відео чоловіки відправляли своєму куратору, використовуючи засоби конспірації та закриті канали електронного зв’язку. Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи", - йдеться у повідомленні.

Затримано двох осіб, які збирали дані про ЗСУ на Сумщині за завданням військового куратора з РФ, - Офіс генпрокурора 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одинадцяти колишнім правоохоронцям, що співпрацюють з ворогом у Бердянську та Генічеську, повідомлено про підозру

Автор: 

затримання (4343) Сумська область (3728) державна зрада (1693) колабораціонізм (1161)


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Топ коментарі
+6
Чергові дві мерзенні гниди.СБУ-респект...
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01.08.2022 11:46
+6
Щоб люди зв"язок мали! Чи з-за однієї-двох гнид тисячі людей без зв"язку залишать? Ти не сидів у "невіданні" - коли переживаєш за близьких і не знаєш по кілька днів - що з ними!
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01.08.2022 11:55
+3
Для чого їх взагалі затримувати
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01.08.2022 11:45
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Для чого їх взагалі затримувати
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01.08.2022 11:45 Відповісти
Что б потом суды отпустили под залог в поллимона.
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01.08.2022 12:24 Відповісти
Чергові дві мерзенні гниди.СБУ-респект...
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01.08.2022 11:46 Відповісти
всі одягнуті одинаково - всі з організації на три букви.
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01.08.2022 11:52 Відповісти
Чому на окупованих територіях не має комендантської години?Чому там працює інтернет?
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01.08.2022 11:48 Відповісти
Щоб люди зв"язок мали! Чи з-за однієї-двох гнид тисячі людей без зв"язку залишать? Ти не сидів у "невіданні" - коли переживаєш за близьких і не знаєш по кілька днів - що з ними!
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01.08.2022 11:55 Відповісти
К кому вопрос? оркам?
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01.08.2022 11:56 Відповісти
ото там в річці і притопить
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01.08.2022 11:51 Відповісти
Воду ***** заразить...
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01.08.2022 12:00 Відповісти
Глубокая конспирация, раскрыть удалось благодаря чуду, на рыбалку он одел орковский камуфляж.
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01.08.2022 11:53 Відповісти
https://youtube.com/shorts/_uVRwZVm1DM?feature=share відрубіте їм голови
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01.08.2022 11:54 Відповісти
Спортивна риболовля. Зважте їх, чи що.
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01.08.2022 12:00 Відповісти
Имитация работы в Турборежиме...новый прокуратор это вам не БенДиктова...
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01.08.2022 12:03 Відповісти
видео: https://twitter.com/i/status/1554022862301929473
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01.08.2022 12:09 Відповісти
Де затримали там і ростріляти.
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01.08.2022 12:43 Відповісти
Надо ужесточить наказание подобным тварям в 2-3 раза,вплоть до пожизненного и количество их уменьшится в десятки раз.Куда смотрит правосудие?
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01.08.2022 12:56 Відповісти
 
 