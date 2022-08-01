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50 тис. грн за уникнення призову: Начальника одного з військкоматів Полтавщини викрито на хабарі. ФОТО

Начальник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки обіцяв уникнути призову за хабар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Місцевий правоохоронець був посередником у протиправній схемі.

"Вартість "послуги" складала 50 тис. грн. Працівники Бюро спільно зі співробітниками СБУ затримали посередника під час передачі частини хабаря від одного з призовників", - поінформували в ДБР.

Нині спільникам повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років. Тривають слідчі дії.

Також читайте: Співробітника СБУ затримано під час одержання 60 тис. дол. хабаря, - НАБУ. ФОТО

50 тис. грн за уникнення призову: Начальника одного з військкоматів Полтавщини викрито на хабарі 01
50 тис. грн за уникнення призову: Начальника одного з військкоматів Полтавщини викрито на хабарі 02

Автор: 

хабар (4713) призов (432) військкомат (432) ДБР (3511) Полтавська область (1125)


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Топ коментарі
+13
А ті що прлатять хабарі вони хто?Або,який толк на фронті з немотивованих ,зігнаних,напівпридатних?
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01.08.2022 11:59
+8
Наймерзенніші гниди.
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01.08.2022 11:59
+8
Тому треба країну перетворити на ГУЛАГ,з відгодованими вертухаями ,де жебраки кріпаки працюють за миску баланди?Чи не забагато слуги народа на себе взяли?
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01.08.2022 12:48
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Наймерзенніші гниди.
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01.08.2022 11:59 Відповісти
А ті що прлатять хабарі вони хто?Або,який толк на фронті з немотивованих ,зігнаних,напівпридатних?
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01.08.2022 11:59 Відповісти
По твоєму всі мобілізовані ідуть на фронт? Серйозно?
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01.08.2022 15:17 Відповісти
Ну нікада такова нєбила і вот апять...
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01.08.2022 12:00 Відповісти
Гривнями брав, - патріот. )
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01.08.2022 12:04 Відповісти
Не всі жителі України, це чиновники, мєнти, СБУ шники і судді. Саме на цих людях і тримається ця наша олігархічна система, і саме вони воюють. Так що доки не дізнаємося хто ж давав хабара, не варто думаю починати тред. Так що враховуючи цю систему, якщо тей хто відкупався це один з цієї системи, то все ок. А якщо не з неї, то жаль людину, все таки як сказала жінка 3-го тисячоліття Марина Порошенко, приберіть корупцію і зникне держава. Так що не переживайте, в Україні багато патріотів, і як не дивно, це чиновники, мєнти, СБУ і судді.
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01.08.2022 12:15 Відповісти
Дивно, а у Києві платять хабарі щоб потрапити до ЗСУ(((
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01.08.2022 12:13 Відповісти
шо ви робите? В Києві зранку до вечора мужики футбола ганяють і в парках ошиваються, бо роботи немає, багато хто пішов би служити. А военкомати призивають тих, хто не хоче, який сенс?
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01.08.2022 12:27 Відповісти
Да. Так хочуть служити , що замість піти до РТЦК чи військової частини за відношенням - м'яча ганяють. Рукаліцо...
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01.08.2022 15:16 Відповісти
Петиции про штрафбаты для военных коррупционеров ещё нет?
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01.08.2022 12:28 Відповісти
Кордони тримають і будуть тримати закритими не тому що нема кому воювати, а тому що якщо їх відкрити до 10 виїхавших мільйонів додасться ще 10, молодих дівок з усієї країни вже мільйони випустили, випустять чоловіків і країні 3.14.
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01.08.2022 12:29 Відповісти
Тому треба країну перетворити на ГУЛАГ,з відгодованими вертухаями ,де жебраки кріпаки працюють за миску баланди?Чи не забагато слуги народа на себе взяли?
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01.08.2022 12:48 Відповісти
стільки в 2019 дали - скільки і взяли. хай холопородька по телевізору вибрали. Але в раду навіщо брали кого попало.
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01.08.2022 13:25 Відповісти
Ну так піпл хотів соціалізьми, піпл його отримує. В чому проблема?
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01.08.2022 15:19 Відповісти
кому война ,кому грошики на машину на Хенессі на дівок
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01.08.2022 12:33 Відповісти
Четырежды уклонист взяток не брал...и не давал ..бабло косил...гастроли...Греция Кипр Турция ..экзотика 95 квартала...
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01.08.2022 12:44 Відповісти
***. Знову робити відомість про ознайомлення з правопорушеннями скоєними військовослужбовцями ЗСУ та вимоги статей ККУ...
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01.08.2022 15:14 Відповісти
 
 