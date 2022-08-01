50 тис. грн за уникнення призову: Начальника одного з військкоматів Полтавщини викрито на хабарі. ФОТО

Начальник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки обіцяв уникнути призову за хабар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Місцевий правоохоронець був посередником у протиправній схемі.

"Вартість "послуги" складала 50 тис. грн. Працівники Бюро спільно зі співробітниками СБУ затримали посередника під час передачі частини хабаря від одного з призовників", - поінформували в ДБР.

Нині спільникам повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років. Тривають слідчі дії.

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