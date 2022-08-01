В Одесі вогнеборці гасять пожежу на даху будинку, евакуйовано 30 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж
На даху житлового будинку в центрі Одеси спалахнула пожежа.
Про це повідомляють на сторінці ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
В Одесі триває ліквідація пожежі у шестиповерховому житловому будинку по вул. Катерининська, 35. З помешкань вже евакуйовано 30 мешканців. Повідомлення про загоряння на даху до Служби порятунку надійшло близько 9:40.
Станом на 10:25 площа пожежі становила близько 300 метрів квадратних. Попередньо жертв та постраждалих немає.
"76 рятувальників задіяні в гасінні пожежі. Складне планування мансардного поверху та тим, що не всюди є доступ до приміщень. Є інформація про те, що в квартирах ще можуть перебувати люди. Тому рятувальники працюють як над пошуком людей, так і над гасінням пожежі. Ліквідація триває. Площа пожежі становить приблизно 400 кв. м.", - наголосила речниця Головного управління ДСНС в Одеській області.
Відомо, що цей будинок належить до пам'яток архітектури - це прибутковий будинок Шестопала-Чернігова.
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