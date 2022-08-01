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Доброволець тероборони продавав бронежилети та іншу гумдопомогу, які призначались для ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру добровольцеві територіальної оборони за фактом продажу гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

Доброволець тероборони продавав бронежилети та іншу гумдопомогу, які призначались для ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 01

"За даними слідства, чоловік, який раніше обіймав посаду заступника Дніпропетровської ОДА, перебуваючи далеко від лінії зіткнення зі збройними силами РФ, займався збутом гуманітарної допомоги. Він продавав бронежилети та інші засоби індивідуального захисту, які надходили від європейських партнерів на безоплатній основі та призначались для потреб Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкрито понад 300 справ щодо шахрайства із гуманітарною допомогою, - поліція

Доброволець тероборони продавав бронежилети та іншу гумдопомогу, які призначались для ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 02

Чоловіка викрили безпосередньо під час збуту гумдопомоги. Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції України.

крадіжка (658) гуманітарна допомога (995) тероборона (386) Офіс Генпрокурора (3262) Дніпропетровська область (3778)


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Топ коментарі
+13
в той час як ми скидуємося родичам і знайомим, що воюють, на каски, броніки і взуття? пристреліть підора.
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01.08.2022 12:14
+13
Що тут коментувати. Керівництво обласних державних адміністрацій призначається Президентом.
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01.08.2022 12:15
+11
Борис Філатов - міський голова Дніпра, а цей кадр був заступником голови ОБЛАСНОЇ держадміністрації. Ты улавливаешь суть? (С)
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01.08.2022 12:23
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А кто это мог сделать, Борис прокомментируйте с главой штаба обороны Днепра.
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01.08.2022 12:07 Відповісти
Що тут коментувати. Керівництво обласних державних адміністрацій призначається Президентом.
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01.08.2022 12:15 Відповісти
Борис Філатов - міський голова Дніпра, а цей кадр був заступником голови ОБЛАСНОЇ держадміністрації. Ты улавливаешь суть? (С)
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01.08.2022 12:23 Відповісти
не мішайте державну владу та місцеве самоврядування Філатов з 2015 року міській голова Дніпра...тоді ще Дніпропетровська..це посада виборна ..хоч і з численними фальсифікаціями та підкупом виборців (куди ж без цього)..тобто він посадова особа органів місцевого самоврядування... а затриманий, як пишуть раніше обіймав посаду заступника Дніпропетровської обласної державної адміністрації - це посадова особа органів виконавчої влади ...його призначення погоджує Кабмін
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01.08.2022 14:11 Відповісти
Это не парафия мера. Это ОДА, за которую отвечает президент. Это его назначенец. Читать нужно внимательно. Вы до сих пор уверены что конгрессвумен говорит неправильно?

Как это все могло оказаться в его руках? Американские генералы уже разбирались с логистикой поставок и нашей властью.
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01.08.2022 12:40 Відповісти
Потрібно віддати його тероборонцям на передову...
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01.08.2022 12:11 Відповісти
Шок
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01.08.2022 12:12 Відповісти
Ще одна гніда від "Слуг олігархів" скоріш за все.
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01.08.2022 12:12 Відповісти
Або від ПР.
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01.08.2022 12:14 Відповісти
Заступник дніпропетровської ОДА - це мабуть заступник голови Дніпропетровської ОДА?
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01.08.2022 12:12 Відповісти
зелені покидьки ліплять справу проти Філатова
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01.08.2022 12:13 Відповісти
А яким боком Філатов до ОДА?
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01.08.2022 12:15 Відповісти
та то штатный бот за зарплате днепровского ворсовета
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01.08.2022 12:20 Відповісти
Хочу на зарплату!!!
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01.08.2022 12:22 Відповісти
в той час як ми скидуємося родичам і знайомим, що воюють, на каски, броніки і взуття? пристреліть підора.
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01.08.2022 12:14 Відповісти
А тычат пальцем, что Спартц - дура и льет воду не на ту мельницу
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01.08.2022 12:17 Відповісти
Тычат пальцем в основном боты Дерьмака. Тему воровства гуманитарки с Запада поднял Юрий Швец, который обвинил Дерьмака и всю его ж.ОПу, которые барыжат на крови наших ВСУ. ООни сразу устроили вой в тырнете, что это агенты ******* распускают такую инфу.
Буба криворогий, как тебе такое? Когда Дерьмака (агента ФСБ с погонялом Козырь ) посадишь? Или ты работаешь с ним на пару?
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01.08.2022 12:44 Відповісти
Несколько раз уже слышу про Швеца. Но ссылки видел только на Ютуб. Не знаешь, есть печатные тексты?
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01.08.2022 12:48 Відповісти
ФИО, please
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01.08.2022 12:18 Відповісти
Заместитель бывшего председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко
(фото 1)
продавал военную амуницию, которая должна была отправиться на фронт нашим бойцам.
Чиновника с поличным задержали в Киеве при попытке сбыть снаряжение.

Как сообщает источник журналистов в полиции, речь идет о Дмитрие Стригуне.(фото 2)
Он пытался продать за 200 тысяч гривен и 10 тысяч долларов каски, бронежилеты и аптечки. Также при обыске у него нашли патроны.

Задержанный является добровольцем терробороны "Отряда ТрО при Президенте Украины".
Суд отправил Стригуна под стражу с правом внесения залога 370 тысяч гривен.

Напомним, что экс-глава Днепропетровской ОГА Бондаренко неоднократно был замешан в скандалах и воровстве. Украл миллионы на тендерах из областного бюджета, а теперь вместе со своей "шестеркой" обворовывают наших защитников! Эти твари хуже рашистов!

фото 1


фото 2
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01.08.2022 14:33 Відповісти
"Отряд ТрО при Президенте Украины"

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01.08.2022 15:01 Відповісти
Щось я так і думав, що зам того "клована з тілівізора".
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01.08.2022 15:22 Відповісти
когда будут выполняться законы военного времени? или их просто нет?
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01.08.2022 12:19 Відповісти
Или. Існує лише https://www.zakon.cc/law/document/read/389-19
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01.08.2022 12:29 Відповісти
По законам военного времени-- повесить.
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01.08.2022 12:22 Відповісти
Знайди той закон і уважно прочитай, бажано вголос, щоб усі чули.
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01.08.2022 12:30 Відповісти
Это только один попался, а сколько еще осталось на дерибане ?
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01.08.2022 12:22 Відповісти
"Свої" - всі залишилися.
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01.08.2022 12:24 Відповісти
Чем такие думают не понимаю,Эти животные хуже пидороссиян,Усильте закон-полная конфискация у них и близких родственников.Для таких это самое страшное.****** шоб вас жизнь наказала.
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01.08.2022 12:45 Відповісти
гірше за Путіна для України це корупція
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01.08.2022 12:51 Відповісти
гірше за путлєра -це зеля,який прикидається українцем,а на самому ділі зрадник номер 1.
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01.08.2022 13:53 Відповісти
От ти троль ватний, ще й тупий)
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01.08.2022 14:03 Відповісти
"...повідомлено про підозру добровольцеві територіальної оборони..." ***** ви таке пишите? Перше, що я уявив, коли прочитав заголовок, це звичайного рядового добровольця, а виявляється це велике цебе і б'юсь об заклат -"Слуга народу". Так і пишіть "...чоловік, який раніше обіймав посаду заступника Дніпропетровської ОДА, член партії "Слуга народу" і далі по тексту.
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01.08.2022 13:18 Відповісти
От ***** ці з генпрокуратури,а показати на фото що там в ящиках?
Знову лапшу вішають на вуха народу!
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01.08.2022 13:52 Відповісти
Яке розслідування зловили на місці і зразу встановити вирок як зрадника України з конфікацією майна.
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01.08.2022 14:07 Відповісти
ТРО нужно или разогнать или подчинить их ВСУ...сейчас это сплошное пьянство и воровство...при том что эти люди получают ежемесячно минимум 30 тис грн зарплаты

Случай из моим товарищем из ТРО...послали их в одно село строить 3 линию обороны...нужно было рыть окопы и строить блиндажи. Они нашли местного фермера и он им с помощью екскаватора за 2 дня вырыл окопы. Следующие 2 недели они тупо бухали и гуляли...а потом приехало начальство, посмотреть результаты работы. Командиру эти окопы естветвенно не очень понравились...и он приказал все переделать. Теперь они еще 2 недели будут там бухать. И все это за деньги государства во время войны.
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01.08.2022 15:50 Відповісти
Питання в студію:-кому продавав? Бандитам,рашистам,ВСУ кому продавав?
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01.08.2022 23:01 Відповісти
 
 