Доброволець тероборони продавав бронежилети та іншу гумдопомогу, які призначались для ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру добровольцеві територіальної оборони за фактом продажу гуманітарної допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.
"За даними слідства, чоловік, який раніше обіймав посаду заступника Дніпропетровської ОДА, перебуваючи далеко від лінії зіткнення зі збройними силами РФ, займався збутом гуманітарної допомоги. Він продавав бронежилети та інші засоби індивідуального захисту, які надходили від європейських партнерів на безоплатній основі та призначались для потреб Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка викрили безпосередньо під час збуту гумдопомоги. Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції України.
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Как это все могло оказаться в его руках? Американские генералы уже разбирались с логистикой поставок и нашей властью.
Буба криворогий, как тебе такое? Когда Дерьмака (агента ФСБ с погонялом Козырь ) посадишь? Или ты работаешь с ним на пару?
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продавал военную амуницию, которая должна была отправиться на фронт нашим бойцам.
Чиновника с поличным задержали в Киеве при попытке сбыть снаряжение.
Как сообщает источник журналистов в полиции, речь идет о Дмитрие Стригуне.(фото 2)
Он пытался продать за 200 тысяч гривен и 10 тысяч долларов каски, бронежилеты и аптечки. Также при обыске у него нашли патроны.
Задержанный является добровольцем терробороны "Отряда ТрО при Президенте Украины".
Суд отправил Стригуна под стражу с правом внесения залога 370 тысяч гривен.
Напомним, что экс-глава Днепропетровской ОГА Бондаренко неоднократно был замешан в скандалах и воровстве. Украл миллионы на тендерах из областного бюджета, а теперь вместе со своей "шестеркой" обворовывают наших защитников! Эти твари хуже рашистов!
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Знову лапшу вішають на вуха народу!
Случай из моим товарищем из ТРО...послали их в одно село строить 3 линию обороны...нужно было рыть окопы и строить блиндажи. Они нашли местного фермера и он им с помощью екскаватора за 2 дня вырыл окопы. Следующие 2 недели они тупо бухали и гуляли...а потом приехало начальство, посмотреть результаты работы. Командиру эти окопы естветвенно не очень понравились...и он приказал все переделать. Теперь они еще 2 недели будут там бухать. И все это за деньги государства во время войны.