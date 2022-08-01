Доброволець тероборони продавав бронежилети та іншу гумдопомогу, які призначались для ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру добровольцеві територіальної оборони за фактом продажу гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

"За даними слідства, чоловік, який раніше обіймав посаду заступника Дніпропетровської ОДА, перебуваючи далеко від лінії зіткнення зі збройними силами РФ, займався збутом гуманітарної допомоги. Він продавав бронежилети та інші засоби індивідуального захисту, які надходили від європейських партнерів на безоплатній основі та призначались для потреб Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

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Чоловіка викрили безпосередньо під час збуту гумдопомоги. Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції України.