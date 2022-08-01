Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди. ФОТОрепортаж

Окупанти систематично обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш Миколаїв. Щоденні обстріли житлових будинків, шкіл, іншої соціальної інфраструктури. Але окупанти не врахували одного. Україна і наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди. Хоч би як росіяни намагалися зламати наш дух, ми будемо триматися. І боротися за наше вільне майбутнє на рідній землі", - зауважив глава держави.





















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