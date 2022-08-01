УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9590 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
4 066 45

Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди. ФОТОрепортаж

Окупанти систематично обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш Миколаїв. Щоденні обстріли житлових будинків, шкіл, іншої соціальної інфраструктури. Але окупанти не врахували одного. Україна і наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди. Хоч би як росіяни намагалися зламати наш дух, ми будемо триматися. І боротися за наше вільне майбутнє на рідній землі", - зауважив глава держави.

Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди 01
Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди 02
Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди 03
Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди 04
Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди 05
Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди 06
Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди 07
Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди 08
Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди 09
Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди 10

Також читайте: Російська ракета влучила в одну з лікарень Миколаєва, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Миколаїв (1810) обстріл (28717) ракети (4032)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+36
О мій Боже як він вже дістав
показати весь коментар
01.08.2022 12:40
+28
Нице зе-створіння...
Коли вже цей "херой" заткнеться...
показати весь коментар
01.08.2022 12:44
+27
ти i про Марiуполь так казав. i що тепер скажешь? краще б виконував свої прямi обов'язки i допомiг з БК i ППО. а про наших героїчних людей - то не твоя заслуга.
показати весь коментар
01.08.2022 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О мій Боже як він вже дістав
показати весь коментар
01.08.2022 12:40 Відповісти
Есть такое. Оно же три года усердно готовилось защищать этих людей.

показати весь коментар
01.08.2022 13:20 Відповісти
Нице зе-створіння...
Коли вже цей "херой" заткнеться...
показати весь коментар
01.08.2022 12:44 Відповісти
скільки можна нести цей маразм?
показати весь коментар
01.08.2022 12:45 Відповісти
Навіть немає слів вже коментувати це недорозуиіння.
показати весь коментар
01.08.2022 12:53 Відповісти
недорозуміння
показати весь коментар
01.08.2022 13:20 Відповісти
ти i про Марiуполь так казав. i що тепер скажешь? краще б виконував свої прямi обов'язки i допомiг з БК i ППО. а про наших героїчних людей - то не твоя заслуга.
показати весь коментар
01.08.2022 12:54 Відповісти
Де належна відповідь, довго чекати?
показати весь коментар
01.08.2022 12:54 Відповісти
Чем? Шашлыками и асфальтом? Оружие союзников и так пашет на износ.

показати весь коментар
01.08.2022 13:23 Відповісти
хватит уже молоть с бодуна - ***** хату розвалило ...
показати весь коментар
01.08.2022 12:54 Відповісти
Поедь в Николаев ,посиди под ожиданием крылатых ракет ! Ты и твои предатели Баканова Наумов , которому лично ты 🤢🤡, присвоил звание генерала В ОТВЕТЕ ЗА СДАЧУ ЮГА ‼️ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ОТСТРЕЛИВАЕТЕ русскую СВОЛОЧЬ В ОКУПИРОВАННОМ Крыму и где все английские ГАРПУНЫ⁉️
показати весь коментар
01.08.2022 12:55 Відповісти
это уже просто ****** из ******ов , это уже даже лютым трэшом не назовешь, это какое-то запредельное издевательство с таким же запредельным цинизмом , клоун разваливший в короткие сроки армию, разведку, международные отношения, разворовавший бюджет страны , сидя в безопасном бункере утверждает , что разбитые больницы, детские садики, дома, слезы пожилых людей, мертвые тела на улицах Николаева - это героизм и не сломленный дух , ........................просто нет уже слов и эмоций после каждого его заявления , хочется кричать с одним вопросом - КТО ТЫ , ОТКУДА ТЫ , ПОЧЕМУ ТЫ ?????....................
показати весь коментар
01.08.2022 12:56 Відповісти
"Гвозди бы делать из этих людей. Небыло б в мире крепче гвоздей!" Совковий пафос.
показати весь коментар
01.08.2022 12:58 Відповісти
+100500
- "слуга народа" - сталинский термин;
- "хуже не будет" - большевитская реприза, "хуже чем при царе не будет";
- "самое вкусное в мире мороженное" - это на самом деле американское лицензионное.
и т.д. без счета. Они совки и строят здесь "хорошую роzziю", а Украину разрушают.
Был когда-то президент ссср горбачев - тот тоже строил "социализм с гуманным лицом".
показати весь коментар
01.08.2022 14:08 Відповісти
Якби не було зради на Півдні в перші дні війни, не булоб і трагедії в Маріуполі і Миколаєві ,нагадаю перед рашиською агресією були розміновано кримський перешийок і не були підірвані мости на початку війни ,що це недолугість чи зрада ?
показати весь коментар
01.08.2022 12:59 Відповісти
По вині цього блазня зупинені всі програми ракетного озброєння ЗСУ.Ця вся кров та руйнування на цьому клоуні....
показати весь коментар
01.08.2022 13:04 Відповісти
та не тільки на ньому, а ще і на 73%, які його на своїх барянячих ріжках занесли на Банкову у велике крісло, дали йому булаву і всі ключі від України.
показати весь коментар
01.08.2022 17:18 Відповісти
Та коли ж це нещастя вже завалить свою гнилу пельку???
показати весь коментар
01.08.2022 13:04 Відповісти
Когда же его посадят?
показати весь коментар
01.08.2022 13:13 Відповісти
Кто ж его посадит,он же памятник.73%
показати весь коментар
01.08.2022 13:25 Відповісти
Добре п..діти таке, сидячи в бункері у Києві, котрий охороняється ПРО та ППО. Коли ж ти вже замовкнеш навіки?
показати весь коментар
01.08.2022 13:14 Відповісти
А где Вовкино фото на корточках с семками в поддержку Ленки-Скумбрии-по-восемь?
показати весь коментар
01.08.2022 13:15 Відповісти
...поэтому ты, ****, их не эвакуировал и погубил тысячами...зеля !!! Почему ты ещё не ушёл ?!
показати весь коментар
01.08.2022 13:16 Відповісти
Гандон ты использованый - Зеленский .да и всё.
показати весь коментар
01.08.2022 13:30 Відповісти
Чого ж не відправити в це сміливе місто своїх діток, родичів, першу леді, квартал, хай би вони теж набрались тої могутності, а дивлячись ці кадри і слухаючи новини, то серце кров'ю обливається за людей, за їх страждання і смерті, краще вже мовчати, ніж щось бовкати...
показати весь коментар
01.08.2022 13:32 Відповісти
Б...ть ,Вова,ты циник наивысшей пробы,ни чести,ни совести.
показати весь коментар
01.08.2022 13:32 Відповісти
показати весь коментар
01.08.2022 13:54 Відповісти
Ти ж і допустив,що зараз нищать Миколаїв!
Пригрів зрадників біля себе,здав в полон Азовців,оголив весь південь так,що орки за 3 години захопили все!
А ти все відосики пишеш....
показати весь коментар
01.08.2022 13:37 Відповісти
Жодними своїми високопарними словами він не змиє своєї вини перед людьми, які страждають через його недолугість!
показати весь коментар
01.08.2022 13:47 Відповісти
Ваші люди в Закарпатті, в Польщі, в київському бункері і в Ізраїлі...То наші люди, яких Ви особисто зі своєю хуцпою нарекли на таке лихо, закатавши гроші в асфальт, щоб попіаритись і перевибратися на другий термін, не зробивши зброї, яка могла захистити цих кинутих Вами під ракети, снаряди і міни. Ви ж їм обіцяли кінець епохи бідності і тільки ржати, а вони після Вашої брехні і дій отримали жебратство і плач кожного дня. Вам краще залізти в бункер і помовчати!!!
показати весь коментар
01.08.2022 13:55 Відповісти
Генерал Марченко повернувся в Миколаїв. Все буде ок тепер
показати весь коментар
01.08.2022 14:11 Відповісти
І буде. Бо це недолуге кім, послане зе, НІЩО.
показати весь коментар
01.08.2022 15:26 Відповісти
зато кiм красиво улыбается на камеру после каждого обстрела - пипец слуги там все неадекваты или просто наркоманы системные?
показати весь коментар
01.08.2022 17:47 Відповісти
А що зараз зробить генерал Марченко, коли ворог вгризся в землю, спорудив захисні споруди із металу і бетону, піднягнув артилерію, РЗСВ, ракетні комплекси, а Марченко має йти на них з теробороною, які мають тільки автомати? Час відосіків і піару з подушечками, труселями, шоколадками з цими мордами закінчтвся, а тепер все хочуть спихнути на Марченко?
показати весь коментар
01.08.2022 17:21 Відповісти
он это скотодерьмо вечером записывает а сейчас нам его крутят? или у гундосых режим сбился?
показати весь коментар
01.08.2022 14:39 Відповісти
Вова, тобі не спадало на думку, що ті ракети вбивають українців, поки ти відкриваєш своє хлєбало?
Тобі потрібно щось робити щоб вони (ракети) не падали на Миколаїв, і взагалі починай менше ******* бо реально твої промови задовбують.
показати весь коментар
01.08.2022 14:41 Відповісти
Осел вже дістав! Бери дерьмака вали на шашлики, тіки не заважай!
показати весь коментар
01.08.2022 14:53 Відповісти
І подалі, так як спромігся на лижах з буковелі в Оман попасти.
показати весь коментар
01.08.2022 15:28 Відповісти
Тому ти замість ракет і ПРО дороги строїв? Свою родину не хочешь перевезти в Миколаїв?
показати весь коментар
01.08.2022 15:55 Відповісти
Ему сцы в глаза, - а он : божья роса! Народ ненавидит, проклинает. а оно продолжает бесстыдно
рассказывать, что николаевцы выстоят, какие они сильные! То ли подлость, то ли издевательство
за спиной Армии и в бункере! Это не идиотизм, это сволочизм. Оно что, вообще разум потеряло?
или наглость зашкаливает: дружбан ермак вытащит, можно поизголяться?!
показати весь коментар
01.08.2022 17:19 Відповісти
да зеленский своим тупым цинизмом издевается над украинцами - и делает он это сознательно, вы самые сильные могучие по-этому погибайте под бомбежками
показати весь коментар
01.08.2022 17:50 Відповісти
 
 