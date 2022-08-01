Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди. ФОТОрепортаж
Окупанти систематично обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Наш Миколаїв. Щоденні обстріли житлових будинків, шкіл, іншої соціальної інфраструктури. Але окупанти не врахували одного. Україна і наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди. Хоч би як росіяни намагалися зламати наш дух, ми будемо триматися. І боротися за наше вільне майбутнє на рідній землі", - зауважив глава держави.
Топ коментарі
+36 Радость
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+28 ПП Уксусов
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+27 Alexander Savely
показати весь коментар01.08.2022 12:54
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Коли вже цей "херой" заткнеться...
- "слуга народа" - сталинский термин;
- "хуже не будет" - большевитская реприза, "хуже чем при царе не будет";
- "самое вкусное в мире мороженное" - это на самом деле американское лицензионное.
и т.д. без счета. Они совки и строят здесь "хорошую роzziю", а Украину разрушают.
Был когда-то президент ссср горбачев - тот тоже строил "социализм с гуманным лицом".
Пригрів зрадників біля себе,здав в полон Азовців,оголив весь південь так,що орки за 3 години захопили все!
А ти все відосики пишеш....
Тобі потрібно щось робити щоб вони (ракети) не падали на Миколаїв, і взагалі починай менше ******* бо реально твої промови задовбують.
рассказывать, что николаевцы выстоят, какие они сильные! То ли подлость, то ли издевательство
за спиной Армии и в бункере! Это не идиотизм, это сволочизм. Оно что, вообще разум потеряло?
или наглость зашкаливает: дружбан ермак вытащит, можно поизголяться?!