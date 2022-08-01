Рашисти обстрілюють Запорізьку область. Зазнали руйнацій понад 30 будинків. На Пологівщині окупанти знищили 100 га урожаю, - ОВА. ФОТО

Унаслідок артобстрілів населених пунктів на гуляйпільському та оріхівському напрямках, військовослужбовцями РФ зруйновано близько 30 житлових будинків, одне приватне підприємство та місцевий краєзнавчий музей. Інформації щодо травмованих громадян не надходило.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Окупанти вкотре поцілили по полям з українським врожаєм. Під час артилерійського обстрілу селищ Темирівка та Варварівка Гуляйпільського району, ворожим вогнем знищено 100 гектарів з посівом пшениці. Значних збитків зазнали й приватні будинки жителів Гуляйполя та Оріхова. Ударною хвилею в них потрощило вікна та двері, залишилися пошкодженими дахи, стіни та фасади домівок. Осколками розірваних снарядів деформовано господарчі будівлі, гаражі й транспортні засоби людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів зазнали руйнувань багатоповерхівок у Гуляйполі. В деяких квартирах повилітали вікна, осколками посікло стіни та знесло балкони. Проте з іншими житловими домівками ситуація значно гірша – від прямих влучень ракет в них знищено декілька поверхів.

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