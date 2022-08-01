УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9447 відвідувачів онлайн
Новини Фото
537 12

З 24 лютого відкрито 752 провадження проти зрадників та колаборантів, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

дбр

Державне бюро розслідувань продовжує розслідувати справи за фактами колабораціонізму та зради.

Про це повідомляють на сторінці ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Слідство в справах зрадників, які вирішили перейти на бік ворога, проводиться ретельно, перевіряються факти. Усі колаборанти будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

З 24 лютого 2022 року ДБР розслідує 619 кримінальних проваджень за фактами державної зради (ст. 111 ККУ), колабораційної діяльності - 104 провадження (ст. 111-1 ККУ), 7 справ щодо пособництва державі-агресору (ст. 111-2 ККУ). Найбільше - у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одинадцяти колишнім правоохоронцям, що співпрацюють з ворогом у Бердянську та Генічеську, повідомлено про підозру

Вже повідомлено про підозру 218 фігурантам, 140 осіб оголошено в розшук. Триває перевірка ще 1190 осіб щодо їх причетності до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями направлено 16 проваджень.

З 24 лютого відкрито 752 провадження проти зрадників та колаборантів, - ДБР 01

державна зрада (1693) колабораціонізм (1161) ДБР (3511)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
а как на счет Хламидии с барыгами на крови?
https://youtu.be/Uy7-1cWRi-g
показати весь коментар
01.08.2022 12:58
+5
Напишите лучше, сколько реально получили срок за предательство
показати весь коментар
01.08.2022 12:48
+4
Національна поліція України ще у квітні, через місяць після отримання цією фірмою ліцензії на букмекерську діяльність під брендом 1xBet, що належить громадянам РФ,

ВІДКРИЛА НА НЕЇ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА СТАТТЕЮ 190 ("Шахрайство") та ч. 3 ст. 110-2 ("Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни державного кордону України, повалення конституційного ладу або захоплення державної влади з корисливих мотивів або за попередньою змовою групи осіб").

https://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/27650-za-vydacheiu-litsenzii-rosiiskomu-1xbet-mozhe-stoiaty-arakhamiia

Ну и??? Арахламию с Баумом будут судить???
показати весь коментар
01.08.2022 13:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот правильно, займитесь сначала этим внутри страны
показати весь коментар
01.08.2022 12:46 Відповісти
Напишите лучше, сколько реально получили срок за предательство
показати весь коментар
01.08.2022 12:48 Відповісти
Там ніс дерьмака. А дерьмак, це як син бормана ловить німецьких шпигунів в ставці сталіна
показати весь коментар
01.08.2022 12:56 Відповісти
а как на счет Хламидии с барыгами на крови?
https://youtu.be/Uy7-1cWRi-g
показати весь коментар
01.08.2022 12:58 Відповісти
Національна поліція України ще у квітні, через місяць після отримання цією фірмою ліцензії на букмекерську діяльність під брендом 1xBet, що належить громадянам РФ,

ВІДКРИЛА НА НЕЇ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА СТАТТЕЮ 190 ("Шахрайство") та ч. 3 ст. 110-2 ("Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни державного кордону України, повалення конституційного ладу або захоплення державної влади з корисливих мотивів або за попередньою змовою групи осіб").

https://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/27650-za-vydacheiu-litsenzii-rosiiskomu-1xbet-mozhe-stoiaty-arakhamiia

Ну и??? Арахламию с Баумом будут судить???
показати весь коментар
01.08.2022 13:02 Відповісти
******* зепадлюки з ДБР! КОЛИ НА СЕБЕ справи відкриєте за справу про клістрони, чим вивели з ладу состеми С-300 напередодні віни з мордором? А що з переслідування Пашинського і Тетяни Чорновол за вчасне використання по рашистах наших ПТРК"Стугна"? А як так сталось що після вашого візиту на склади з готовими виробами зразу ж прилетіли кацапські ракети? Я маю думку що кроки до перемоги почнуться з розгону того гнійника зе-дбр!
показати весь коментар
01.08.2022 13:09 Відповісти
правильно думаєте, бо цей гнойник перетворює будь-яку нашу перемогу на полі бою чи в дипломатії на нашу поразку. Хиба корупція не прирівнюється до саботажу, корупція на державних посадах до державної зради?
показати весь коментар
01.08.2022 13:14 Відповісти
В расследовании InformNapalm утверждал, что Баум связан с депутатом Госдумы РФ и спецпредставителем президента РФ Владимира Путина Александром Бабаковым, "ранее известной как представитель группировки "Лужниковские".

Расследовали заявили, что Баум рассказывал об одном из аргументов для получения для бренда 1xbet лицензии в Украине - ООО "Твоя беттинговая компания" купила военные ОВГЗ на 500 млн грн.

https://ukrrudprom.com/digest/Boris_Baum__chelovek_Arahamii_i_rossiyskih_OPG_v_komissii_po_reg.html

показати весь коментар
01.08.2022 13:12 Відповісти
Сподіваюсь, літератури на всіх вистачить?
показати весь коментар
01.08.2022 13:19 Відповісти
Працюють на користь державі, не покладаючи ні рук, ні ніг
показати весь коментар
01.08.2022 14:10 Відповісти
ДБР все одно на кого працювати. Сьогодні так, без наслідків до обвинувачених. Завтра по їншому.
показати весь коментар
01.08.2022 14:49 Відповісти
Думаю це тільки 1% від всього числа, то хоча б з цього 1% хоч одного покарано ? Чи всіх випустили під особисте забов'язання
показати весь коментар
01.08.2022 15:25 Відповісти
 
 