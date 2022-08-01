З 24 лютого відкрито 752 провадження проти зрадників та колаборантів, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань продовжує розслідувати справи за фактами колабораціонізму та зради.

Про це повідомляють на сторінці ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Слідство в справах зрадників, які вирішили перейти на бік ворога, проводиться ретельно, перевіряються факти. Усі колаборанти будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

З 24 лютого 2022 року ДБР розслідує 619 кримінальних проваджень за фактами державної зради (ст. 111 ККУ), колабораційної діяльності - 104 провадження (ст. 111-1 ККУ), 7 справ щодо пособництва державі-агресору (ст. 111-2 ККУ). Найбільше - у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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Вже повідомлено про підозру 218 фігурантам, 140 осіб оголошено в розшук. Триває перевірка ще 1190 осіб щодо їх причетності до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями направлено 16 проваджень.