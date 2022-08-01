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У Дніпрі викрили чоловіка, який за 900 євро робив фіктивні документи для виїзду за кордон військовозобов'язаним. ФОТО

За процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури жителю Дніпра повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

У Дніпрі викрили чоловіка, який за 900 євро робив фіктивні документи для виїзду за кордон військовозобовязаним 01

"За даними слідства, підозрюваний організував схему із виготовлення та збуту фіктивних довідок про встановлення групи інвалідності та пенсійних посвідчень для безперешкодного перетину державного кордону. За 900 євро він надавав пакет необхідних документів для переміщення через держкордон особам, що підлягають мобілізації в умовах воєнного стану. Підроблені документи чоловік відправляв поштою або передавав при особистих зустрічах із замовниками", - йдеться у повідомленні.

У Дніпрі викрили чоловіка, який за 900 євро робив фіктивні документи для виїзду за кордон військовозобовязаним 02

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Під час обшуку за місцем проживання та в автомобілях підозрюваного виявлено та вилучено готові до збуту підроблені посвідчення та документи, понад 100 поштових квитанцій про відправку, майже 50 печаток закладів охорони здоров’я та військкоматів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та грошові кошти у сумі 1 млн грн.


У Дніпрі викрили чоловіка, який за 900 євро робив фіктивні документи для виїзду за кордон військовозобовязаним 03

У Дніпрі викрили чоловіка, який за 900 євро робив фіктивні документи для виїзду за кордон військовозобовязаним 04
У Дніпрі викрили чоловіка, який за 900 євро робив фіктивні документи для виїзду за кордон військовозобовязаним 05

кордон (4777) документ (417) підробка (439) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+19
Демпинговал мерзавец!!!
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01.08.2022 14:34
+10
До сраки ті петиції, вся зе братани і так виїзжать без перешкод
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01.08.2022 14:37
+9
Не будуть всі воювати і рити окопи також не будуть. Відкрийте кордони, щоб люди могли заробляти. Бо якби всі так хотіли утекти, то би проривали масово кордони. Заериття кордонів це совок, або Північна Корея.
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01.08.2022 14:55
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На нуль окопи рити його разом з своїми ділкам
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01.08.2022 14:28 Відповісти
Для вас отправка на "нуль" це покарання?
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01.08.2022 15:13 Відповісти
У кожного свій бізнес. Буде попит, буде і пропозиція.
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01.08.2022 14:31 Відповісти
Демпинговал мерзавец!!!
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01.08.2022 14:34 Відповісти
Хто хоче втекти втече, якщо війна піде на роки залишиться мільйонів 10 15 з них 2-3 млн військових ,ветеранів такий собі праобраз Січі й дике вимерле поле на сході.
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01.08.2022 14:34 Відповісти
Ніякої січі в ********* світі бути не може. А війну на роки Украхна не витягне. Тут просто буде знищенна тоді, вся інфраструкта.
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01.08.2022 14:48 Відповісти
На це зекодло з тупіним і розраховує
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01.08.2022 15:15 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/146960 https://petition.president.gov.ua/petition/146960

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01.08.2022 14:34 Відповісти
До сраки ті петиції, вся зе братани і так виїзжать без перешкод
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01.08.2022 14:37 Відповісти
Просто цікаво що воно зараз відповість.
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01.08.2022 14:58 Відповісти
Тиждень тому друга петиція вже набрала 25000 голосів.
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01.08.2022 15:06 Відповісти
Почитайте відповідь на першу петицію адвоката Гумірова. Якщо коротко "ні про що".
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01.08.2022 15:23 Відповісти
Шифруюця
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01.08.2022 14:48 Відповісти
Не будуть всі воювати і рити окопи також не будуть. Відкрийте кордони, щоб люди могли заробляти. Бо якби всі так хотіли утекти, то би проривали масово кордони. Заериття кордонів це совок, або Північна Корея.
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01.08.2022 14:55 Відповісти
Дякую, що СБУ, прокуратура та інші поважні тилові інституції інформують населення про актуальні розцінки. Тільки сьогодні вже було 50т грн для воєнкома і ось знову. А як гарно починали, разів в 10 було більше.
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01.08.2022 15:35 Відповісти
Пля!
Сделайте для мужиков призывного возраста на время войны платный выезд, скажем 20$ за каждый день . И платить должны все без исключения. И дипломаты, и волонтёры, и дальнобойщики и все окстальные. Бюджет будет нехило пополняться и кормушка для вских проходимцев , погранцов , военкоматчиков,, врачей исчезнет.
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01.08.2022 15:46 Відповісти
20 доларів на день, це дуже багато. 100-200 доларів на місяць, це норм.
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01.08.2022 16:43 Відповісти
нет денег - иди воевать ?
хороший подход
только его простота пугает
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01.08.2022 17:55 Відповісти
Так по какой справке сепары типа Портнова выезжают?
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01.08.2022 17:01 Відповісти
 
 