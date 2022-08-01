У Дніпрі викрили чоловіка, який за 900 євро робив фіктивні документи для виїзду за кордон військовозобов'язаним. ФОТО
За процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури жителю Дніпра повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, підозрюваний організував схему із виготовлення та збуту фіктивних довідок про встановлення групи інвалідності та пенсійних посвідчень для безперешкодного перетину державного кордону. За 900 євро він надавав пакет необхідних документів для переміщення через держкордон особам, що підлягають мобілізації в умовах воєнного стану. Підроблені документи чоловік відправляв поштою або передавав при особистих зустрічах із замовниками", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуку за місцем проживання та в автомобілях підозрюваного виявлено та вилучено готові до збуту підроблені посвідчення та документи, понад 100 поштових квитанцій про відправку, майже 50 печаток закладів охорони здоров’я та військкоматів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та грошові кошти у сумі 1 млн грн.
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Сделайте для мужиков призывного возраста на время войны платный выезд, скажем 20$ за каждый день . И платить должны все без исключения. И дипломаты, и волонтёры, и дальнобойщики и все окстальные. Бюджет будет нехило пополняться и кормушка для вских проходимцев , погранцов , военкоматчиков,, врачей исчезнет.
хороший подход
только его простота пугает