УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9310 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 876 25

На Сумщині судитимуть священника, який підтримував "русский мир" та допомагав окупантам, - Нацполіція. ФОТО

Обвинуваченому, 37-річному священнослужителю, може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацполіції.


На Сумщині судитимуть священника, який підтримував русский мир та допомагав окупантам, - Нацполіція 01

"За даними слідства, впродовж березня 2022 року під час тимчасової окупації одного із сіл Конотопського району 37-річний священник - прихильник "русского миру" - пропагував ворожу ідеологію, виправдовував дії країни-агресора в Україні та підтримував окупацію її територій. Окрім того, всіляко допомагав ворожій армії, передаючи їй матеріальні ресурси", - йдеться у повідомленні.

На Сумщині судитимуть священника, який підтримував русский мир та допомагав окупантам, - Нацполіція 02

У липні слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури скеровано на розгляд суду. Обвинуваченому може загрожувати до 5-ти років позбавлення волі.

Нацполіція (15208) священник (159) Сумська область (3728) колабораціонізм (1161)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Після відбуття покарання (обовязкова конфіскація всього майна!) позбавлення громадянства і депортація на *********. І це має бути вказано в судовому рішенні. Треба внести відповідний додатковий пункт в статтю 111.
показати весь коментар
01.08.2022 14:56
+15
Иплом об алтарь и на гиляку падлюку.
показати весь коментар
01.08.2022 14:53
+15
После наказание лишать гражданства Украины и депортация на Московию !Аминь !
показати весь коментар
01.08.2022 14:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Иплом об алтарь и на гиляку падлюку.
показати весь коментар
01.08.2022 14:53 Відповісти
хрестом його по священнослужінню
показати весь коментар
01.08.2022 14:53 Відповісти
усьо...лавочка прикрита...по чьом опіум для народа
показати весь коментар
01.08.2022 14:54 Відповісти
та ні. просто на лобі випалювати радянську совкову зірку (або як альтернатива - серп і молот)))
показати весь коментар
01.08.2022 15:07 Відповісти
После наказание лишать гражданства Украины и депортация на Московию !Аминь !
показати весь коментар
01.08.2022 14:53 Відповісти
Після відбуття покарання (обовязкова конфіскація всього майна!) позбавлення громадянства і депортація на *********. І це має бути вказано в судовому рішенні. Треба внести відповідний додатковий пункт в статтю 111.
показати весь коментар
01.08.2022 14:56 Відповісти
Але після відбуття покарання вже не буде ніякого **********
показати весь коментар
01.08.2022 15:00 Відповісти
зато будет выбор - тыва чечня дагестан калмыкия бурятия
показати весь коментар
01.08.2022 15:38 Відповісти
бороду йому хоть побрийте
шайтан бородатий розійшовся
показати весь коментар
01.08.2022 14:59 Відповісти
паства иому цього не простит -- послати иого на перековку
показати весь коментар
01.08.2022 15:04 Відповісти
Польский историк Лукаш Адамский призвал :
Поставить крест на ублюдочном наследии Орды и вбить осиновый кол в безумную идею «русского мира» !
показати весь коментар
01.08.2022 15:07 Відповісти
показати весь коментар
01.08.2022 15:08 Відповісти
люди не ведіться. його будуть судити, але не осудять, а чому, тому що в нас самий чесний суд.
показати весь коментар
01.08.2022 15:14 Відповісти
Максимум, що чекає на цю наволоч в рясі це умовне або відбудеться читанням "Кобзаря". Ось що заявив заявив навий ген. прокурор: https://youtu.be/ekE1MEmJFWc
показати весь коментар
01.08.2022 15:16 Відповісти
Крім прокурора , є ще народ 😠
показати весь коментар
01.08.2022 17:27 Відповісти
Не священника - а БАТЮШКУ, мір не руський, а русскій.
показати весь коментар
01.08.2022 15:17 Відповісти
шайтан труба йому товариш
показати весь коментар
01.08.2022 15:26 Відповісти
16:12

Комиссия Сейма Латвии по иностранным делам 2 августа рассмотрит заявление, в котором ожидается признание России «террористическим государством», сообщает председатель парламентской комиссии по иностранным делам Рихардс Колс.
показати весь коментар
01.08.2022 15:38 Відповісти
Конечно УПЦ МП!
показати весь коментар
01.08.2022 15:38 Відповісти
В тихом омуте черти водятся , один уже есть.
показати весь коментар
01.08.2022 15:45 Відповісти
украинский УПК требуется выкинуть на помойку и создавать заново
показати весь коментар
01.08.2022 16:07 Відповісти
почему такой большой процент предателей в Украине?
показати весь коментар
01.08.2022 16:25 Відповісти
Кацапів забагато в нашій краіні - це головна причина !
показати весь коментар
01.08.2022 17:25 Відповісти
На кілок , падлюку бородату 😠
показати весь коментар
01.08.2022 17:23 Відповісти
упц мп це сатанисти і украінофоби
показати весь коментар
01.08.2022 18:16 Відповісти
 
 