На Сумщині судитимуть священника, який підтримував "русский мир" та допомагав окупантам, - Нацполіція. ФОТО

Обвинуваченому, 37-річному священнослужителю, може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацполіції.





"За даними слідства, впродовж березня 2022 року під час тимчасової окупації одного із сіл Конотопського району 37-річний священник - прихильник "русского миру" - пропагував ворожу ідеологію, виправдовував дії країни-агресора в Україні та підтримував окупацію її територій. Окрім того, всіляко допомагав ворожій армії, передаючи їй матеріальні ресурси", - йдеться у повідомленні.

У липні слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури скеровано на розгляд суду. Обвинуваченому може загрожувати до 5-ти років позбавлення волі.