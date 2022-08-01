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Колишньому командиру бойової частини корвета "Тернопіль" Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік РФ, повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру штурманської бойової частини корвета "Тернопіль" Станіславу Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.


Колишньому командиру бойової частини корвета Тернопіль Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік РФ, повідомили про підозру, - ДБР 01

"Після захоплення окупантами його частини у Севастополі та корвету "Тернопіль", офіцер зрадив присязі та перейшов на бік агресора. Нині він проходить військову службу у 36 бригаді ракетних катерів балтійського флоту ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишньому командиру корвету "Тернопіль" Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік ворога, повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО

Колишньому командиру бойової частини корвета Тернопіль Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік РФ, повідомили про підозру, - ДБР 02

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

корвет (35) Севастополь (556) державна зрада (1693) ДБР (3511)


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Топ коментарі
+7
Оперативненько! 2014 - 2022...
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01.08.2022 15:34
+6
Це дрібна рибка, а ось де велика, так це у жОПі, Верховній Раді, МВС, СБУ, ДБР, Генштабі, Мінобороні...
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01.08.2022 15:45
+3
це просто ГАНЬБА! Ганьба Порошенку що нічого не робив і "реформував" судову систему, ганьба нинішнім зеленим, ганьба всім нам тому що ми дуже швидко забуваємо все, прощаємо зрадників та вибираємо нових волею 73% населення
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01.08.2022 16:33
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Оперативненько! 2014 - 2022...
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01.08.2022 15:34 Відповісти
так, але як неприємнєнько для нього ще й зараз, коли вони і так трусяться що їх бомбити будуть.
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01.08.2022 15:41 Відповісти
Це дрібна рибка, а ось де велика, так це у жОПі, Верховній Раді, МВС, СБУ, ДБР, Генштабі, Мінобороні...
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01.08.2022 15:45 Відповісти
А це точно важлива новина? Тут регулярно таке розміщається але навіщо?
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01.08.2022 16:04 Відповісти
Для "паднятія баєвово духа". Тіпа "ґлядітє, чьто будєт с каждим, кто посмєєт..."
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01.08.2022 16:57 Відповісти
На палю та й все по тому ...
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01.08.2022 16:04 Відповісти
справи 2022 року, значить ,будуть десь після 2030 розслідувати...
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01.08.2022 16:04 Відповісти
українець?
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01.08.2022 16:12 Відповісти
Iндюкович українською розмовляв, але українцем нiколи не був.
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01.08.2022 16:33 Відповісти
Янукович російськомовний, але як подався у велику політику, був змушений вивчити українську. Але й то інколи у нього прослухали русизми, а окремі слова він взагалі не міг вимовити, наприклад "увімкніть" (в неті багато відео з його обмовками). Взагалі політична еліта України здебільшого послуговується російською, принаймні, у побуті. Єдиний президент, який дійсно цікавився українською історією, мовою та культурою, був Ющенко. Решта просто косили під патріотів, але, насправді, все то їм було чуже і не особливо цікаве.
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01.08.2022 17:00 Відповісти
Прослизали
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01.08.2022 17:03 Відповісти
це просто ГАНЬБА! Ганьба Порошенку що нічого не робив і "реформував" судову систему, ганьба нинішнім зеленим, ганьба всім нам тому що ми дуже швидко забуваємо все, прощаємо зрадників та вибираємо нових волею 73% населення
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01.08.2022 16:33 Відповісти
Приговор-на палю суку!
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01.08.2022 16:38 Відповісти
Завалить и пёс с ним....
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01.08.2022 16:45 Відповісти
По одній-дві підозри на місяць... "А-аґласітє вєсь спісок, пжлста!"
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01.08.2022 17:00 Відповісти
Я б висунув підозру всяким організаціям на 3 букви в Україні, які в кращому випадку тільки язиками чешуть за великі зарплати а в гіршому - допомагають .......
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01.08.2022 18:15 Відповісти
Вот это оперативность!
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01.08.2022 19:01 Відповісти
Підозрювачі підозріло пізно висувають підозру за підозрою запідозреним у підозрілій підозрілості.

Роблять видимість роботи. Пропоную новий термін для такого, - "піздозра".
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01.08.2022 19:03 Відповісти
 
 