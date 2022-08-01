Колишньому командиру бойової частини корвета "Тернопіль" Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік РФ, повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру штурманської бойової частини корвета "Тернопіль" Станіславу Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.





"Після захоплення окупантами його частини у Севастополі та корвету "Тернопіль", офіцер зрадив присязі та перейшов на бік агресора. Нині він проходить військову службу у 36 бригаді ракетних катерів балтійського флоту ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.