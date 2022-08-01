Мінцифри просить у Meta правила модерації контенту, щоб уникати блокувань за публікацію доказів злочинів РФ. ДОКУМЕНТ

Мінцифри звернулося з листом до президента з глобальної політики корпорації Meta Ніка Клегга через блокування українського воєнного контенту в соціальних мережах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

У документі йдеться про те, українські блогери, журналісти та активісти, висвітлюючи повномасштабну війну в Україні, часто стикаються з блокуванням контенту, який фейсбук та інстаграм позначають його як "чутливий".

"У той час, коли російська пропаганда залишається в полі зору, пости української медіаспільноти стали чутливим контентом для світу. Соцмережі створені для того, щоб розповідати правду", - вказує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Мінцифри закликає компанію Meta відкрити для користувачів з України правила модерації українського контенту, а також поділитися списком заборонених слів, які алгоритми соцмереж розцінюють як неприйнятні.

Глава відомства Михайло Федоров підкреслив, що це дозволить уникнути масових блокувань.

"Ми розуміємо політику Meta щодо ненависті, але вважаємо несправедливим блокування акаунтів та приховування постів. Ми знаємо, що Україна переможе. Але із вашою допомогою це станеться набагато швидше", - зауважив посадовець.

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