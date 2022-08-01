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Мінцифри просить у Meta правила модерації контенту, щоб уникати блокувань за публікацію доказів злочинів РФ. ДОКУМЕНТ

Мінцифри звернулося з листом до президента з глобальної політики корпорації Meta Ніка Клегга через блокування українського воєнного контенту в соціальних мережах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

У документі йдеться про те, українські блогери, журналісти та активісти, висвітлюючи повномасштабну війну в Україні, часто стикаються з блокуванням контенту, який фейсбук та інстаграм позначають його як "чутливий".

"У той час, коли російська пропаганда залишається в полі зору, пости української медіаспільноти стали чутливим контентом для світу. Соцмережі створені для того, щоб розповідати правду", - вказує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Мінцифри закликає компанію Meta відкрити для користувачів з України правила модерації українського контенту, а також поділитися списком заборонених слів, які алгоритми соцмереж розцінюють як неприйнятні.

Глава відомства Михайло Федоров підкреслив, що це дозволить уникнути масових блокувань.

"Ми розуміємо політику Meta щодо ненависті, але вважаємо несправедливим блокування акаунтів та приховування постів. Ми знаємо, що Україна переможе. Але із вашою допомогою це станеться набагато швидше", - зауважив посадовець.

Мінцифри просить у Meta правила модерації контенту, щоб уникати блокувань за публікацію доказів злочинів РФ 01

Також читайте: Компанія Meta заявила, що хештеги #Bucha та #Buchamassacre в Instagram та Facebook було заблоковано автоматично

Автор: 

Facebook (725) блокування (653) Instagram (181) Мінцифри (1192) Meta (59)


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Топ коментарі
+11
дайте время: клегг должен с москвой проконсультироваться.
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01.08.2022 17:13
+4
Правильне рішення.
Тепер не відкрутяться та не відмовчаться.
Повинні будуть або признати цензуру та упередженість, або оприлюднити сітки загальні правила по якім не зможуть банити.
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01.08.2022 17:40
+3
русня всіх купила з потрохами, а нам тут росказують.
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01.08.2022 17:20
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дайте время: клегг должен с москвой проконсультироваться.
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01.08.2022 17:13 Відповісти
глас вопиющего в пустыне...
ибо на подсосе у кремля......
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01.08.2022 17:15 Відповісти
русня всіх купила з потрохами, а нам тут росказують.
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01.08.2022 17:20 Відповісти
Правильне рішення.
Тепер не відкрутяться та не відмовчаться.
Повинні будуть або признати цензуру та упередженість, або оприлюднити сітки загальні правила по якім не зможуть банити.
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01.08.2022 17:40 Відповісти
фейсбук - дешевые пдрсы
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01.08.2022 18:05 Відповісти
Meta має упороту модерацію, а ще кацапів тупо більше і вони нас скаргами закидують. Треба так само масово скаржитися на їхні висери.
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01.08.2022 18:39 Відповісти
Після Цензора Мета скидається на відстійний карцер.
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01.08.2022 18:47 Відповісти
Більше ніж рік тому видалили на фб мою публікацію про кацапів.
Два місяці тому написали мені - пиши що хочеш, крім тебе ніхто не побачить.
Цапи, та й годі.
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01.08.2022 19:10 Відповісти
Оте цукєрбєрг - то ще те лайно, як і його лайнова "мордокнига"! Я тим фуйзбуком вже 7 з гаком років як не користуюсь, з тих пір як його модери забанили мене за пост про АТО. Після нашої Перемоги треба було б нашій мінцифрі подбати про створення умов для фундації якоїсь аналогічної за функціоналом соцмережі для українських та європейських користувачів - куди не матимуть впливу і доступу різні кінчені в'й@бки!
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01.08.2022 19:14 Відповісти
"створення умов для фундації якоїсь аналогічної за функціоналом соцмережі" - ці умови прості: багато мільярдів долларів на розробку і підтримку (принаймні сотні мільйонів)
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01.08.2022 20:23 Відповісти
...або є краща ідея! замінити ФБ на Цензор.нет!
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01.08.2022 21:02 Відповісти
Минцифры, кому вопрос: ФaСeБook-у?
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01.08.2022 22:39 Відповісти
 
 