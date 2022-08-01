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Новини Фото Війна
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Внаслідок обстрілу Нікопольського району поранено двох цивільних, зокрема вагітну жінку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Поранення дістали цивільні особи, вагітну жінку доставили до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські окупанти здійснили обстріл в ніч на 1 серпня м. Марганець та смт Червоногригорівка на Дніпропетровщині.

"Внаслідок ворожого обстрілу поранено двох цивільних, одну з них - вагітну жінку, у тяжкому стані доставлено до лікарні. Пошкоджено 16 приватних будинків, лінії електропередач та газопровід. Будь-які військові об’єкти на цій території відсутні", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Внаслідок обстрілу Нікопольського району поранено двох цивільних, зокрема вагітну жінку, - Офіс Генпрокурора 01
Внаслідок обстрілу Нікопольського району поранено двох цивільних, зокрема вагітну жінку, - Офіс Генпрокурора 02
Внаслідок обстрілу Нікопольського району поранено двох цивільних, зокрема вагітну жінку, - Офіс Генпрокурора 03
Внаслідок обстрілу Нікопольського району поранено двох цивільних, зокрема вагітну жінку, - Офіс Генпрокурора 04
Внаслідок обстрілу Нікопольського району поранено двох цивільних, зокрема вагітну жінку, - Офіс Генпрокурора 05

Автор: 

обстріл (28717) Офіс Генпрокурора (3262) Дніпропетровська область (3778)


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Днепру еще везет. Пока. После Харькова и Николаева, какой город будет следующим? Днепр, Кривой Рог или Запорожье? Главное чтобы Зеленая великая дупа не пострадала. Оставил практически весь юг Украины без ПВО-ПРО ради своей задницы, вот ***** и куражится.
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01.08.2022 17:27 Відповісти
 
 