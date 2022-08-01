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Схему шахрайства з неякісними бронежилетами для ЗСУ виявлено на Житомирщині, - Нацполіція. ФОТО

У Житомирській області правоохоронці викрили схему шахрайства з бронежилетами для Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Схему шахрайства з неякісними бронежилетами для ЗСУ виявлено на Житомирщині, - Нацполіція 01

48-річний житель Житомирського району під приводом намірів безкоштовного виготовлення бронежилетів 4 та 5 класу для потреб військовослужбовців Збройних сил України та тероборонівців отримував захисні плити. Їх та кошти йому передавали приватні підприємці району як благодійну допомогу. Надалі отримане використовувалось для підпільного виготовлення бронежилетів, які продавались через соціальні мережі за ціною у межах 260-270 доларів. При цьому власники товару завідомо знали, що вони не відповідають заявленому 4 та 5 класу захисту.

Схему шахрайства з неякісними бронежилетами для ЗСУ виявлено на Житомирщині, - Нацполіція 02

 У результаті низки обшуків на території Житомирської та Київської областей правоохоронцями вилучено кілька десятків бронеплит та чохлів для них, 5 одиниць зброї (у тому числі рушниці та пістолети), боєприпаси, мобільні телефони, документи, наркотичні засоби та інше.

Схему шахрайства з неякісними бронежилетами для ЗСУ виявлено на Житомирщині, - Нацполіція 03
Схему шахрайства з неякісними бронежилетами для ЗСУ виявлено на Житомирщині, - Нацполіція 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито шахраїв, які вимагали кошти у родичів військовослужбовців, обіцяючи звільнити з ворожого полону, - Нацполіція. ВIДЕО

Схему шахрайства з неякісними бронежилетами для ЗСУ виявлено на Житомирщині, - Нацполіція 05

Досудове розслідування проводиться за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає відповідальність у вигляді ув’язнення на термін до 8 років.

Також за результатами слідчих дій відкриті кримінальні провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: На Тернопільщині псевдоволонтери зібрали 2 млн гривень пожертв та купили собі позашляховики Range Rover та Audi Q5. ФОТО

Автор: 

шахрайство (1093) Нацполіція (15208) Бронежилет (157) Житомирська область (1270)


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Топ коментарі
+12
Продаж неякісних бронежилетів потрібно кваліфікувати як замах на вбивство великої кількості людей і як диверсію та саботаж. Покарання має бути максимально важким.
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01.08.2022 18:41
+8
Таке ж покарання повинно чекати тих, хто за три роки не видав на ЗСУ ні одного бронежилета. І зараз все тримається на волонтерах.
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01.08.2022 18:44
+6
Очень много коллаборантов и предателей. И не надо обижаться Германии или кому-то что союзники неохотно дают вооружения. Запад прекрасно видит что внутри самой Украины паразитов предостаточно. Пока страна полностью не самоочистится от всякой гнили недоверия со стороны партнеров сохранится. Ни Байден ни Шольц ни Макрон тут ни при чем.
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01.08.2022 19:13
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правильно 48-річний нэжитель житомирського району...
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01.08.2022 18:25 Відповісти
От скоти,на крові наживаються!!!
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01.08.2022 18:25 Відповісти
.об твою дивізію...Чи ці захланні істоти не розуміють,що чинять непряме вбивство ? Скільки броніків,стільки і вбитих на його совісті.Зупиніть Землю,я зійду.
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01.08.2022 18:26 Відповісти
Гандо'н
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01.08.2022 18:35 Відповісти
Дивно що знову Порошенко не приплели до цього .
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01.08.2022 18:35 Відповісти
та поцілуй ти свойого петю в шоколадне око, вивже з ним заїбали
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01.08.2022 18:50 Відповісти
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01.08.2022 19:31 Відповісти
Як тобі асфальт? Або здача півдня? Какая разніца ?
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01.08.2022 20:54 Відповісти
До чого тут взагалі Петро Алексійович?З таким успіхом можна це пхати у кожну стрічку новин.Майте трошки стиманності,а то нагадуєте своєчасних прихильників Юлії Володимірівни."Вонапрацює"
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01.08.2022 20:39 Відповісти
У зебні як завжди пам'ять як у акваріумних рибок.
Справу Марченко пам'ятаєш?
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01.08.2022 20:56 Відповісти
Дайте ему лет 20 это же попытка убийства или оденьте ему фанерный бронежилет и отправьте его на фронт
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01.08.2022 18:39 Відповісти
Продаж неякісних бронежилетів потрібно кваліфікувати як замах на вбивство великої кількості людей і як диверсію та саботаж. Покарання має бути максимально важким.
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01.08.2022 18:41 Відповісти
Таке ж покарання повинно чекати тих, хто за три роки не видав на ЗСУ ні одного бронежилета. І зараз все тримається на волонтерах.
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01.08.2022 18:44 Відповісти
Блин ,в это время не должно быть правосудия ,что касается обороны страны,только расстрел...может другим не повадно будет
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01.08.2022 18:45 Відповісти
Розстріляти нах...
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01.08.2022 19:04 Відповісти
Очень много коллаборантов и предателей. И не надо обижаться Германии или кому-то что союзники неохотно дают вооружения. Запад прекрасно видит что внутри самой Украины паразитов предостаточно. Пока страна полностью не самоочистится от всякой гнили недоверия со стороны партнеров сохранится. Ни Байден ни Шольц ни Макрон тут ни при чем.
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01.08.2022 19:13 Відповісти
С языка сняли. Да у нас тут в Канаде тоже уже начинают поднимать этот вопрос. Сколько коллаборантов и предателей не один или два а массово и кто их садит и как их наказуют? а никак. Если Украина не начнет подходить к ним ЖЕСТОКО по законам военного времени- то толку не будет, она потеряет помощь. Надо этих людей убивать или очень жестко наказывать. Другого выхода нет- война.
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01.08.2022 20:45 Відповісти
за каждым фальсифицированным изделием чья-то оборванная жизнь,а вы ,суки, фальсифицируете дело,рассматривая по статье(ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 201-2 ) Посмотреть бы на ваше решение,если бы вам на выбор предложили испытать на себе надежность этих броников и оставить статью,либо заменить статью без ПРОВЕРКИ!!!!!!!!
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01.08.2022 19:25 Відповісти
А почему человек до сих пор не расстрелян? Война ведь.
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01.08.2022 20:40 Відповісти
Блт тупые, брониками и тд обеспечивает МО резникова. Но. там падлы. Не чего к мирным приставать
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01.08.2022 22:00 Відповісти
Додати до статті цим падлюкам " запллановане массове вбивство", а ще одягнути на них ті самібронежилети і на передок, перед першою лінією.
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01.08.2022 22:43 Відповісти
Так эта, если два надеть вот и будет 5-й класс, или я чёто не понимэ
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01.08.2022 22:54 Відповісти
 
 