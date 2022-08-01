Схему шахрайства з неякісними бронежилетами для ЗСУ виявлено на Житомирщині, - Нацполіція. ФОТО

У Житомирській області правоохоронці викрили схему шахрайства з бронежилетами для Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

48-річний житель Житомирського району під приводом намірів безкоштовного виготовлення бронежилетів 4 та 5 класу для потреб військовослужбовців Збройних сил України та тероборонівців отримував захисні плити. Їх та кошти йому передавали приватні підприємці району як благодійну допомогу. Надалі отримане використовувалось для підпільного виготовлення бронежилетів, які продавались через соціальні мережі за ціною у межах 260-270 доларів. При цьому власники товару завідомо знали, що вони не відповідають заявленому 4 та 5 класу захисту.

У результаті низки обшуків на території Житомирської та Київської областей правоохоронцями вилучено кілька десятків бронеплит та чохлів для них, 5 одиниць зброї (у тому числі рушниці та пістолети), боєприпаси, мобільні телефони, документи, наркотичні засоби та інше.





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Досудове розслідування проводиться за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає відповідальність у вигляді ув’язнення на термін до 8 років.

Також за результатами слідчих дій відкриті кримінальні провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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