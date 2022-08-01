Важкопораненому воїну Олексію Паршакову потрібна допомога у зборі коштів на лікування: "За п'ять днів вже було три операції". ФОТОрепортаж

Українців просять про допомогу в лікуванні пораненого українського воїна Олексія Паршакова.

Про це повідомив ветеран, голова ВГО "Федерація ножового бою та збройових бойових мистецтв" Олександр Воробєй, передає Цензор.НЕТ.

"Друга та побратима Олексія Паршакова поранено, осколкове поранення в ліву руку. Пошкоджені плечові кістки, встановлений апарат АЗФ. Кульове поранення в області сідниць, куля застрягла в судині. Поки не знаємо в якому стані тазова кістка. Пошкоджена пахова артерія. В шиї та на обличчі також осколки.

Лікується у Львові, за п'ять днів вже було три операції.

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На власному досвіді знаю, наскільки фізично боляче Олексію та морально - його родині.

Дуже прошу допомогти козаку.

Ось його картки (Олексій Паршаков):

ПриватБанк 4731219631289471

Монобанк (рахунок доларовий) 4441114481792305

Я вже закинув, скільки зміг.

Допоможіть і ви" - попросив ветеран українців про допомогу.



