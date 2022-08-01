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Важкопораненому воїну Олексію Паршакову потрібна допомога у зборі коштів на лікування: "За п'ять днів вже було три операції". ФОТОрепортаж

Українців просять про допомогу в лікуванні пораненого українського воїна Олексія Паршакова.

Про це повідомив ветеран, голова ВГО "Федерація ножового бою та збройових бойових мистецтв" Олександр Воробєй, передає Цензор.НЕТ.

"Друга та побратима Олексія Паршакова поранено, осколкове поранення в ліву руку. Пошкоджені плечові кістки, встановлений апарат АЗФ. Кульове поранення в області сідниць, куля застрягла в судині. Поки не знаємо в якому стані тазова кістка. Пошкоджена пахова артерія. В шиї та на обличчі також осколки.

Лікується у Львові, за п'ять днів вже було три операції.

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На власному досвіді знаю, наскільки фізично боляче Олексію та морально - його родині.

Дуже прошу допомогти козаку.

Ось його картки (Олексій Паршаков):

ПриватБанк 4731219631289471

Монобанк (рахунок доларовий) 4441114481792305

Я вже закинув, скільки зміг.

Допоможіть і ви" - попросив ветеран українців про допомогу.

Важкопораненому воїну Олексію Паршакову потрібна допомога у зборі коштів на лікування: За пять днів вже було три операції 01
Важкопораненому воїну Олексію Паршакову потрібна допомога у зборі коштів на лікування: За пять днів вже було три операції 02

Автор: 

допомога (8378) поранення (2808)


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Топ коментарі
+13
держись, браток, поднимем, будешь еще бегать!
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01.08.2022 19:42
+13
Ми допоможемо навіть питань немає.Але хлопці повинні бути захищені по всим пунктам.І фінансово і лікуванням в любому виді.Лікування - операції і все інше повинно бути забезпеченно повністю !
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01.08.2022 20:13
+10
Здоров'я, Козаче!
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01.08.2022 20:28
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держись, браток, поднимем, будешь еще бегать!
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01.08.2022 19:42 Відповісти
За такі речі голови крутити треба.Ну як так наші хлопці збирають кошти на лікування?Як воювати так всі а як допомогти пораненому і надати всю допомогу так хлопці збирають.Ну шо це за нах твориться.
Здоров'я тобі козаче.
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01.08.2022 20:00 Відповісти
та чого одразу так, він нас захищав, цілком нормально що і ми йому допоможемо. влада? ці корупціонери? їм до дупи вони б посередині з радістю домовилися би, по середини України.
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01.08.2022 20:08 Відповісти
Ми допоможемо навіть питань немає.Але хлопці повинні бути захищені по всим пунктам.І фінансово і лікуванням в любому виді.Лікування - операції і все інше повинно бути забезпеченно повністю !
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01.08.2022 20:13 Відповісти
Я уверен все там полностью им компенсируют, но это время, а нужно быстро и сейчас, без бюрократии. Для этого мы и есть, мы одна нация!
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01.08.2022 23:45 Відповісти
+
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01.08.2022 20:02 Відповісти
+
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01.08.2022 20:42 Відповісти
Не останеться.... В нашому випадку ...

А якщо мислити так як ти, то тоді і жити взагалі небезпечно....і без війни...
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01.08.2022 22:57 Відповісти
+++
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01.08.2022 20:12 Відповісти
Здоров'я, Козаче!
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01.08.2022 20:28 Відповісти
+
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01.08.2022 20:40 Відповісти
а міжнародний переказ прийме ця картка?
і головне шоб не шулєрство ніяке
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01.08.2022 21:05 Відповісти
+
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01.08.2022 21:21 Відповісти
Уже отослал - выздоравливай и спасибо тебе.
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01.08.2022 21:30 Відповісти
Разом - ми сила. Одужуй.
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01.08.2022 21:42 Відповісти
Тримайся, брате , все буде добре - допоможемо чим зможемо 🙏🏼🙏🏼🙏🏼✊💪✊
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01.08.2022 21:58 Відповісти
Дайте реквизиты: название банка и номер счета для перевода в евро.
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01.08.2022 21:58 Відповісти
+

Олексій, тримайся та не здавайся, будеш ще бігати!
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01.08.2022 22:55 Відповісти
я чего-то недопонимаю ! простые люди собирают на операции, помогают друг другу ... У меня вопрос: зачем нужно государство , если человек за неё воевал, а это государство не может или не хочет помочь своему солдату в бесплатной операции , а в дальнейшем бесплатной реабилитации ?
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02.08.2022 00:18 Відповісти
 
 